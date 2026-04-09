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Google, Gemini AI को कर रहा अपडेट, मिलेगा मानसिक स्वास्थ्य सहायता फीचर्स का सपोर्ट

Google Gemini ( फोटो - Google )

हैदराबाद: टेक दिग्गज Google अपने Gemini AI के लिए अपडेट्स जारी कर रहा है, जो यूज़र्स को मानसिक स्वास्थ्य सहायता से ज़्यादा तेज़ी से जोड़ने में मदद करेंगे. Google से मिली जानकारी के अनुसार, ये बदलाव इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि वे इस बात की पहचान कर सकें कि कोई व्यक्ति कब परेशानी में हो सकता है. इसके बाद, उसे वेरिफाइड रिसोर्स की ओर गाइड कर सकें, जिनमें संकटकालीन हेल्पलाइन भी शामिल हैं. इसके साथ ही, Google ने दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य सहायता सेवाओं का विस्तार करने के लिए फंडिंग की जानकारी दी है. इस अपडेट में कई चीज़ें शामिल की गई हैं. संकटकालीन सहायता तक पहुंच

सबसे पहले Google, यूज़र्स के लिए ज़रूरत पड़ने पर मदद ढूंढना आसान बनाने के लिए अपने Gemini AI को अपडेट कर रहा है. Gemini से चैट करते हुए अगर उसे यह पता चलता है कि कोई मुश्किल में है, तो चैटबॉट ज़रूरी सपोर्ट रिसोर्स के लिंक के साथ 'मदद उपलब्ध है' प्रॉम्प्ट दिखाने लगेगा. ज़्यादा गंभीर मामलों में, जैसे कि खुद को नुकसान पहुंचाने के संकेत या आत्महत्या के विचार आने पर, Google Gemini क्राइसिस हेल्पलाइन से जुड़ने के लिए एक 'वन-टच' विकल्प भी दिखाएगा. इससे यूज़र्स सीधे सपोर्ट सर्विस को कॉल, चैट या टेक्स्ट कर सकेंगे. इस विकल्प को बातचीत के दौरान हर समय दिखाया जाता है, ताकि इसे इस्तेमाल करना आसान हो. ग्लोबल हेल्पलाइन के लिए फंडिंग

कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार, Google की परोपकारी शाखा, Google.org ने अगले तीन सालों में 30 मिलियन डॉलर की फंडिंग की घोषणा की है. Google ने कहा कि इस ऑर्गनाइजेशन लक्ष्य संकटकालीन हेल्पलाइन को अपनी पहुंच बढ़ाने और अपनी प्रतिक्रिया क्षमता को बेहतर बनाने में मदद करना है. इसके अलावा, कंपनी ReflexAI के साथ अपनी साझेदारी का भी विस्तार कर रही है. इसमें 4 मिलियन डॉलर की फंडिंग और ReflexAI के ट्रेनिंग टूल्स के भीतर Gemini AI का इस्तेमाल शामिल किया गया है. इस पहल में उन संगठनों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाने के लिए तकनीकी सहायता भी शामिल होगी, जो संवेदनशील बातचीत को संभालते हैं.