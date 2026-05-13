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Google ने GoogleBook लैपटॉप किए पेश, Gemini Intelligence के साथ होंगे लॉन्च

हैदराबाद: टेक दिग्गज Google ने Android Show I/O एडिशन के दौरान लैपटॉप की अपनी नई कैटेगरी GoogleBook को पेश किया. इस लैपटॉप को Gemini इंटेलिजेंस पर डिज़ाइन किया गया है, जो लेटेस्ट AI-फोकस्ड लैपटॉप Google के ऐप स्टोर और ब्राउज़र को मिलाता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि नए लॉन्च किए गए डिवाइस एंड्रॉयड स्मार्टफोन के साथ कम्पैटिबल हैं और इनमें मैजिक पॉइंटर फीचर मिलता है.

यह Gemini को जल्दी एक्सेस करता है. यह यूज़र्स को GoogleBook के फाइल ब्राउज़र से सीधे अपने फोन की फाइलें देखने की भी सुविधा देगा. GoogleBook का लॉन्च Google के AI और Gemini इंटीग्रेशन की तरफ बड़े कदम को दिखाता है, और यह पहल क्रोमबुक के लॉन्च के 15 साल से भी ज़्यादा समय बाद आई है.

Google Books की लॉन्च टाइमलाइन

कंपनी ने Googlebook की कीमत और डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन्स के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन कंपनी ने इस बात की पुष्टि की है कि इस लैपटॉप को 'इस पतझड़' के दौरान लॉन्च किया जाएगा, जिसका मतलब यह है कि आने वाले महीनों में इन डिवाइस के बारे में और ज्यादा जानकारी सामने आएगी.

Google ने घोषणा की है कि वह GoogleBook लैपटॉप की पहली जेनरेशन बनाने के लिए Acer, Asus, Dell, HP और Lenovo के साथ काम कर रहा है.

Googlebook के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन

आने वाले नए Googlebook लैपटॉप में कंपनी का Chrome ब्राउज़र और Google Play Store ऐप भी दिया जाएगा. बता दें कि यह एक 'मॉडर्न OS' के साथ आएगा, जिसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन फिलहाल यह साफ नहीं हुआ है कि यह Google का Aluminium OS है, जिसे कंपनी डेवलप कर रही है.

बताया जा रहा है कि नए लैपटॉप Gemini Intelligence के लिए शुरू से डिज़ाइन किए गए पहले लैपटॉप हैं. नए Googlebook लैपटॉप के खास फीचर्स में से एक Google का मैजिक पॉइंटर है. इस फीचर को Google DeepMind टीम के साथ मिलकर बनाया गया है, और यह फीचर, यूज़र्स को कुछ टैप से Gemini को एक्सेस करने की सुविधा देता है.