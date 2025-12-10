ETV Bharat / technology

Google AI Plus प्लान भारत में लॉन्च, ₹199 में मिलेगा Gemini 3 Pro और 200GB क्लाउड स्टोरेज

Google ने इंडिया में AI Plus प्लान लॉन्च किया है, जो सस्ती कीमत में Gemini 3 Pro मॉडल, 200 AI क्रेडिट और 200GB स्टोरेज देता है. ( Image Credit: Google )

हैदराबाद: गूगल ने आखिरकार भारत में अपना नया और अब तक का सबसे सस्ता सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम Google AI Plus है. गूगल ने 10 दिसंबर 2025 यानी आज ही गूगल एआई प्लस प्लान का ऐलान किया है. इससे पहले गूगल ने सिर्फ दो पेड प्लान लॉन्च किए थे, जिनके नाम Google AI Pro और Google AI Ultra थे. अब गूगल ने अपने यूज़र्स के लिए एक नया और सस्ता एआई प्लान लॉन्च किया है, जो दोनों पुराने प्लान्स से सस्ता है. इस नई सब्सक्रिप्शन में कंपनी यूजर्स को Gemini 3 Pro मॉडल के बेहतर एक्सेस के साथ कई प्रीमियम टूल्स भी दे रही है.

गूगल के द्वारा जारी की गई आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक, गूगल ने भारत में इस नए यानी गूगल एआई प्लस प्लान को लॉन्च कर दिया है, जिसकी कीमत सिर्फ 199 रुपये प्रति महीने से शुरू होती है. आइए हम आपको इस नए प्लान्स की कीमत और बाकी सभी डिटेल्स बताते हैं.

कीमत और डिटेल्स

Google का नया AI Plus प्लान उन लोगों के लिए है, जिन्हें फ्री वर्जन से ज्यादा फीचर्स चाहिए लेकिन Pro या Ultra जैसे हाई-प्राइस्ड प्लान की जरूरत नहीं है. गूगल के मुताबिक, यूज़र्स को गूगल एआई प्लस का सब्सक्रिप्शन खरीदने के लिए शुरुआती 6 महीनों तक 199 रुपये प्रति महीने खर्च करने होंगे. उसके बाद यूज़र्स को प्रति महीने 399 रुपये प्रति महीना खर्च करना होगा.