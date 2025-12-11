ETV Bharat / technology

Android में आया Emergency Live Video फीचर, इमरजेंसी में रियल-टाइम वीडियो के साथ मदद मिलेगी

गूगल का Emergency Live Video फीचर अब इमरजेंसी कॉल में डिस्पैचर को रियल टाइम वीडियो देखने की सुविधा देगा, ताकि मदद तेजी से पहुंच सके. ( फोटो क्रेडिट: Google )

हैदराबाद: गूगल ने एंड्ऱॉयड यूज़र्स के लिए एक ऐसा फीचर लॉन्च किया है, जो इमरजेंसी यानी आपातकालीन परिस्थिति में किसी की भी जान बचाने में बड़ा रोल निभा सकता है. इस फीचर का नाम Emergency Live Video है. आप इस फीचर के नाम से ही इसके काम के बारे में समझ गए होंगे. इस फीचर के जरिए यूज़र किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान लाइव वीडियो के जरिए मदद पा सकता है. आइए हम आपको गूगल के द्वारा एंड्रॉयड डिवाइस के लिए लॉन्च किए गए इस खास फीचर के बारे में बताते हैं.

गूगल के द्वारा पोस्ट किए गए ऑफिशियल ब्लॉग के मुताबिक, अब इमरजेंसी कॉल या मैसेज के दौरान डिस्पैचर आपके फोन पर लाइव वीडियो की रिक्वेस्ट भेज सकता है और आप चाहें तो अपने कैमरे से तुरंत लाइव वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि रेस्क्यू टीम जमीन पर क्या चल रहा है, वो बिल्कुल क्लियर तरीके से देख सके. ये फीचर कुछ देशों में रोलआउट हो चुका है और धीरे-धीरे इसे और अन्य देशों में भी रोलआउट किया जाएगा.

Emergency Live Video फीचर क्या करता है?

गूगल के मुताबिक, इमरजेंसी में अक्सर लोग घबराए रहते हैं, जिसके कारण अपनी परिस्थिति के बारे में ठीक-ठीक बताना मुश्किल होता है कि क्या हो रहा है. गूगल ने अपने इस नए फीचर को इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इस फीचर के जरिए आपको नीचे बताई गई सुविधाएं मिलेंगी:

डिस्पैचर आपको लाइव वीडियो ऑन करने का रिक्वेस्ट भेज सकता है.

आप सिर्फ एक टैप में वीडियो स्ट्रीम शुरू कर सकते हैं.

रेस्क्यू टीम रियल-टाइम में लोकेशन और सीन देखकर सही गाइडेंस दे सकती है, चाहे वो CPR हो या किसी को तुरंत प्रोटेक्ट करने वाले स्टेप्स.

वीडियो एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड रहेगा.

यूजर वीडियो को कभी भी बंद कर सकता है.

गूगल Android Ecosystem के प्रेसिडेंट Sameer Samat ने X पर कहा है, “Emergency में सही हालात बताना मुश्किल होता है, इसलिए Emergency Live Video लॉन्च किया जा रहा है, जो डिस्पैचर को आपके कैमरे से सिक्योर लाइव स्ट्रीम देखने की सुविधा देता है ताकि आपको तेजी से मदद पहुंच सके.”

ये फीचर कैसे काम करता है?