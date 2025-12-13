ETV Bharat / technology

Google ने लॉन्च किया Google Disco AI ब्राउजर, प्रॉम्प्ट को बदल देगा कस्टम ऐप्स में

Google ने लॉन्च किया Disco AI ब्राउजर ( फोटो - Google )

हैदराबाद: इस साल, Google, OpenAI, Perplexity और दूसरी टेक कंपनियों ने अपने AI-पावर्ड ब्राउज़र लॉन्च किए, या अपने चैटबॉट को मौजूदा ब्राउज़र में ही इंटीग्रेट किया है. लेकिन एक दिलचस्प वाली बात यह है कि, Google की Chrome टीम ने Disco नाम का एक नया Gemini 3-पावर्ड ब्राउज़र पेश किया है. इसके बारे में कंपनी का कहना है कि यह मॉडर्न वेब के लिए ब्राउज़िंग और बिल्डिंग को फिर से सोचने के लिए डिज़ाइन किया गया है. पारंपरिक ब्राउज़र आपको इंटरनेट ब्राउज़ करने की सुविधा देते हैं, लेकिन इससे उलट Google Disco, GenTabs का इस्तेमाल करता है. यह एक ऐसा टूल है, जो इनपुट के तौर पर कोई क्वेरी या प्रॉम्प्ट लेता है, उससे जुड़े टैब खोलता है. इके अलावा और आप जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए एक कस्टम ऐप बनाता है. उदाहरण के लिए, अगर आप Disco से ट्रैवल टिप्स पूछते हैं, तो यह अपने आप एक प्लानर ऐप बना देगा. इसके अलावा, यह उन स्टूडेंट्स के लिए भी काम आ सकता है जो किसी खास सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि GenTabs एक ऐसा ऐप बनाएगा, जो जानकारी को विज़ुअलाइज़ करेगा और छात्रों को कॉन्सेप्ट समझने में मदद करेगा.