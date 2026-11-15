Google ने Gemini 4 Hydrogen किया लॉन्च, सभी के लिए एक तेज़ AI मॉडल
Google ने Gemini 4 Hydrogen लॉन्च किया है, जो कोडिंग, सर्च और रोज़मर्रा के कामों के लिए एक तेज़ AI मॉडल है.
Published : November 15, 2026 at 5:15 PM IST
हैदराबाद: Google ने 'Gemini 4 Hydrogen' लॉन्च किया है. यह एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल है, जिसे खास तौर पर तेज़ काम करने और रोज़मर्रा के कार्यों के लिए बनाया गया है. इसे दुनिया भर में डेवलपर्स, व्यवसायों और आम यूजर्स के लिए उपलब्ध करा दिया गया है.
'हाइड्रोजन' मॉडल, Google के दो प्रमुख मॉडलों - 'Gemini 4 Carbon' और 'Gemini 4 Argon' - के नीचे रखा गया है. वे मॉडल सबसे कठिन समस्याओं पर गहराई से विचार करने के लिए बनाए गए हैं. वहीं, 'Hydrogen' को कोड लिखने, टेस्ट चलाने और कई चरणों वाले कामों को तेज़ी से पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.
Google का कहना है कि 'आर्टिफिशियल एनालिसिस इंटेलिजेंस इंडेक्स' में 'Hydrogen', 'Argon' से बेहतर है. अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर, यह 50 के मुकाबले 51 का स्कोर हासिल करता है. अपनी उच्चतम सेटिंग पर, यह 54 तक पहुंच जाता है. इसके साथ ही, यह अक्सर इसी तरह के अन्य मॉडलों की तुलना में काम को ज़्यादा तेज़ी से पूरा करता है.
Gemini 4 Hydrogen की कीमत और उपलब्धता
Google प्रति दस लाख इनपुट टोकन के लिए 1.50 डॉलर और प्रति दस लाख आउटपुट टोकन के लिए 7.50 डॉलर का शुल्क लेता है. यह पूरे दस लाख टोकन वाले कॉन्टेक्स्ट विंडो के लिए एक समान है.
Go from idea to finished video with Gemini 4 Hydrogen. Using a custom skill and simple brief, Gemini 4 Hydrogen created a sizzle reel about the element “Hydrogen," sourcing public-domain archival footage and cutting it into one continuous edit with clean narration.— Google Gemini (@GeminiApp) November 13, 2026
Gemini 4 Hydrogen तक निम्नलिखित माध्यमों से पहुंचा जा सकता है:
डेवलपर्स: AI स्टूडियो और Android स्टूडियो में Gemini API। Google AI Pro और अल्ट्रा सब्सक्राइबर इसे एंटीग्रेविटी (Antigravity) में इस्तेमाल कर सकते हैं.
बिजनेस: व्यापार के लिए Gemini, एंटीग्रेविटी, और योग्य प्लान्स के लिए Google शीट्स में Gemini का इस्तेमाल किया जा सकता है.
सभी के लिए: Gemini ऐप और Google सर्च। Google शीट्स में Gemini की सुविधा Pro और Ultra सब्सक्राइबर के लिए उपलब्ध है.
बड़े मॉडलों के साथ मिलकर काम करना
कई सॉफ़्टवेयर टीमें बड़े डिज़ाइन फ़ैसलों और मुश्किल बग्स के लिए बेहतरीन मॉडल्स का इस्तेमाल करती हैं. इसके बाद, रोज़मर्रा के काम के लिए उन्हें एक तेज़ और भरोसेमंद मॉडल की ज़रूरत होती है. Hydrogen ये दोनों काम कर सकता है. यह अकेले भी काम कर सकता है, और कार्बन तथा आर्गन के साथ मिलकर भी काम कर सकता है.
इसे आसान बनाने के लिए, Google ने अपने एंटीग्रैविटी प्लेटफॉर्म में 'Orchestrator' नाम का एक टूल जोड़ा है. यह एक ही सेशन के भीतर अलग-अलग मॉडलों, जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन, के बीच स्विच कर सकता है. Google के टेस्ट में, इसने कार्बन की सफलता दर के लगभग बराबर प्रदर्शन किया. साथ ही, इसमें 24 प्रतिशत कम कोटा का इस्तेमाल हुआ और काम 19 प्रतिशत तेजी से पूरा हुआ.
ऐसे वर्कफ़्लो के लिए जिनमें समानांतर एजेंटों की आवश्यकता होती है, कार्बन टीम लीडर के रूप में काम कर सकता है. इसके बाद हाइड्रोजन वर्कर और वेरिफायर को चला सकता है, जो एक ही समय में बदलावों को तैयार और टेस्ट करते हैं.
Gemini 3.8 फ्लैश से एक बड़ा सुधार
Google का कहना है कि जो यूज़र Gemini 3.8 फ्लैश से Gemini 4 Hydrogen पर स्विच करेंगे, उन्हें यह अंतर ज़रूर नज़र आएगा. अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर, हाइड्रोजन कामों को 2.5 गुना तेज़ी से पूरा करता है. टर्मिनल-बेंच 4.1 पर इसका स्कोर 18.2 प्रतिशत से बढ़कर 57 प्रतिशत हो गया है. कंपनी का यह भी कहना है कि इसमें मनगढ़ंत दावे करने की संभावना पांच गुना से भी ज़्यादा कम हो गई है.
यह मॉडल कई क्षेत्रों में मजबूत
कोडिंग और डिबगिंग: यह असंबंधित फ़ाइलों को फिर से लिखने के बजाय, छोटे और सटीक सुधार करता है. पार्टनर्स ने देखा कि काम की गति 2.8 गुना तक बढ़ गई और 12 प्रतिशत से 23 प्रतिशत तक कम टोकन का इस्तेमाल हुआ.
ओपन-एंडेड कार्य: यह 'Agent Arena' पर पांचवें स्थान पर है. इसने टैक्स, कानूनी और तर्क-वितर्क से जुड़े कई टेस्ट में भी बेहतरीन अंक हासिल किए हैं.
मिक्स्ड मीडिया कार्य: यह PDF, स्प्रेडशीट, चार्ट, ऑडियो और वीडियो को पढ़ सकता है और फिर स्पष्ट रिपोर्ट तैयार कर सकता है.
वेब डिज़ाइन: यह कम प्रयासों में ही काम करने लायक पेज लेआउट तैयार कर देता है.
सोचने के चार लेवल
Hydrogen सोचने के चार लेवल प्रदान करता है, जिनमें लो, मीडियम, हाई और एक नया 'एक्स-हाई' लेवल शामिल हैं. 'हाई' डिफ़ॉल्ट स्तर है. यूज़र यह चुन सकते हैं कि किसी काम के लिए कितनी तर्क-शक्ति की ज़रूरत है, जिससे उन्हें केवल उसी चीज़ के लिए इंतज़ार करना पड़े और भुगतान करना पड़े, जिसका वे इस्तेमाल करते हैं.
रोजाना यूजर्स के लिए मदद
Hydrogen, Gemini ऐप और Google सर्च को भी पावर देता है. Google का कहना है कि ऐप में यह निर्देशों का अधिक सटीकता से पालन करता है, आपके टोन और फॉर्मेट को बनाए रखता है, और इसमें बार-बार बातचीत करने की ज़रूरत कम पड़ती है. यह Gmail, Google Drive और Airtable व Dropbox जैसे ऐप्स से जानकारी निकाल सकता है.
सर्च में, यह सवालों को बेहतर ढंग से समझ सकता है - यहां तक कि उन सवालों को भी जिनमें टाइपिंग की गलतियां हों या जो कई हिस्सों में बंटे हों. Google के अनुसार, इसके जवाब ज़्यादा विज़ुअल होंगे और उन्हें समझना आसान होगा. इसके साथ ही, इसमें कई तरह के लिंक भी मिलेंगे, जिनमें ऐसी साइटें भी शामिल की जाएंगी, जिन्हें लोगों ने पहले शायद न देखा हो.
सुरक्षा और विश्वसनीयता
Google का कहना है कि 'Hydrogen', '3.8 Flash' की तुलना में अधिक सुरक्षित है. यह एजेंट कार्यों में तय सीमा से बाहर जाने (ओवररीच) की घटनाओं को 81 प्रतिशत तक कम करता है, और इसमें अनुमति की सीमाओं को तोड़ने की संभावना भी आधी रह जाती है.
Google के अपने टेस्ट में इसने 96.7 प्रतिशत का 'ऑनेस्टी रेट' हासिल किया. साथ ही, यह 'हिडन प्रॉम्प्ट अटैक' को रोकने में 2.3 गुना से भी अधिक बेहतर है. स्वास्थ्य संबंधी सवालों पर गलत तरीके से मना करने की दर 0.4 प्रतिशत से भी कम है.