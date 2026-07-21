Google नई AI चिप पर कर रहा काम, Gemini को और ज़्यादा बनाएगी कुशल
Google एक नई सर्वर चिप पर काम कर रहा है. यह चिप Gemini मॉडल के कुछ फीचर्स को सीधे हार्डवेयर में ला सकती है.
Published : July 21, 2026 at 1:29 PM IST
हैदराबाद: सर्च इंजन Google एक नई सर्वर चिप पर काम कर रहा है, जो उसके Gemini मॉडल के कुछ फीचर्स को सीधे हार्डवेयर में ला सकती है. 'द इन्फॉर्मेशन' की एक रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी का उद्देश्य इस चिप के ज़रिए अपने AI मॉडल को यूज़र्स के लिए ज़्यादा बेहतर और कुशल बनाना है.
इस रिपोर्ट की माने तो, 'Frozen v2' कोडनेम वाली इस चिप से AI कंप्यूटिंग क्षमता की उन कमियों को दूर किया जा सकता है, जिनकी वजह से Google Cloud बाहरी ग्राहकों के साथ डील करने से बचता रहा है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी साल 2028 तक इस चिप को इस्तेमाल में लाने की योजना बना रही है. हालांकि, कंपनी के इंजीनियर अभी भी इसके डिज़ाइन और इसमें कितनी जानकारी हार्डवायर की जाएगी, इसे अंतिम रूप दे रहे हैं.
बताया जा रहा है कि प्रति यूनिट पावर पर सर्व किए जाने वाले AI टोकन के आधार पर, यह चिप Google के सबसे नए कस्टम AI चिप्स की तुलना में लगभग छह से 10 गुना ज़्यादा बेहतर होने वाली है.
Google Cloud के एक प्रवक्ता ने कहा कि, "हमारी टीमें लगातार नए इनोवेशन पर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट कर रही हैं. अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को शुरू से ही एक साथ डिज़ाइन करके, हम यह पक्का करते हैं कि हमारे सिस्टम आपस में जुड़े हों और बहुत अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज़ किए गए हों."
इस रिपोर्ट के मुताबिक, 'Frozen' प्रोजेक्ट का मकसद कंपनी के टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स (TPUs) को बदलने के बजाय, उनके साथ-साथ Google के डिज़ाइन किए गए AI चिप्स की एक अलग फ़ैमिली बनाना है.
ध्यान देने वाली बात यह है कि Google का यह प्रयास ऐसे समय में सामने आया है, जब AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला खर्च सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बदल रहा है. AI चिप्स को लेकर निवेशकों की दिलचस्पी की वजह से इस साल चिप बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी आई है.
हालांकि, जानकारों ने यह भी चेतावनी दी है कि AI से जुड़ी मांग को लेकर उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं और कंपनियों पर AI हार्डवेयर में किए गए भारी निवेश को सही साबित करने का दबाव बढ़ सकता है.
ध्यान देने वाली बात यह है कि Google हाल के वर्षों में अपने TPU के ज़रिए कस्टम AI हार्डवेयर का पोर्टफोलियो बढ़ा रहा है. ये TPU कंपनी के इंटरनल AI वर्कलोड और Google Cloud सेवाओं, दोनों को पावर देते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, प्रस्तावित 'Frozen' चिप्स कंपनी के TPU की जगह नहीं लेंगे, बल्कि खास AI इन्फरेंस टास्क को ज़्यादा कुशलता से संभालकर उन्हें सपोर्ट करेंगे.