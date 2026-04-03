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गूगल ने लॉन्च किया Gemma 4 ओपन मॉडल, Google Vids में जुड़े कई नए AI वीडियो और म्यूज़िक टूल्स

Google Vids अब किसी भी गूगल अकाउंट से फ्री में हाई क्वालिटी वीडियो क्लिप्स बनाने की सुविधा दे रहा है. ( Image Credit: Google )

हैदराबाद: गूगल ने एक बार फिर एआई की दुनिया में तहलका मचा दिया है. कंपनी ने अपना नया ओपन मॉडल Gemma 4 लॉन्च कर दिया है, जो खासतौर पर बेहतर रीजनिंग और एजेंटिक वर्कफ्लो के लिए बनाया गया है. इसके अलावा Google Vids में भी नई AI सुविधाएं जोड़ी गई हैं, जिनसे अब कोई भी व्यक्ति आसानी से हाई-क्वालिटी वीडियो और कस्टम म्यूजिक बना सकता है, और इसके लिए उन्हें एक भी रुपया खर्च भी नहीं करना पड़ेगा. Gemma 4: छोटे साइज में जबरदस्त परफॉर्मेंस Google DeepMind की तरफ से जारी Gemma 4 चार अलग-अलग साइज में आया है, जो कुछ इस प्रकार हैं: Effective 2B (E2B), Effective 4B (E4B), 26B Mixture of Experts (MoE) और 31B Dense. कंपनी का दावा है कि यह मॉडल अपने साइज से 20 गुना बड़े मॉडल्स को भी पीछे छोड़ देता है. Arena AI टेक्स्ट लीडरबोर्ड पर Gemma 4 का 31B वर्जन दुनिया के टॉप-3 ओपन मॉडल्स में शामिल है, जबकि 26B मॉडल छठे स्थान पर है. यह मॉडल 140 से ज्यादा भाषाओं पर नेटिव ट्रेनिंग के साथ आया है, जिससे यह बहुभाषी कामों के लिए बहुत मजबूत बन गया है. डेवलपर्स अब इसे एंड्रॉयड डिवाइस, लैपटॉप GPU, वर्कस्टेशन और एक्सेलरेटर्स पर फाइन-ट्यून कर सकते हैं. यह Nvidia, AMD GPUs और गूगल के Trillium/Ironwood TPUs पर भी अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है. गूगल ने बताया कि इन मॉडल्स को टेक्स्ट जनरेशन की अलग-अलग क्षमताओं को मापने के लिए कई तरह के डेटासेट्स और मेट्रिक्स पर व्यापक रूप से टेस्ट किया गया है. (Image Credit: Google) Gemma 4 की खास बातें: