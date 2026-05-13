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Google ने GoogleBook लैपटॉप किए पेश, Gemini Intelligence के साथ होंगे लॉन्च

Google ने लैपटॉप की अपनी नई कैटेगरी GoogleBook को पेश किया. इस लैपटॉप को Gemini इंटेलिजेंस पर डिज़ाइन किया गया है.

Googlebook Laptops Introduced
GoogleBook लैपटॉप पेश किया गया (फोटो - Google)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : May 13, 2026 at 2:17 PM IST

4 Min Read
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हैदराबाद: टेक दिग्गज Google ने Android Show I/O एडिशन के दौरान लैपटॉप की अपनी नई कैटेगरी GoogleBook को पेश किया. इस लैपटॉप को Gemini इंटेलिजेंस पर डिज़ाइन किया गया है, जो लेटेस्ट AI-फोकस्ड लैपटॉप Google के ऐप स्टोर और ब्राउज़र को मिलाता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि नए लॉन्च किए गए डिवाइस एंड्रॉयड स्मार्टफोन के साथ कम्पैटिबल हैं और इनमें मैजिक पॉइंटर फीचर मिलता है.

यह Gemini को जल्दी एक्सेस करता है. यह यूज़र्स को GoogleBook के फाइल ब्राउज़र से सीधे अपने फोन की फाइलें देखने की भी सुविधा देगा. GoogleBook का लॉन्च Google के AI और Gemini इंटीग्रेशन की तरफ बड़े कदम को दिखाता है, और यह पहल क्रोमबुक के लॉन्च के 15 साल से भी ज़्यादा समय बाद आई है.

Google Books की लॉन्च टाइमलाइन
कंपनी ने Googlebook की कीमत और डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन्स के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन कंपनी ने इस बात की पुष्टि की है कि इस लैपटॉप को 'इस पतझड़' के दौरान लॉन्च किया जाएगा, जिसका मतलब यह है कि आने वाले महीनों में इन डिवाइस के बारे में और ज्यादा जानकारी सामने आएगी.

Google ने घोषणा की है कि वह GoogleBook लैपटॉप की पहली जेनरेशन बनाने के लिए Acer, Asus, Dell, HP और Lenovo के साथ काम कर रहा है.

Googlebook के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन
आने वाले नए Googlebook लैपटॉप में कंपनी का Chrome ब्राउज़र और Google Play Store ऐप भी दिया जाएगा. बता दें कि यह एक 'मॉडर्न OS' के साथ आएगा, जिसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन फिलहाल यह साफ नहीं हुआ है कि यह Google का Aluminium OS है, जिसे कंपनी डेवलप कर रही है.

बताया जा रहा है कि नए लैपटॉप Gemini Intelligence के लिए शुरू से डिज़ाइन किए गए पहले लैपटॉप हैं. नए Googlebook लैपटॉप के खास फीचर्स में से एक Google का मैजिक पॉइंटर है. इस फीचर को Google DeepMind टीम के साथ मिलकर बनाया गया है, और यह फीचर, यूज़र्स को कुछ टैप से Gemini को एक्सेस करने की सुविधा देता है.

स्क्रीन पर कर्सर को हिलाकर, यूज़र्स सीधे स्क्रीन पर Gemini से जुड़े सुझाव पा सकते हैं. यह फीचर यूज़र्स को मीटिंग सेट करने के लिए ईमेल में किसी तारीख पर पॉइंट करने, या दो इमेज चुनकर उन्हें तुरंत एक साथ देखने की सुविधा देता है.

इसके अलावा, Googlebooks में Gemini का 'Create your Widget' नाम का एक फ़ीचर भी दिया गया है, जिससे यूज़र्स सिर्फ़ प्रॉम्प्ट करके कस्टम विजेट बना सकते हैं. इसमें Gemini इंटरनेट पर सर्च कर सकता है या Gmail और Calendar जैसे Google ऐप्स से कनेक्ट होकर पर्सनलाइज़्ड डैशबोर्ड बना सकता है. उदाहरण के लिए, Google का कहना है कि फ़ैमिली ट्रिप ऑर्गनाइज़ करने वाले यूज़र्स डेस्कटॉप पर एक ही विजेट में बुकिंग डिटेल्स और काउंटडाउन रख सकते हैं.

नया Googlebook एंड्रॉयड फ़ोन के साथ कम्पैटिबल है, और कंपनी का कहना है कि नए लैपटॉप और फ़ोन के बीच स्विच करना आसान बना देंगे. यूज़र्स अपने एंड्रॉयड स्मार्टफ़ोन से सीधे लैपटॉप पर ही ऐप्स एक्सेस कर सकते हैं, लैपटॉप के लिए अलग-अलग वर्जन डाउनलोड किए बिना. इससे यूज़र्स फ़ोन निकाले बिना ही लैपटॉप स्क्रीन से सीधे फ़ोन ऐप से खाना ऑर्डर कर पाएंगे.

इसके अलावा, इन Googlebook लैपटॉप में Quick Access होने की भी जानकारी सामने आई है, और यह एक ऐसा फ़ीचर है, जिससे यूज़र्स अपने Android फ़ोन पर स्टोर की गई फ़ाइलों को लैपटॉप के फ़ाइल ब्राउज़र से सीधे देख, सर्च और डाल सकते हैं, इसके लिए उन्हें मैन्युअल ट्रांसफ़र की ज़रूरत नहीं होती.

कंपनी का कहना है कि आने वाले डिवाइस में प्रीमियम मटीरियल का इस्तेमाल किया जाएगा, और ये अलग-अलग शेप और साइज़ में मिलेंगे. Googlebook लैपटॉप में एक खास Glowbar डिज़ाइन एलिमेंट भी होगा, जिसे लाइव इवेंट में दिखाया गया था.

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