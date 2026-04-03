गूगल ने लॉन्च किया Gemma 4 ओपन मॉडल, Google Vids में जुड़े कई नए AI वीडियो और म्यूज़िक टूल्स
Google Vids अब किसी भी गूगल अकाउंट से फ्री में हाई क्वालिटी वीडियो क्लिप्स बनाने की सुविधा दे रहा है.
Published : April 3, 2026 at 7:36 PM IST|
Updated : April 3, 2026 at 7:42 PM IST
हैदराबाद: गूगल ने एक बार फिर एआई की दुनिया में तहलका मचा दिया है. कंपनी ने अपना नया ओपन मॉडल Gemma 4 लॉन्च कर दिया है, जो खासतौर पर बेहतर रीजनिंग और एजेंटिक वर्कफ्लो के लिए बनाया गया है. इसके अलावा Google Vids में भी नई AI सुविधाएं जोड़ी गई हैं, जिनसे अब कोई भी व्यक्ति आसानी से हाई-क्वालिटी वीडियो और कस्टम म्यूजिक बना सकता है, और इसके लिए उन्हें एक भी रुपया खर्च भी नहीं करना पड़ेगा.
Gemma 4: छोटे साइज में जबरदस्त परफॉर्मेंस
Google DeepMind की तरफ से जारी Gemma 4 चार अलग-अलग साइज में आया है, जो कुछ इस प्रकार हैं: Effective 2B (E2B), Effective 4B (E4B), 26B Mixture of Experts (MoE) और 31B Dense. कंपनी का दावा है कि यह मॉडल अपने साइज से 20 गुना बड़े मॉडल्स को भी पीछे छोड़ देता है. Arena AI टेक्स्ट लीडरबोर्ड पर Gemma 4 का 31B वर्जन दुनिया के टॉप-3 ओपन मॉडल्स में शामिल है, जबकि 26B मॉडल छठे स्थान पर है.
यह मॉडल 140 से ज्यादा भाषाओं पर नेटिव ट्रेनिंग के साथ आया है, जिससे यह बहुभाषी कामों के लिए बहुत मजबूत बन गया है. डेवलपर्स अब इसे एंड्रॉयड डिवाइस, लैपटॉप GPU, वर्कस्टेशन और एक्सेलरेटर्स पर फाइन-ट्यून कर सकते हैं. यह Nvidia, AMD GPUs और गूगल के Trillium/Ironwood TPUs पर भी अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है.
Gemma 4 की खास बातें:
- मल्टी-स्टेप लॉजिक, गणित और निर्देशों को बेहतर तरीके से फॉलो करना
- फंक्शन कॉलिंग, JSON आउटपुट और टूल यूज के लिए मजबूत सपोर्ट
- ऑफलाइन कोड जनरेशन में बेहतरीन परफॉर्मेंस
- वीडियो, इमेज और ऑडियो को हैंडल करने की क्षमता, जिसमें OCR और चार्ट समझना भी शामिल है
- 256K टोकन्स तक का लंबा कॉन्टेक्स्ट विंडो, जिससे बड़े डॉक्यूमेंट्स या कोड रिपॉजिटरी आसानी से प्रोसेस हो जाते हैं
सबसे अच्छी बात यह है कि Gemma 4 को Apache 2.0 लाइसेंस के तहत रिलीज किया गया है, जो कमर्शियल यूज के लिए काफी परमिसिव है. आप इसे Hugging Face, Kaggle, Ollama से डाउनलोड कर सकते हैं या Google AI Studio में इस्तेमाल कर सकते हैं.
Google Vids में आई नई ताकत
Google Vids अब किसी भी गूगल अकाउंट वाले यूजर के लिए उपलब्ध है. Veo 3.1 मॉडल की मदद से आप साधारण प्रॉम्प्ट या फोटो से हाई-क्वालिटी वीडियो क्लिप्स बना सकते हैं. हर पर्सनल अकाउंट को हर महीने 10 फ्री वीडियो जनरेशन मिलेंगे.
Google AI Pro और Ultra सब्सक्राइबर्स को और ज्यादा लिमिट मिलती है. Veo वीडियो के लिए महीने में 1000 तक लिमिट मिलती है. Lyria 3 और Lyria 3 Pro मॉडल्स की मदद से अब वीडियो के लिए कस्टम साउंडट्रैक भी बना सकते हैं, जो 30 सेकंड से लेकर 3 मिनट तक का हो सकता है.
इसके अलावा, AI अवतार को कंट्रोल करने की सुविधा भी जोड़ी गई है. आप उनके लुक और एक्टिंग को अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं. गूगल ने एक नया Vids Screen Recorder Chrome एक्सटेंशन भी लॉन्च किया है, जिससे स्क्रीन और खुद को आसानी से रिकॉर्ड किया जा सकता है.
इसके अलावा अब इससे बनाए गए वीडियो को आप सीधा यूट्यूब पर भी शेयर कर सकते हैं, जिससे अब डाउनलोड और अपलोड करने की झंझट खत्म हो गई है. लिहाजा, गूगल ने डेवलपर्स और आम यूज़र्स दोनों को एक नया और शानदार फीचर दिया है. Gemma 4 ओपन एआई को और मजबूत बनाएगा, जबकि Google Vids क्रिएटिव वीडियो बनाने को पहले से ज्यादा आसान और मजेदार बना रहा है.