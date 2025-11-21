ETV Bharat / technology

Nano Banana Pro लॉन्च, कैसे यूज करें – जानें स्टेप बाय स्टेप फुल गाइड

Google Nano Banana Pro अब 4K इमेज क्वालिटी, बेहतर टेक्स्ट रेंडरिंग और एडवांस्ड एडिटिंग फीचर्स के साथ हर यूज़र के लिए ग्लोबली रोलआउट किया गया है. ( फोटो क्रेडिट: Google )

हैदराबाद: गूगल ने कुछ महीने पहले एक नया एआई इमेज क्रिएटर टूल लॉन्च किया था, जिसका नाम Nano Banana है. इस एआई टूल ने लॉन्च होने के बाद ही पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था. अब गूगल ने नैनो बनाना का प्रो वर्ज़न लॉन्च किया है, जिसका नाम Nano Banana Pro है. प्रो वर्ज़न Nano Banana की तुलना में ज्यादा तेज़, ज्यादा स्मार्ट और एडवांस्ड इमेज एडिटिंग की सुविधा के साथ आता है. इसे आसान भाषा में कहें तो यह टूल आपके बोले, लिखे या दिए गए फोटो को समझकर बिलकुल प्रोफेशनल लेवल की इमेज या एडिट्स तैयार कर देता है. Nano Banana Pro क्या करता है? यह एआई मॉडल इमेज जनरेट करता है, पुराने फोटो एडिट करता है, टेक्स्ट अच्छे से लिखकर देता है और फोटो में डायरेक्ट सीन चेंज भी कर सकता है, जैसे दिन को रात या कैमरा एंगल बदलना. आइए हम जानते हैं कि Nano Banana Pro में नया क्या है: फीचर Nano Banana Pro में नया क्या है Better Text Rendering अब लंबा टेक्स्ट, अलग-अलग फॉन्ट और लैंग्वेज साफ-साफ इमेज पर लिख सकता है High Quality Output अब 2K और 4K तक हाई-रेज़ इमेज मिलेगी Smart Editing फोटो के किसी भी हिस्से को अलग से एडिट कर सकते हैं Contextual Reasoning मुश्किल प्रॉम्प्ट भी आसानी से समझता है 14 Images का Mix एक साथ 14 रेफरेंस इमेज डाल सकते हैं 5 लोगों का फेस-कंसिस्टेंसी Nano Banana Pro आपको 14 तक इमेजेस एक साथ मिक्स करने देता है और 5 अलग-अलग लोगों का चेहरा-बॉडी एकदम वैसा ही रखता है जैसे ओरिजिनल में था Nano Banana Pro को यूज़ कैसे करें? Google ने इसे Gemini App के अंदर छुपा रखा है, इसलिए यह अक्सर नए यूज़र्स की नज़रों से छुप जाता है. हालांकि, हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड बता रहे हैं जिसके जरिए आप आप इस लेटेस्ट एआई टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं: स्टेप 1. Gemini App (Android/iOS) ओपन करें या वेबसाइट पर जाएं.