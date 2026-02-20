ETV Bharat / technology

Google ने लॉन्च किया Gemini 3.1 Pro, अब AI करेगा पहले से कहीं ज्यादा गहराई से सोचने का काम

Google का Gemini 3.1 Pro अब मुश्किल समस्याओं को इंसानों की तरह सोचकर हल करने की क्षमता के साथ सामने आया है. ( Google )

Gemini 3.1 Pro ने ARC-AGI-2 जैसे सख्त बेंचमार्क पर 77.1% का वेरिफाइड स्कोर हासिल किया है. यह बेंचमार्क किसी मॉडल की नई और अनदेखी लॉजिक पैटर्न्स को समझने और सुलझाने की क्षमता को परखता है. इसमें खास बात यह है कि इसके परफॉर्मेंस को Gemini 3 Pro की तुलना में दोगुने से भी ज्यादा बेहतर बताया गया है, जो इसके रीज़निंग अपग्रेड को साफ तौर पर दिखाता है.

Gemini 3 सीरीज पर बेस्ड Gemini 3.1 Pro को खासतौर पर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए डिजाइन किया गया है. कंपनी के मुताबिक, यह मॉडल न सिर्फ ज्यादा स्मार्ट है, बल्कि लॉजिकल क्षमता के मामले में एक मजबूत बेसलाइन भी तैयार करता है, जो कठिन परिस्थितियों में बेहतर फैसले लेने में मदद करता है.

हैदराबाद: गूगल ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म जेमिनी को एक और बड़ा अपग्रेड दिया है. गूगल ने जेमिनी का अपग्रेड वर्ज़न लॉन्च किया है, जिसका नाम Gemini 3.1 Pro है. यह नया मॉडल उस कोर इंटेलिजेंस का एडवांस्ड वर्ज़न है, जिसकी मदद से हाल ही में Gemini 3 Deep Think में हाल ही में विज्ञान, रिसर्च और इंजीनियरिंग से जुड़ी मुश्किल चुनौतियों को सोल्व किया गया था. अब इसी इंटेलिजेंस को आम यूजर्स, डेवलपर्स और एंटरप्राइज कस्टमर्स तक पहुंचाया जा रहा है.

गूगल का कहना है कि Gemini 3.1 Pro उन टास्क्स के लिए बनाया गया है, जहां सिर्फ सीधा जवाब देना पर्याप्त नहीं होता. यह मॉडल कठिन विषयों को विजुअल तरीके से समझाने, बड़े डेटा को एक सिंगल व्यू में समेटने और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स को अच्छे से पूरा करने में मदद कर सकता है. Gemini टीम के अनुसार, यह बेहतर इंटेलिजेंस डेली-लाइफ के प्रैक्टिकल यूजकेसेस में सीधे तौर पर काम आती है.

टेक्स्ट से सीधे एनिमेटेड डिजाइन तक

Gemini 3.1 Pro की एक खास क्षमता यह है कि यह टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से वेबसाइट-रेडी, कोड-बेस्ड एनिमेटेड SVGs जनरेट कर सकता है. कंपनी ने ऐसे उदाहरण भी शेयर किए हैं, जहां नए मॉडल ने Gemini 3 की तुलना में ज्यादा स्मूद और बेहतर डेप्थ वाले SVG एनिमेशन तैयार किए. इसके अलावा, यह मॉडल कॉम्प्लेक्स सिस्टम सिंथेसिस, इंटरैक्टिव डिजाइन जनरेशन और क्रिएटिव कोडिंग जैसे कामों में भी सक्षम है. इनमें 3D स्टार्लिंग मर्मुरेशन जैसे मुश्किल विजुअल डिजाइन और मॉडर्न पर्सनल पोर्टफोलियो तैयार करना भी शामिल है.

कहां-कहां मिल रहा है Gemini 3.1 Pro

गूगल फिलहाल Gemini 3.1 Pro को प्रीव्यू मोड में रिलीज़ कर रहा है, ताकि इसे और बेहतर बनाया जा सके, खासकर एजेंटिक वर्कफ्लो जैसे एडवांस क्षेत्रों में. यह नया मॉडल अब कई प्लेटफॉर्म्स पर रोलआउट हो रहा है. कंज्यूमर्स के लिए यह जेमिनी ऐप में उपलब्ध हो रहा है, जहां Google AI Pro और Ultra प्लान वाले यूजर्स को ज्यादा लिमिट्स मिलेंगी.

NotebookLM पर Gemini 3.1 Pro को एक्सक्लूसिव तौर पर Pro और Ultra यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया गया है.एंटरप्राइज यूजर्स इसे Vertex AI और Gemini Enterprise के जरिए एक्सेस कर सकते हैं. डेवलपर्स के लिए यह Gemini API के माध्यम से Google AI Studio, Gemini CLI, Google Antigravity और Android Studio में प्रीव्यू के तौर पर रोलआउट किया जा रहा है. गूगल का कहना है कि नवंबर में Gemini 3 Pro के लॉन्च के बाद मिले यूजर फीडबैक और तेजी से हो रही प्रोग्रेस ने इस अपग्रेड को संभव बनाया है. कंपनी को उम्मीद है कि Gemini 3.1 Pro के साथ डेवलपर्स और यूजर्स पहले से कहीं ज्यादा इनोवेटिव चीजें बना पाएंगे.