Google का नया HOPE AI मॉडल, जो अब पुरानी बातों को भी रखेगा याद

Google का HOPE AI मॉडल खुद सीख सकता है, पुरानी बातें याद रखता है और इंसानी ब्रेन जैसी मेमोरी रखता है.

The HOPE AI model is said to be better than the exisiting Gemini 2.5 AI model.
HOPE AI मॉडल को मौजूदा Gemini 2.5 AI मॉडल से बेहतर बताया जा रहा है (Image Credit: Google Research)
Published : November 10, 2025 at 9:00 PM IST

हैदराबाद: हैदराबाद: गूगल ने हाल ही में अपना नया मशीन लर्निंग (ML) मॉडल HOPE पेश किया है, जो एक सेल्फ मोडिफाइंग आर्किटेक्चर पर काम करता है. ये मॉडल गूगल के ही Gemini 2.5 से भी ज्यादा एडवांस बताया जा रहा है, जो खासकर लॉन्ग-कॉन्टेक्स्ट मेमोरी मैनेजमेंट के मामले में काफी अच्छा बताया जा रहा है. इसका मतलब है कि अब ये मॉडल इंसानों की तरह नई चीजों को सीख सकेगा और पुरानी बातों को याद भी रख सकेगा. इसका मतलब है कि यह कुछ वैसा ही काम करेगा, जैसा हमारा दिमाग कर सकता है.

आप जानते होंगे कि जब भी हमारा दिमाग कुछ नया सीखता है तो वो पुरानी चीजों को नहीं भूलता, क्योंकि उसके लिए एक प्रोसेस होता है, जिसे Neuroplasticity कहते हैं. इससे हमारे दिमाग में ब्रेन सेल्स के बीच नए कनेक्शन्स बनते रहते हैं और हम लगातार नई चीजें सीखते हैं, लेकिन आज के एआई मॉडल्स ऐसा नहीं कर पाते हैं. एआई मॉडल्स में जैसे-जैसे नए डेटा को ट्रेन किया जाता है तो वो पुराने डेटा को भूल जाते हैं. इसी दिक्कत को सोल्व करने के लिए गूगल रिसर्च की टीम ने HOPE मॉडल बनाया है.

“Nested Learning” क्या है?

ये HOPE मॉडल की सबसे बड़ी खासियत है. Nested Learning एक नया तरीका है, जिससे मशीनें लगातार सीखती रहती हैं लेकिन पुरानी जानकारी को डिलीट नहीं करतीं.

खास बातेंNested Learning कैसे काम करता है
Multi-Model Systemएक मॉडल नहीं, बल्कि कई छोटे-छोटे मॉडल एक साथ काम करते हैं.
Smart Updatesहर मॉडल अपनी स्पीड और context के हिसाब से अपडेट होता है.
Long Memoryनई जानकारी सीखते हुए पुरानी चीजें याद रखता है.
Efficient Learningजवाब तेजी से देता है और लर्निंग प्रोसेस ज्यादा स्मूद होती है.

Nested learning में हर ML मॉडल अपने-आप में एक छोटा दिमाग है, जो बाकी मॉडलों से जुड़ा हुआ होता है. इससे पूरे सिस्टम की समझ और मेमोरी कैपिसिटी बढ़ जाती है.

Hope Architecture क्या है?

Hope असल में टाइटन आर्किटेक्चर का अपग्रेडेड वर्ज़न है. टाइटन में सिर्फ दो लेवल के पैरामीटर अपडेट्स होते थे, जिससे लर्निंग लिमिटेड रहती थी. होप आर्किटेक्चर ने इस लिमिटेशन को खत्म कर दिया है. आइए हम आपको होप मॉडल की खास बातों को एक टेबल के माध्यम से समझाते हैं.

फीचरफायदे
Self-Modifyingखुद को जरूरत के हिसाब से अपडेट करता है
Nested Learningमल्टी-लेवल लर्निंग, पुराना डेटा रिटेन रहता है
Continuum Memoryलंबी और जटिल जानकारी को हैंडल करने में सक्षम
Titan Basedप्रूवन स्टेबल आर्किटेक्चर अपग्रेडेड वर्ज़न
Human-like Learningइंसान के दिमाग जैसी मेमोरी-रिटेंशन क्षमता

