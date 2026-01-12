Google ने लॉन्च किया UCP प्रोटोकॉल, अब सर्च से सीधे होगी ऑनलाइन शॉपिंग

ETV Bharat / technology

Google ने UCP प्रोटोकॉल लॉन्च किया है, जो Google Search के अंदर ही सीधे खरीदारी करने की सुविधा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 12, 2026 at 2:16 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: गूगल अब ऑनलाइन शॉपिंग के तरीके को पूरी तरह से बदलने की तैयारी में हैं. कंपनी ने नए एआई शॉपिंग टूल्स पेश किए हैं, जिनकी मदद से यूज़र्स सीधे गूगल सर्च के जरिए ही प्रोडक्ट खरीद सकेंगे. इसके लिए गूगल ने Universal Commerce Protocol यानी UCP लॉन्च किया है. यह एक ओपन सिस्टम है, जो प्रोडक्ट खोजने से लेकर पेमेंट, डिलीवरी और बाद में कस्टमर सपोर्ट तक पूरे शॉपिंग प्रोसेस को आसान बनाता है.

गूगल के द्वारा जारी किए गए एक ब्लॉग पोस्ट के मुताबिक, कंपनी ने यूसीपी को Shopify, Wayfair, Target और Walmart जैसी बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर तैयार किया है. इस प्रोटोकॉल का मकसद डिजिटल एजेंट्स, बिजनेस और पेमेंट कंपनियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ना है. UCP इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह अलग-अलग इंडस्ट्री में काम कर सके और पहले से मौजूद टेक्नोलॉजी जैसे Agent2Agent, Agent Payments Protocol और Model Context Protocol को भी सपोर्ट करे.

गूगल ने यूसीपी को Shopify, Wayfair, Target और Walmart जैसी बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर तैयार किया है.

Google Pay से होगी पेमेंट

कंपनी के मुताबिक, लॉन्च के साथ ही यूसीपी गूगल सर्च के AI Mode और Gemini ऐप में एक नया चेकआउट फीचर देगा. इससे अमेरिका में यूजर्स गूगल की प्रोडक्ट लिस्टिंग से सीधे खरीदारी कर पाएंगे. इसकी पेमेंट करने के लिए Google Pay का इस्तेमाल किया जाएगा और Google Wallet में सेव किए गए पेमेंट और शिपिंग डिटेल्स अपने आप जुड़ जाएंगे. गूगल ने जानकारी दी है कि आने वाले समय में PayPal से पेमेंट का विकल्प भी जोड़ा जाएगा.

गूगल की योजना है कि यूसीपी को धीरे-धीरे दूसरे देशों में भी फैलाया जाए और ज्यादा रिटेलर्स को जोड़ा जाए. इसके साथ-साथ इसमें लॉयल्टी रिवॉर्ड्स, प्रोडक्ट सजेशन और यूजर की पसंद के हिसाब से कस्टमाइज्ड शॉपिंग एक्सपीरियंस जैसे फीचर्स भी जोड़े जाएंगे. इसके अलावा, गूगल एक नया Business Agent भी लॉन्च कर रहा है, जो वर्चुअल सेल्स असिस्टेंट की तरह काम करेगा. शुरुआत में यह Lowe's, Michaels, Poshmark और Reebok जैसी कंपनियों के साथ उपलब्ध होगा.

गूगल ने यह भी कंफर्म किया है कि वह AI Mode में ऐड्स का टेस्ट जारी रखेगा. इसके तहत Direct Offers नाम का नया फीचर लाया गया है, जिसमें ब्रांड्स अपने खास ऑफर्स को सीधे उन यूज़र्स को दिखा सकेंगे जो खरीदारी के लिए तैयार हैं. इस पायलट प्रोग्राम में Petco, e.l.f. Cosmetics, Samsonite और Shopify के मर्चेंट्स शामिल हैं.

संपादक की पसंद

