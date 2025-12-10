Google AI Plus प्लान भारत में लॉन्च, ₹199 में मिलेगा Gemini 3 Pro और 200GB क्लाउड स्टोरेज
Google ने भारत में AI Plus प्लान लॉन्च किया है, जिसमें Gemini 3 Pro मॉडल, 200 AI क्रेडिट और 200GB स्टोरेज जैसी सुविधाएं मिलती हैं.
Published : December 10, 2025 at 4:11 PM IST
हैदराबाद: गूगल ने आखिरकार भारत में अपना नया और अब तक का सबसे सस्ता सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम Google AI Plus है. गूगल ने 10 दिसंबर 2025 यानी आज ही गूगल एआई प्लस प्लान का ऐलान किया है. इससे पहले गूगल ने सिर्फ दो पेड प्लान लॉन्च किए थे, जिनके नाम Google AI Pro और Google AI Ultra थे. अब गूगल ने अपने यूज़र्स के लिए एक नया और सस्ता एआई प्लान लॉन्च किया है, जो दोनों पुराने प्लान्स से सस्ता है. इस नई सब्सक्रिप्शन में कंपनी यूजर्स को Gemini 3 Pro मॉडल के बेहतर एक्सेस के साथ कई प्रीमियम टूल्स भी दे रही है.
गूगल के द्वारा जारी की गई आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक, गूगल ने भारत में इस नए यानी गूगल एआई प्लस प्लान को लॉन्च कर दिया है, जिसकी कीमत सिर्फ 199 रुपये प्रति महीने से शुरू होती है. आइए हम आपको इस नए प्लान्स की कीमत और बाकी सभी डिटेल्स बताते हैं.
New Google AI Plus plan:— Mukul Sharma (@stufflistings) December 10, 2025
- 200GB data
- ₹199 per month for the first 6 months
- ₹399 per month regular price
- 200 monthly AI credits
- Gemini 3 Pro pic.twitter.com/WiHAJgHEAP
कीमत और डिटेल्स
Google का नया AI Plus प्लान उन लोगों के लिए है, जिन्हें फ्री वर्जन से ज्यादा फीचर्स चाहिए लेकिन Pro या Ultra जैसे हाई-प्राइस्ड प्लान की जरूरत नहीं है. गूगल के मुताबिक, यूज़र्स को गूगल एआई प्लस का सब्सक्रिप्शन खरीदने के लिए शुरुआती 6 महीनों तक 199 रुपये प्रति महीने खर्च करने होंगे. उसके बाद यूज़र्स को प्रति महीने 399 रुपये प्रति महीना खर्च करना होगा.
इस प्लान में मिलने वाले फीचर्स
गूगल के अनुसार AI Plus प्लान में फ्री टियर के मुकाबले कई बड़े अपग्रेड मिलते हैं:
- Gemini 3 Pro का “Enhanced Access”: फ्री यूजर्स को इस मॉडल की लिमिटेड एक्सेस मिलती है, लेकिन Plus प्लान में इसकी पावरफुल आउटपुट क्वालिटी और हाईर यूसेज लिमिट दोनों मिलती हैं.
- Nano Banana Pro का एक्सेस (Gemini 3 Pro पर आधारित): इस प्लान में यूज़र्स को नैनो बनाना प्रो का यूज़ करने का ज्यादा मौका मिलेगा. इससे वो टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन, फोटो एडिटिंग, रियलस्टिक इमेज आउटपुट बना सकते हैं. इससे सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स और एडिटिंग यूजर्स को फायदा मिलेगा.
- 200 AI Credits हर महीने: यह क्रेडिट Flow और Whisk जैसे ऐप्स में वीडियो और कंटेंट जनरेशन के लिए दिए जाएंगे.दोनों ऐप्स Google के Veo 3.1 Fast AI मॉडल का इस्तेमाल करते हैं.
- Deep Research टूल की हाईर लिमिट: इससे लंबी और डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट्स बनाना आसान हो जाता है.
- NotebookLM में Audio Overviews: फ्री यूजर्स सिर्फ बेसिक रिसर्च और राइटिंग टूल्स यूज़ कर पाते हैं, लेकिन Plus प्लान में Audio Overviews भी मिलती है, जिससे बड़े डॉक्यूमेंट्स का समरी सुन सकते हैं.
- Gmail, Docs, Google Vids में AI इंटीग्रेशन: इसके जरिए गूगल एआई प्लस प्लान वाले यूज़र्स ईमेल लिखना हो, डॉक्यूमेंट तैयार करना हो या वीडियो स्टोरीबोर्ड बनाना हो, सब कुछ Gemini के AI टूल्स के साथ किया जा सकता है.
- 200GB क्लाउड स्टोरेज: इस प्लान में यूज़र्स को 200 क्लाउड स्टोरेज मिलता है, जिसका इस्तेमाल वो Google Photos, Drive और Gmail आदि के लिए कर सकते हैं, जबकि फ्री वर्ज़न में सिर्फ 15GB स्टोरेज मिलता है.
सभी प्लान्स की कीमत और डिटेल्स
Google AI Plus की टक्कर किससे होगी
Google AI Plus सीधे तौर पर OpenAI के ChatGPT Go प्लान को टक्कर देगा, जिसकी कीमत भी 399 रुपये प्रति माह है. हालांकि ChatGPT Go यूजर्स को क्लाउड स्टोरेज नहीं देता, जो एक बड़ा अंतर है.