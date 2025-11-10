ETV Bharat / technology

Google का नया HOPE AI मॉडल, जो अब पुरानी बातों को भी रखेगा याद

HOPE AI मॉडल को मौजूदा Gemini 2.5 AI मॉडल से बेहतर बताया जा रहा है ( Image Credit: Google Research )

हैदराबाद: हैदराबाद: गूगल ने हाल ही में अपना नया मशीन लर्निंग (ML) मॉडल HOPE पेश किया है, जो एक सेल्फ मोडिफाइंग आर्किटेक्चर पर काम करता है. ये मॉडल गूगल के ही Gemini 2.5 से भी ज्यादा एडवांस बताया जा रहा है, जो खासकर लॉन्ग-कॉन्टेक्स्ट मेमोरी मैनेजमेंट के मामले में काफी अच्छा बताया जा रहा है. इसका मतलब है कि अब ये मॉडल इंसानों की तरह नई चीजों को सीख सकेगा और पुरानी बातों को याद भी रख सकेगा. इसका मतलब है कि यह कुछ वैसा ही काम करेगा, जैसा हमारा दिमाग कर सकता है.

आप जानते होंगे कि जब भी हमारा दिमाग कुछ नया सीखता है तो वो पुरानी चीजों को नहीं भूलता, क्योंकि उसके लिए एक प्रोसेस होता है, जिसे Neuroplasticity कहते हैं. इससे हमारे दिमाग में ब्रेन सेल्स के बीच नए कनेक्शन्स बनते रहते हैं और हम लगातार नई चीजें सीखते हैं, लेकिन आज के एआई मॉडल्स ऐसा नहीं कर पाते हैं. एआई मॉडल्स में जैसे-जैसे नए डेटा को ट्रेन किया जाता है तो वो पुराने डेटा को भूल जाते हैं. इसी दिक्कत को सोल्व करने के लिए गूगल रिसर्च की टीम ने HOPE मॉडल बनाया है.

“Nested Learning” क्या है?