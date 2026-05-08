Google ने Fitbit Air किया लॉन्च, Fitbit ऐप का नाम बदलकर किया Google Health
Google ने आधिकारिक तौर पर Fitbit ऐप का नाम बदलकर Google Health कर दिया है, और साथ ही Fitbit Air को भी पेश किया है.
Published : May 8, 2026 at 3:48 PM IST
हैदराबाद: Google ने आधिकारिक तौर पर Fitbit ऐप का नाम बदलकर Google Health ऐप कर दिया है, और साथ ही Fitbit Air को भी पेश किया है, जो अब तक का उसका सबसे छोटा और सबसे किफ़ायती ट्रैकर है. ये घोषणाएं टेक दिग्गज द्वारा अपने हेल्थ और वेलनेस इकोसिस्टम को एक ही प्लेटफ़ॉर्म में मिलाने की दिशा में एक कदम हैं, जो Google के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल, Gemini द्वारा संचालित होगा.
Google Health ऐप 19 मई से सभी मौजूदा Fitbit यूज़र्स के लिए अपने-आप रोल आउट होना शुरू हो जाएगा. यूज़र्स को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह ऐप बैकग्राउंड में अपने-आप अपडेट हो जाएगा और उनका सारा मौजूदा डेटा बिना किसी रुकावट के नए ऐप में चला जाएगा. इसके अलावा, Google Fit यूज़र्स को भी इस साल के आखिर में अपना डेटा Google Health ऐप में ट्रांसफ़र करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा.
Fitbit Air की कीमत और उपलब्धता
Fitbit Air, Android और iOS दोनों के साथ कम्पैटिबल है और 99.99 डॉलर यानी लगभग 9,500 रुपये में प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है, जिसमें Google Health Premium का तीन महीने का ट्रायल भी शामिल है. Special Edition वेरिएंट की कीमत 129.99 डॉलर यानी लगभग 12,288.29 रुपये है और यह 26 मई को United States (US) में सेल के लिए उपलब्ध होगा. वहीं एक्सेसरी बैंड की कीमत 34.99 डॉलर यानी लगभग 3,307.70 रुपये से शुरू होती है.
Introducing Fitbit Air. It’s lightweight, screenless and comfortable enough to wear 24/7 — with a battery life* of up to a week.— Google (@Google) May 7, 2026
* Battery life depends upon many factors and usage and actual battery life may be lower. pic.twitter.com/ItOjT8idYr
चार-टैब नेविगेशन वाला एक नया डिज़ाइन किया गया ऐप
नए नाम वाले ऐप, Google Health में एक नया चार-टैब वाला लेआउट पेश किया गया है, जिसमें Today, Fitness, Sleep और Health शामिल हैं, जो आपकी निजी सेहत का एक साफ़ और आसान ओवरव्यू देते हैं. यूज़र्स अपनी पसंद के मेट्रिक्स तक जल्दी पहुंचने के लिए Today और Health टैब पर डैशबोर्ड को अपनी ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं.
Google Health ऐप एक्टिविटी, फ़िटनेस, नींद, वाइटल्स और मेडिकल रिकॉर्ड के बीच डेटा सिंक करने की सुविधा देता है. साथ ही, यह Health Connect, Apple Health और Google Health APIs के ज़रिए सैकड़ों थर्ड-पार्टी ऐप्स और डिवाइस के साथ इंटीग्रेट होता है, जिनमें Peloton और MyFitnessPal भी शामिल हैं.
US में, यूज़र्स मेडिकल रिकॉर्ड भी सिंक कर सकते हैं, ताकि वे लैब के नतीजे, वाइटल्स और दवाइयों का इतिहास एक ही जगह देख सकें. Google का कहना है कि यूज़र्स का अपने डेटा के स्टोर होने, शेयर होने या डिलीट होने के तरीके पर पूरा कंट्रोल रहता है. साथ ही, Google ने यह भी साफ़ किया है कि वह Fitbit के हेल्थ और वेलनेस डेटा का इस्तेमाल Google Ads के लिए नहीं करेगा.
Google हेल्थ कोच
Google Health Coach, Gemini की मदद से बनाया गया एक AI फ़ीचर है, जो Health ऐप और Fitbit Air डिवाइस, दोनों का मुख्य हिस्सा है. यह कोच 'Today' टैब पर समय पर वेलनेस से जुड़ी जानकारी देता है, और 'Fitness' टैब पर नैचुरल लैंग्वेज प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करके हर हफ़्ते के लिए पर्सनलाइज़्ड वर्कआउट प्लान बनाता है.
Get up close and personal with your health.— Google Health (@googlehealth) May 7, 2026
On May 26, the Fitbit app becomes the #GoogleHealth app for both Android and iOS— combining the best of Fitbit tracking with the power of Google to create a more holistic wellness experience.
Learn more: https://t.co/ABOOMCvA0J pic.twitter.com/d7UAyE7YK6
इसके अलावा, 'Sleep' टैब पर आपकी नींद की नियमितता को ट्रैक करता है. वहीं, 'Health' टैब पर, यह सिंक किए गए मेडिकल रिकॉर्ड का सारांश दिखा सकता है, जिससे आपको अपनी सेहत से जुड़े ज़रूरी डेटा की एक झलक तुरंत मिल जाती है.
Fitbit Air
Fitbit Air, Google का सबसे छोटा ट्रैकर है. यह बिना स्क्रीन वाला, कंकड़ जैसा एक वियरेबल डिवाइस है, जिसे पूरे दिन आराम देने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसका बिना स्क्रीन वाला डिज़ाइन जान-बूझकर ऐसा रखा गया है, ताकि इसे पहनने वाले लोग अपने आस-पास की चीज़ों पर ध्यान दे सकें और नोटिफ़िकेशन से परेशान न हों. साथ ही, ज़रूरत पड़ने पर वे अपने स्मार्टफ़ोन पर Google Health ऐप के ज़रिए अपनी सेहत से जुड़ी पूरी जानकारी भी देख सकें.
अपने छोटे साइज़ के बावजूद, Fitbit Air में कई तरह के सेंसर मौजूद हैं, जिनमें 24/7 हार्ट रेट मॉनिटरिंग, Afib अलर्ट के साथ हार्ट रिदम ट्रैकिंग, SpO2, रेस्टिंग हार्ट रेट, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, नींद के चरण, अवधि और भी बहुत कुछ शामिल है. इस डिवाइस की बैटरी एक हफ़्ते तक चल सकती है, और इसके फ़ास्ट-चार्ज फ़ीचर की मदद से सिर्फ़ पांच मिनट में पूरे दिन की पावर मिल जाती है.
Google का कहना है कि Fitbit Air में एक्टिविटी ट्रैकिंग बेहद आसान है, क्योंकि यह आम वर्कआउट्स को अपने-आप पहचानकर उन्हें रिकॉर्ड कर लेता है और सेशन खत्म होने के बाद उसका सारांश Health ऐप पर भेज देता है.
यूज़र्स सीधे Google Health ऐप से भी वर्कआउट शुरू कर सकते हैं, कोच द्वारा सुझाए गए गाइडेड सेशन को फ़ॉलो कर सकते हैं, या Health Coach के लिए जिम के इक्विपमेंट या व्हाइटबोर्ड पर लिखे सर्किट रूटीन की फ़ोटो भी ले सकते हैं.
यह ट्रैकर तीन अलग-अलग बैंड स्टाइल में उपलब्ध है, जिनमें परफॉर्मेंस लूप बैंड, एक्टिव बैंड और एलिवेटेड मॉडर्न बैंड शामिल हैं. इसके साथ स्टीफन करी स्पेशल एडिशन परफॉर्मेंस लूप बैंड भी आता है, जिसमें पानी से बचाने वाली कोटिंग और हवा के बहाव के हिसाब से डिज़ाइन किया गया अंदरूनी प्रिंट है.