ETV Bharat / technology

Google का Groundsource AI लॉन्च, अब 24 घंटे पहले मिल जाएगी फ्लैश फ्लड की चेतावनी

Google ने Groundsource AI लॉन्च किया है, जो Gemini की मदद से फ्लैश फ्लड का 24 घंटे पहले अनुमान लगाकर लोगों को चेतावनी देगा.

Google's new Groundsource AI technology will now be able to provide alerts for impending flash floods in cities 24 hours in advance.
Google की नई Groundsource AI तकनीक अब शहरों में आने वाली फ्लैश फ्लड का 24 घंटे पहले अलर्ट देने में सक्षम होगी. (Image Credit: Google Research Blog)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 13, 2026 at 3:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: गूगल ने हाल ही में एक नई एआई टेक्नोलॉजी लॉन्च की है, जिसका नाम ग्राउंडसोर्स (Groundsource AI) है. इस टेक्नोलॉजी का मकसद शहरों में अचानक आने वाली बाढ़ यानी फ्लैश फ्लड की पहले से भविष्यवाणी करना है. कंपनी का कहना है कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से अब शहरी इलाकों में आने वाली फ्लड का अंदाजा 24 घंटे पहले ही लगाया जा सकेगा. इससे लोगों को आपदा आना से पहले ही सावधान होने, सर्तक होने और सुरक्षित जगह पर पहुंचने का मौका मिल सकता है.

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के मुताबिक दुनिया भर में बाढ़ से होने वाली मौतों में लगभग 85% मौतें फ्लैश फ्लड के कारण होती हैं. यह बाढ़ बहुत तेजी से आती है. कई बार तेज बारिश के सिर्फ छह घंटे के भीतर ही सड़कों और गलियों को तेज बहाव वाली नदी में बदल देती है. ऐसी घटनाओं में हर साल करीब 5,000 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है, इसलिए समय से चेतावनी देना बेहद जरूरी माना जाता है.

Regions in the world covered by Groundsource AI model.
दुनिया के वे क्षेत्र जो Groundsource AI मॉडल के अंतर्गत आते हैं. (Image Credit: Google Research Blog)

गूगल करेगा फ्लैश फ्लड की भविष्यवाणी

गूगल का कहना है कि अभी तक फ्लैश फ्लड की सटीक भविष्यवाणी करना मुश्किल था, क्योंकि इस तरह की आपदाओं से जुड़ा हाई क्वालिटी वाला डेटा उपलब्ध नहीं था. इस समस्या से निपटने के लिए कंपनी ने इस ग्राउंडसोर्स नाम की एक नई एआई-बेस्ड टेक्नोलॉजी तैयार की है. यह गूगल का एक ऐसा एआई सिस्टम है, जो इंटरनेट और पब्लिक सोर्स में मौजूद रिपोर्ट्स को जमा करके उन्हें एक सिस्टेमैटिक डेटा में बदल देता है.

This chart illustrates the exponential growth of digitised news and the corresponding increase in flood events captured by the Groundsource pipeline, showing a significant density of data in recent years.
यह चार्ट दिखाता है कि पिछले कुछ सालों में डिजिटल न्यूज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, और उसी के साथ Groundsource से पकड़ी गई बाढ़ की घटनाएं भी बहुत बढ़ गई हैं. (Image Credit: Google Research Blog)

गूगल ने इस टेक्नोलॉजी में जेमिनी एआई मॉडल का इस्तेमाल किया है. Gemini ने साल 2000 के बाद से दुनिया भर की सार्वजनिक रिपोर्ट्स का विश्लेषण किया और 150 से ज्याजा देशों में हुई 26 लाख से ज्यादा बाढ़ की घटनाओं की पहचान की. इसके बाद गूगल मैप्स की मदद से हर घटना के सटीक भौगोलिक क्षेत्र को मार्क किया गया. इस तरह से एक बड़ा और भरोसेमंद डेटासेट तैयार किया गया है, जिसे खासतौर पर फ्लैश फ्लड से जुड़ी जानकारी के लिए इस्तेमाल किया गया है.

इस डेटा की मदद से गूगल ने एक नया मॉडल तैयार किया है, जो शहरी क्षेत्रों में फ्लैश फ्लड की भविष्यवाणी करने से पहले से बेहतर प्रदर्शन करता है. यह फीचर अब Google Flood Hub पर उपलब्ध है, जहां पहले से नदी से जुड़ी बाढ़ की भविष्यवाणी की जानकारी मिलती थी. गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि ग्राउंडसोर्स टेक्नोलॉजी फ्लैश फ्लड से जुड़ी जानकारी की कमी को दूर करने में बड़ी भूमिका निभाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि इस डेटासेट को ओपन सोर्स किया जा रहा है तिका दुनियाभर के वैज्ञानिक और रिसर्चर्स इसका इस्तेमाल कर सकें.

Top row: Precision (a) and recall (b) by country. Bottom row: Event count in Groundsource (c) and GDACS (d) by country. These graphs exclude countries with less than 10 ground truth events, as their metrics are very noisy. For a clear visual display, Google limits the precision and recall color scale to 50%.
यह चार्ट ऊपर Precision और Recall (देशवार), नीचे Groundsource और GDACS में बाढ़ घटनाओं की संख्या दिखाता है - 10 से कम घटनाओं वाले देश छोड़ दिए गए हैं और रंग स्केल 50% तक सीमित है. (Image Credit: Google Research Blog)

गूगल का मानना है कि ग्राउंडसोर्स के एआई सिस्टम को आगे चलकर भूस्खलन, हीटवेव और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर ऐसा हुआ तो टेक्नोलॉजी आपदा प्रबंधन और लोगों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है.

TAGGED:

GOOGLE GROUNDSOURCE AI
FLASH FLOOD PREDICTION AI
GOOGLE FLOOD HUB
URBAN FLASH FLOOD FORECAST
GEMINI AI FLOOD FORECAST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.