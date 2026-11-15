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Google ने Gemini 4 Hydrogen किया लॉन्च, सभी के लिए एक तेज़ AI मॉडल

Google द्वारा पोस्ट किए गए 'Gemini 4 Hydrogen' वीडियो का स्क्रीनशॉट ( फोटो - x/@GeminiApp )

हैदराबाद: Google ने 'Gemini 4 Hydrogen' लॉन्च किया है. यह एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल है, जिसे खास तौर पर तेज़ काम करने और रोज़मर्रा के कार्यों के लिए बनाया गया है. इसे दुनिया भर में डेवलपर्स, व्यवसायों और आम यूजर्स के लिए उपलब्ध करा दिया गया है.

'हाइड्रोजन' मॉडल, Google के दो प्रमुख मॉडलों - 'Gemini 4 Carbon' और 'Gemini 4 Argon' - के नीचे रखा गया है. वे मॉडल सबसे कठिन समस्याओं पर गहराई से विचार करने के लिए बनाए गए हैं. वहीं, 'Hydrogen' को कोड लिखने, टेस्ट चलाने और कई चरणों वाले कामों को तेज़ी से पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

Google का कहना है कि 'आर्टिफिशियल एनालिसिस इंटेलिजेंस इंडेक्स' में 'Hydrogen', 'Argon' से बेहतर है. अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर, यह 50 के मुकाबले 51 का स्कोर हासिल करता है. अपनी उच्चतम सेटिंग पर, यह 54 तक पहुंच जाता है. इसके साथ ही, यह अक्सर इसी तरह के अन्य मॉडलों की तुलना में काम को ज़्यादा तेज़ी से पूरा करता है. Gemini 4 Hydrogen की कीमत और उपलब्धता

Google प्रति दस लाख इनपुट टोकन के लिए 1.50 डॉलर और प्रति दस लाख आउटपुट टोकन के लिए 7.50 डॉलर का शुल्क लेता है. यह पूरे दस लाख टोकन वाले कॉन्टेक्स्ट विंडो के लिए एक समान है. Gemini 4 Hydrogen तक निम्नलिखित माध्यमों से पहुंचा जा सकता है: डेवलपर्स: AI स्टूडियो और Android स्टूडियो में Gemini API। Google AI Pro और अल्ट्रा सब्सक्राइबर इसे एंटीग्रेविटी (Antigravity) में इस्तेमाल कर सकते हैं. बिजनेस: व्यापार के लिए Gemini, एंटीग्रेविटी, और योग्य प्लान्स के लिए Google शीट्स में Gemini का इस्तेमाल किया जा सकता है. सभी के लिए: Gemini ऐप और Google सर्च। Google शीट्स में Gemini की सुविधा Pro और Ultra सब्सक्राइबर के लिए उपलब्ध है. बड़े मॉडलों के साथ मिलकर काम करना

कई सॉफ़्टवेयर टीमें बड़े डिज़ाइन फ़ैसलों और मुश्किल बग्स के लिए बेहतरीन मॉडल्स का इस्तेमाल करती हैं. इसके बाद, रोज़मर्रा के काम के लिए उन्हें एक तेज़ और भरोसेमंद मॉडल की ज़रूरत होती है. Hydrogen ये दोनों काम कर सकता है. यह अकेले भी काम कर सकता है, और कार्बन तथा आर्गन के साथ मिलकर भी काम कर सकता है. इसे आसान बनाने के लिए, Google ने अपने एंटीग्रैविटी प्लेटफॉर्म में 'Orchestrator' नाम का एक टूल जोड़ा है. यह एक ही सेशन के भीतर अलग-अलग मॉडलों, जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन, के बीच स्विच कर सकता है. Google के टेस्ट में, इसने कार्बन की सफलता दर के लगभग बराबर प्रदर्शन किया. साथ ही, इसमें 24 प्रतिशत कम कोटा का इस्तेमाल हुआ और काम 19 प्रतिशत तेजी से पूरा हुआ. ऐसे वर्कफ़्लो के लिए जिनमें समानांतर एजेंटों की आवश्यकता होती है, कार्बन टीम लीडर के रूप में काम कर सकता है. इसके बाद हाइड्रोजन वर्कर और वेरिफायर को चला सकता है, जो एक ही समय में बदलावों को तैयार और टेस्ट करते हैं.