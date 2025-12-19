ETV Bharat / technology

Google ने भारत में लॉन्च किया Pixel Upgrade Program, जानें इसके कई फायदों की लिस्ट

Google Pixel Upgrade Program के तहत Pixel 10 सीरीज़ को 24 महीने की No Cost EMI पर खरीदकर तय समय बाद नए Pixel में अपग्रेड किया जा सकता है. ( Image Credit: Google )

हैदराबाद: गूगल ने भारत में पिक्सल यूज़र्स के लिए एक नया और खास प्लान पेश किया है, जिसका नाम Google Pixel Upgrade Program रखा गया है. गूगल का कहना है कि वह अपने पिक्सल स्मार्टफोन्स को भारत के ज्यादा से ज्यादा यूज़र्स तक पहुंचाना चाहता है. गूगल खासतौर पर उन यूज़र्स तक अपने पिक्सल फोन्स को पहुंचाना चाहता है, जो वैल्यू फॉर मनी को अहमियत देते हैं. इसी सोच के साथ यह नया ओनरशिप प्रोग्राम शुरू किया गया है. गूगल के मुताबिक, इस प्रोग्राम के जरिए यूज़र्स बिना किसी एक्स्ट्रा ब्याज के आसान EMI में Pixel फोन खरीद सकते हैं और तय समय के बाद नए Pixel में अपग्रेड भी कर सकते हैं. Google Pixel Upgrade Program कैसे काम करता है? गूगल की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, इस प्लान में Pixel 10 सीरीज़ के फोन No Cost EMI पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं. EMI की शुरुआत 3333 रुपये प्रति महीने से होती है और इसकी अवधि 24 महीने की होती है. अगर कोई यूज़र Bajaj Finance या HDFC Bank Credit Card के जरिए Pixel 10 सीरीज़ का फोन खरीदता है और 24 महीने की EMI प्लान में एनरोल करता है, तो उसे अपग्रेड का ऑप्शन मिलता है. गूगल पिक्सल अपग्रेड प्रोग्राम के जरिए यूज़र्स 9 महीने ईएमआई भरने के बाद और 15वीं ईएमआई भरने से पहले, यूज़र्स नए पिक्सल फोन के लिए एलिजिबल हो जाता है.