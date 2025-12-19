ETV Bharat / technology

Google ने भारत में लॉन्च किया Pixel Upgrade Program, जानें इसके कई फायदों की लिस्ट

Google का नया Pixel Upgrade Program भारतीय यूज़र्स को आसान EMI और तय समय पर नए Pixel में अपग्रेड करने की सुविधा देता है.

Under the Google Pixel Upgrade Program, you can purchase the Pixel 10 series on 24-month No Cost EMI and upgrade to a new Pixel after a specified period.
Google Pixel Upgrade Program के तहत Pixel 10 सीरीज़ को 24 महीने की No Cost EMI पर खरीदकर तय समय बाद नए Pixel में अपग्रेड किया जा सकता है. (Image Credit: Google)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 19, 2025 at 6:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: गूगल ने भारत में पिक्सल यूज़र्स के लिए एक नया और खास प्लान पेश किया है, जिसका नाम Google Pixel Upgrade Program रखा गया है. गूगल का कहना है कि वह अपने पिक्सल स्मार्टफोन्स को भारत के ज्यादा से ज्यादा यूज़र्स तक पहुंचाना चाहता है. गूगल खासतौर पर उन यूज़र्स तक अपने पिक्सल फोन्स को पहुंचाना चाहता है, जो वैल्यू फॉर मनी को अहमियत देते हैं. इसी सोच के साथ यह नया ओनरशिप प्रोग्राम शुरू किया गया है. गूगल के मुताबिक, इस प्रोग्राम के जरिए यूज़र्स बिना किसी एक्स्ट्रा ब्याज के आसान EMI में Pixel फोन खरीद सकते हैं और तय समय के बाद नए Pixel में अपग्रेड भी कर सकते हैं.

Google Pixel Upgrade Program कैसे काम करता है?

गूगल की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, इस प्लान में Pixel 10 सीरीज़ के फोन No Cost EMI पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं. EMI की शुरुआत 3333 रुपये प्रति महीने से होती है और इसकी अवधि 24 महीने की होती है. अगर कोई यूज़र Bajaj Finance या HDFC Bank Credit Card के जरिए Pixel 10 सीरीज़ का फोन खरीदता है और 24 महीने की EMI प्लान में एनरोल करता है, तो उसे अपग्रेड का ऑप्शन मिलता है. गूगल पिक्सल अपग्रेड प्रोग्राम के जरिए यूज़र्स 9 महीने ईएमआई भरने के बाद और 15वीं ईएमआई भरने से पहले, यूज़र्स नए पिक्सल फोन के लिए एलिजिबल हो जाता है.

सुविधाजानकारी
EMI शुरुआत3333 रुपये प्रति महीने
EMI की अवधि24 महीने
अपग्रेड टाइम9 से 15 EMI के बीच
पार्टनरBajaj Finance, HDFC, Cashify
बोनस7000 रुपये तक

अपग्रेड के समय क्या करना होगा?

गूगल के मुताबिक, जब यूज़र्स नया पिक्सल फोन लेना चाहेंगे, तो वह अपने पुराने पिक्सल को Cashify पार्टनर के जरिए ट्रेड इन कर सकते हैं. इसके लिए शर्त सिर्फ इतनी है कि फोन ऑन हो और उसमें कोई अनऑथराइज्ड रिपेयर न हुआ हो. कैशिफाई यूज़र के बैंक अकाउंट में उतनी रकम ट्रांसफर करता है, जितना पुराना लोन बाकी होता है. उसी रकम से पुराना लोन क्लोज किया जाता है और फिर नए पिक्सल के लिए 24 महीने की नई ईएमआई शुरू हो जाती है. नीचे अटैच की गई इस इमेज में बताए गए स्टेप्स को हमने आसान शब्दों में समझाया है:

How does the Google Pixel upgrade program work?
गूगल पिक्सल अपग्रेड प्रोग्राम कैसे काम करता है. (Image Credit: Google)
  1. सबसे पहले Pixel 10 सीरीज़ का कोई भी फोन खरीदना होगा
  2. 24 महीने की No Cost EMI शुरू होगी
  3. नौ EMI के बाद अपग्रेड का ऑप्शन मिलेगा
  4. पार्टनर स्टोर पर जाकर पुराने Pixel को ट्रेड इन किया जाएगा
  5. नए Pixel के लिए फिर से 24 महीने की EMI शुरू होगी

एक्स्ट्रा फायदे भी मिलेंगे

Google के अनुसार, इस प्रोग्राम में शामिल होने पर 7000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है. इसके अलावा नए Pixel फोन के साथ कुछ गूगल सर्विसेज के ट्रायल भी मिलते हैं. पिक्सल फोन मॉडल के हिसाब से इसमें एक साल तक Google AI Pro, छह महीने Fitbit Premium और तीन महीने YouTube Premium का ट्रायल शामिल है.

यह भी पढ़ें: Google ने लॉन्च किया UPI-पावर्ड डिजिटल क्रेडिट कार्ड Flex, Axis Bank के साथ की पार्टनरशिप

TAGGED:

GOOGLE PIXEL UPGRADE PROGRAM INDIA
PIXEL 10 EMI OFFER
GOOGLE PIXEL TRADE IN INDIA
PIXEL NO COST EMI PLAN
GOOGLE PIXEL BUYBACK OFFER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.