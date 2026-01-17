ETV Bharat / technology

Google ने लॉन्च किया TranslateGemma, 55 भाषाओं में ट्रांसलेशन करने वाला नया AI मॉडल

गूगल का TranslateGemma AI 55 भाषाओं में सटीक अनुवाद करेगा . ( Image Credit: Google Blog )

हैदराबाद: OpenAI ने हाल ही में ChatGPT Translation फीचर का ऐलान किया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो गूगल के गूगल ट्रांसलेट सर्विस को टक्कर दे सकता है. अब गूगल ने लैंग्वेज ट्रांसलेशन के क्षेत्र में एक नया और बड़ा ऐलान कर दिया है. गूगल ने अपने मल्टी-लैंग्वेज एआई मॉडल TranslateGemma को पेश किया है. यह मॉडल खासतौर पर अलग-अलग भाषाओं के बीच तेज, सटीक और भरोसेमंद ट्रांसलेशन के लिए तैयार किया गया है. TranslateGemma को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह डिवाइस या लोकेशन की पाबंदी के बिना काम कर सके. इसका मतलब है कि आप इसका इस्तेमाल मोबाइल, लैपटॉप या क्लाउड यानी हर जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं. TranslateGemma तीन अलग-अलग पैरामीटर साइज में उपलब्ध है - 4B, 12B और 27B. यहां B का मतलब बिलियन से है, यानी मॉडल में मौजूद पैरामीटर्स की संख्या. गूगल का कहना है कि यह नया मॉडल परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी के बीच बेहतरीन संतुलन बनाता है. यही वजह है कि इसे ओपन ट्रांसलेशन मॉडल्स का नया बेंचमार्क कहा जा रहा है.