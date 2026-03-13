ETV Bharat / technology

Google Maps में आया पिछले 10 साल का सबसे बड़ा अपडेट, अब सवाल पूछकर भी ढूंढ सकेंगे लोकेशन

'Ask Maps' फ़ीचर भारत और अमेरिका में शुरू किया जाएगा, जबकि 'Immersive Navigation' शुरू में सिर्फ़ अमेरिका में उपलब्ध होगा. ( Image Credit: Google Blog )

हैदराबाद: गूगल मैप्स को और ज्यादा स्मार्ट बनाने के लिए कंपनी ने दो बड़े फीचर पेश किए हैं, जो जेमिनी एआई मॉडल पर काम करते हैं. इन नए फीचर्स का नाम Ask Maps और Immersive Navigation है. गूगल का कहना है कि यह पिछले दस सालों में गूगल मैप्स का सबसे बड़ा अपडेट है और इससे लोगों का मैप्स को इस्तेमाल करने का तरीका और एक्सपीरियंस पूरी तरह से बदल सकता है. आइए हम आपको एक-एक करके दोनों नए एआई-बेस्ड फीचर्स के बारे में बताते हैं. Ask Maps की खास बातें गूगल मैप्स में आया नया Ask Maps फीचर एक तरह का स्मार्ट सर्च टूल है, जिसमें यूज़र सीधे गूगल मैप्स के अंदर सवाल पूछ सकते हैं और उन्हें उसी हिसाब से जवाब भी मिलेंगे. उदाहरण के लिए अगर कोई पूछे कि "आज रात खेलने के लिए लाइट वाला पब्लिक टेनिस कोर्ट कहां मिलेगा?" या आप कुछ ऐसा भी पूछ सकते हैं कि, "मेरे फोन की बैटरी खत्म हो रही है, मुझे कोई ऐसी चाय या कॉफी की दुकान ढूंढकर बताओं, जहां ज्यादा भीड़ ना हो और मैं लंबी लाइन में खड़े हुए बिना अपना फोन चार्ज कर पाऊं." ऐसे सवालों के साथ लोकेशन पूछने पर Ask Maps तुरंत आपको आपके आस-पास की लोकेशन बता देगा. यूज़र को बस Ask Maps बटन पर टैप करना होगा और उसके बाद मैप पर ही उन्हें पर्सनलाइज़्ड जवाब और लोकेशन दिखेंगे. यह फीचर यूजर के सेव किए गए लोकेशन और पहले किओए गए सर्च को भी ध्यान में रखकर रिजल्ट दिखाता है. उदाहरण के लिए अगर कोई चार लोगों के लिए एक अच्छा और शांत रेस्टोरेंट ढूंढ रहा है, तो यह उनकी पसंद और साथ आने वाले लोगों के रास्ते को ध्यान में रखकर सुझाव देगा, ताकि आपको और आपके साथ आने वाले लोगों को भी सुविधा हो.