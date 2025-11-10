Google का नया HOPE AI मॉडल, जो अब पुरानी बातों को भी रखेगा याद
Google का HOPE AI मॉडल खुद सीख सकता है, पुरानी बातें याद रखता है और इंसानी ब्रेन जैसी मेमोरी रखता है.
Published : November 10, 2025 at 9:00 PM IST
हैदराबाद: हैदराबाद: गूगल ने हाल ही में अपना नया मशीन लर्निंग (ML) मॉडल HOPE पेश किया है, जो एक सेल्फ मोडिफाइंग आर्किटेक्चर पर काम करता है. ये मॉडल गूगल के ही Gemini 2.5 से भी ज्यादा एडवांस बताया जा रहा है, जो खासकर लॉन्ग-कॉन्टेक्स्ट मेमोरी मैनेजमेंट के मामले में काफी अच्छा बताया जा रहा है. इसका मतलब है कि अब ये मॉडल इंसानों की तरह नई चीजों को सीख सकेगा और पुरानी बातों को याद भी रख सकेगा. इसका मतलब है कि यह कुछ वैसा ही काम करेगा, जैसा हमारा दिमाग कर सकता है.
आप जानते होंगे कि जब भी हमारा दिमाग कुछ नया सीखता है तो वो पुरानी चीजों को नहीं भूलता, क्योंकि उसके लिए एक प्रोसेस होता है, जिसे Neuroplasticity कहते हैं. इससे हमारे दिमाग में ब्रेन सेल्स के बीच नए कनेक्शन्स बनते रहते हैं और हम लगातार नई चीजें सीखते हैं, लेकिन आज के एआई मॉडल्स ऐसा नहीं कर पाते हैं. एआई मॉडल्स में जैसे-जैसे नए डेटा को ट्रेन किया जाता है तो वो पुराने डेटा को भूल जाते हैं. इसी दिक्कत को सोल्व करने के लिए गूगल रिसर्च की टीम ने HOPE मॉडल बनाया है.
Introducing Nested Learning: A new ML paradigm for continual learning that views models as nested optimization problems to enhance long context processing. Our proof-of-concept model, Hope, shows improved performance in language modeling. Learn more: https://t.co/fpdDlYaleL… pic.twitter.com/lVSybj1jeq— Google Research (@GoogleResearch) November 7, 2025
“Nested Learning” क्या है?
ये HOPE मॉडल की सबसे बड़ी खासियत है. Nested Learning एक नया तरीका है, जिससे मशीनें लगातार सीखती रहती हैं लेकिन पुरानी जानकारी को डिलीट नहीं करतीं.
|खास बातें
|Nested Learning कैसे काम करता है
|Multi-Model System
|एक मॉडल नहीं, बल्कि कई छोटे-छोटे मॉडल एक साथ काम करते हैं.
|Smart Updates
|हर मॉडल अपनी स्पीड और context के हिसाब से अपडेट होता है.
|Long Memory
|नई जानकारी सीखते हुए पुरानी चीजें याद रखता है.
|Efficient Learning
|जवाब तेजी से देता है और लर्निंग प्रोसेस ज्यादा स्मूद होती है.
Nested learning में हर ML मॉडल अपने-आप में एक छोटा दिमाग है, जो बाकी मॉडलों से जुड़ा हुआ होता है. इससे पूरे सिस्टम की समझ और मेमोरी कैपिसिटी बढ़ जाती है.
Hope Architecture क्या है?
Hope असल में टाइटन आर्किटेक्चर का अपग्रेडेड वर्ज़न है. टाइटन में सिर्फ दो लेवल के पैरामीटर अपडेट्स होते थे, जिससे लर्निंग लिमिटेड रहती थी. होप आर्किटेक्चर ने इस लिमिटेशन को खत्म कर दिया है. आइए हम आपको होप मॉडल की खास बातों को एक टेबल के माध्यम से समझाते हैं.
|फीचर
|फायदे
|Self-Modifying
|खुद को जरूरत के हिसाब से अपडेट करता है
|Nested Learning
|मल्टी-लेवल लर्निंग, पुराना डेटा रिटेन रहता है
|Continuum Memory
|लंबी और जटिल जानकारी को हैंडल करने में सक्षम
|Titan Based
|प्रूवन स्टेबल आर्किटेक्चर अपग्रेडेड वर्ज़न
|Human-like Learning
|इंसान के दिमाग जैसी मेमोरी-रिटेंशन क्षमता