Nano Banana Pro लॉन्च, कैसे यूज करें – जानें स्टेप बाय स्टेप फुल गाइड

Google का Nano Banana Pro सभी यूज़र्स के लिए उपलब्ध है. इसका नया मॉडल पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट, तेज और पावरफुल हो गया है.

Google Nano Banana Pro now rolled out globally to every user with 4K image quality, improved text rendering and advanced editing features.
Google Nano Banana Pro अब 4K इमेज क्वालिटी, बेहतर टेक्स्ट रेंडरिंग और एडवांस्ड एडिटिंग फीचर्स के साथ हर यूज़र के लिए ग्लोबली रोलआउट किया गया है. (फोटो क्रेडिट: Google)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 21, 2025 at 4:19 PM IST

Updated : November 21, 2025 at 5:33 PM IST

हैदराबाद: गूगल ने कुछ महीने पहले एक नया एआई इमेज क्रिएटर टूल लॉन्च किया था, जिसका नाम Nano Banana है. इस एआई टूल ने लॉन्च होने के बाद ही पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था. अब गूगल ने नैनो बनाना का प्रो वर्ज़न लॉन्च किया है, जिसका नाम Nano Banana Pro है. प्रो वर्ज़न Nano Banana की तुलना में ज्यादा तेज़, ज्यादा स्मार्ट और एडवांस्ड इमेज एडिटिंग की सुविधा के साथ आता है. इसे आसान भाषा में कहें तो यह टूल आपके बोले, लिखे या दिए गए फोटो को समझकर बिलकुल प्रोफेशनल लेवल की इमेज या एडिट्स तैयार कर देता है.

Nano Banana Pro क्या करता है?

यह एआई मॉडल इमेज जनरेट करता है, पुराने फोटो एडिट करता है, टेक्स्ट अच्छे से लिखकर देता है और फोटो में डायरेक्ट सीन चेंज भी कर सकता है, जैसे दिन को रात या कैमरा एंगल बदलना. आइए हम जानते हैं कि Nano Banana Pro में नया क्या है:

फीचरNano Banana Pro में नया क्या है
Better Text Renderingअब लंबा टेक्स्ट, अलग-अलग फॉन्ट और लैंग्वेज साफ-साफ इमेज पर लिख सकता है
High Quality Outputअब 2K और 4K तक हाई-रेज़ इमेज मिलेगी
Smart Editingफोटो के किसी भी हिस्से को अलग से एडिट कर सकते हैं
Contextual Reasoningमुश्किल प्रॉम्प्ट भी आसानी से समझता है
14 Images का Mixएक साथ 14 रेफरेंस इमेज डाल सकते हैं
5 लोगों का फेस-कंसिस्टेंसीNano Banana Pro आपको 14 तक इमेजेस एक साथ मिक्स करने देता है और 5 अलग-अलग लोगों का चेहरा-बॉडी एकदम वैसा ही रखता है जैसे ओरिजिनल में था

Nano Banana Pro को यूज़ कैसे करें?

Google ने इसे Gemini App के अंदर छुपा रखा है, इसलिए यह अक्सर नए यूज़र्स की नज़रों से छुप जाता है. हालांकि, हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड बता रहे हैं जिसके जरिए आप आप इस लेटेस्ट एआई टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं:

स्टेप 1. Gemini App (Android/iOS) ओपन करें या वेबसाइट पर जाएं.

स्टेप 2. नीचे दिए ऑप्शंस में से Create Images चुनें.

स्टेप 3. अगर ऑप्शन न दिखे, तो टेक्स्ट बॉक्स के टूल्स मेन्यू में मिलेगा.

स्टेप 4. अब नीचे राइट साइड मॉडल मेन्यू में जाकर Thinking चुनें.

यही Nano Banana Pro एक्टिव हो जाता है.

स्टेप 5. अब अपना Prompt टाइप करें - Subject + Action + Style इन सभी चीजों के साथ-साथ Camera angle, lighting, mood, resolution भी जोड़ें.

स्टेप 6. अगर फोटो एडिट करनी है, तो बिल्कुल क्लीयर लिखें कि इमेज में क्या चेंज चाहिए.

स्टेप 7. आउटपुट पसंद नहीं? अगर आपको आउटपुट पसंद नहीं है तो Follow-up Prompt भेजकर Instant Fix करा सकते हैं.

स्टेप 8. जब इमेज तैयार हो जाए, उस पर टैप करके डाउनलोड कर लें.

हर इमेज में गूगल एक 'ना दिखाई देने वाला' मार्क डालता है ताकि पता चले कि वो चीज AI-Generated है, इसे ही SynthID कहते हैं, लेकिन यह इमेज में दिखाई नहीं देता है. यह एक ना दिखाई देने वाला मार्क होता है. गूगल हर एआई जनरेटेड इमेज में SynthID इसलिए डालता है ताकि उसका गलत उपयोग रोका जा सके. हालांकि, Gemini के Ultra सब्सक्राइबर्स विज़िबल वाटरमार्क हटा सकते हैं जबकि Free और Pro यूज़र्स को वॉटरमार्क मिलेगा.

