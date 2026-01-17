Google ने लॉन्च किया TranslateGemma, 55 भाषाओं में ट्रांसलेशन करने वाला नया AI मॉडल
गूगल ने TranslateGemma लॉन्च किया, जो 55 भाषाओं में तेज, सटीक और कम संसाधनों में बेहतर AI ट्रांसलेशन देता है.
Published : January 17, 2026 at 3:46 PM IST
हैदराबाद: OpenAI ने हाल ही में ChatGPT Translation फीचर का ऐलान किया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो गूगल के गूगल ट्रांसलेट सर्विस को टक्कर दे सकता है. अब गूगल ने लैंग्वेज ट्रांसलेशन के क्षेत्र में एक नया और बड़ा ऐलान कर दिया है. गूगल ने अपने मल्टी-लैंग्वेज एआई मॉडल TranslateGemma को पेश किया है. यह मॉडल खासतौर पर अलग-अलग भाषाओं के बीच तेज, सटीक और भरोसेमंद ट्रांसलेशन के लिए तैयार किया गया है.
TranslateGemma को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह डिवाइस या लोकेशन की पाबंदी के बिना काम कर सके. इसका मतलब है कि आप इसका इस्तेमाल मोबाइल, लैपटॉप या क्लाउड यानी हर जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं.
TranslateGemma तीन अलग-अलग पैरामीटर साइज में उपलब्ध है - 4B, 12B और 27B. यहां B का मतलब बिलियन से है, यानी मॉडल में मौजूद पैरामीटर्स की संख्या. गूगल का कहना है कि यह नया मॉडल परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी के बीच बेहतरीन संतुलन बनाता है. यही वजह है कि इसे ओपन ट्रांसलेशन मॉडल्स का नया बेंचमार्क कहा जा रहा है.
This week, we released a pair of Gemma updates that developers can use to innovate across the healthcare and translation spaces:— Google AI (@GoogleAI) January 16, 2026
— MedGemma 1.5 4B: Our updated open medical AI model improves performance in 3D imaging and reasoning over medical records. We also kicked off the…
TranslateGemma के AI मॉडल्स को डेवलपर्स Hugging Face और Kaggle से डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा, बड़े डेवलपर्स और कंपनियां Vertex AI और Gemma Cookbook के जरिए भी इन मॉडल्स तक पहुंच बना सकती हैं. खास बात यह है कि TranslateGemma सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं, बल्कि इमेज इनपुट के जरिए भी ट्रांसलेशन को सपोर्ट करता है, जो इसे और ज्यादा उपयोगी बनाता है.
TranslateGemma: पैरामीटर्स साइज़
- 4B Model: यह सबसे हल्का मल्टीभाषी AI मॉडल है, जिसे खास तौर पर मोबाइल और एज डिवाइसेज के लिए ऑप्टिमाइज़ किया गया है.
- 12B Model: यह वर्जन परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी के बीच संतुलन रखता है. इसे कंज्यूमर लैपटॉप पर आसानी से चलाया जा सकता है और यह लोकल डेवलपमेंट के लिए रिसर्च-ग्रेड पावर देता है.
- 27B Model: यह हाई-एंड परफॉर्मेंस के लिए डिजाइन किया गया है और क्लाउड में सिंगल Nvidia H100 GPU या TPU पर चल सकता है.
इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो गूगल ने TranslateGemma को WMT24++ बेंचमार्क पर MetricX के जरिए टेस्ट किया. नतीजों में सामने आया कि 12B TranslateGemma मॉडल, पुराने Gemma 3 के 27B बेसलाइन मॉडल से भी बेहतर प्रदर्शन करता है. इसका मतलब यह है कि कम पैरामीटर्स में भी ज्यादा सटीक ट्रांसलेशन संभव हो पाया है.
इतना ही नहीं, 4B मॉडल ने भी अपने से बड़े 12B बेसलाइन मॉडल को पीछे छोड़ दिया, जिससे यह मोबाइल डिवाइसेज के लिए बेहद मजबूत विकल्प बन जाता है. TranslateGemma को 55 भाषाओं पर टेस्ट किया गया, जिनमें हिंदी, स्पेनिश, फ्रेंच, चीनी जैसी बड़ी भाषाओं के साथ-साथ कई कम संसाधन वाली भाषाएं भी शामिल थीं. हर जगह इसका प्रदर्शन स्थिर और भरोसेमंद पाया गया.
कुल मिलाकर, TranslateGemma गूगल के Gemma मॉडल्स के मुकाबले ज्यादा सटीक, तेज और एफिशिएंट साबित हुआ है, जो भविष्य में भाषा अनुवाद यानी लैंग्वेज ट्रांसलेशन को और आसान बना सकता है.