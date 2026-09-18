ETV Bharat / technology

Google ने परिवारों के लिए पेश किया नया एक्सपेरिमेंटल 'CC' AI एजेंट, जानें कैसे करता है काम

Google Labs ने परिवारों के लिए नया एक्सपेरिमेंटल AI एजेंट पेश किया है, जो एक-दूसरे के साथ ज़्यादा समय बिताने में मदद करता है.

Google introduces experimental 'CC' AI agent
Google ने पेश किया एक्सपेरिमेंटल 'CC' AI एजेंट (फोटो - Google Blog)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 18, 2026 at 5:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: Google ने परिवारों को व्यवस्थित रहने में मदद करने के लिए CC नाम का एक नया एक्सपेरिमेंटल AI टूल पेश किया है. इस एजेंटिक AI प्लेटफ़ॉर्म का अपना Google अकाउंट है, जिसके साथ परिवार के छह सदस्य तक जानकारी शेयर कर सकते हैं.

हर यूज़र यह चुन सकता है कि एजेंट के साथ कौन से ईमेल शेयर करने हैं. वे ज़रूरत पड़ने पर अलग-अलग मैसेज भेज सकते हैं या ऐसे ईमेल एड्रेस चुन सकते हैं, जिन्हें हमेशा CC अकाउंट पर भेजा जाए. इसके अलावा यह टूल एक शेयर्ड कैलेंडर और टास्क लिस्ट भी बनाता है, जिसे ग्रुप के सभी सदस्य देख सकते हैं.

इसके साथ ही, यह सभी लोगों को रोज़ाना एक ब्रीफ़िंग भी भेजता है, जिसमें जल्द होने वाले इवेंट्स और करने वाले कामों (to-dos) की जानकारी होती है. CC टूल का इस्तेमाल कागज़ी काम करने और लॉजिस्टिक्स से जुड़े कामों, जैसे रजिस्ट्रेशन फ़ॉर्म भरना या शॉपिंग लिस्ट बनाना, इसके लिए भी किया जा सकता है. हालांकि, इन कामों को करने से पहले यूज़र की मंज़ूरी ली जाती है.

CC परिवारों का समय बचाने में कैसे करता है मदद
सुबह की शुरुआत एक साथ तालमेल बिठाकर: हर सुबह, CC एक साझा 'Your Day Ahead' का ब्यौरा देता है. परिवार से जुड़ी ज़रूरी जानकारी किसी एक व्यक्ति के इनबॉक्स या दिमागी चेकलिस्ट तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि सभी को साफ़ पता होता है कि किसे कहां जाना है, क्या काम करना है, और CC ने कल क्या-क्या पूरा कर लिया है.

इवेंट और टास्क मैनेजमेंट का बोझ कम करें
CC अपने-आप ज़रूरी तारीखों और करने वाले कामों (to-dos) को ट्रैक करता है. यह आपके ग्रुप से जुड़ी ज़रूरी जानकारी को एक साथ लाकर फ़ैमिली कैलेंडर या टास्क लिस्ट में डालता है और चीज़ें बदलने पर भी उन्हें अपडेट रखता है.

कैसे काम करता है CC और आपको कैसे कंट्रोल में रखता है

अब CC का अपना वेरिफ़ाइड Google अकाउंट
जब CC ग्रुप के साथ इंटरैक्ट करता है, तो यह सिर्फ़ ग्रुप के सदस्यों को ही जवाब देता है और आपकी मंज़ूरी के बिना ग्रुप के बाहर कोई कार्रवाई नहीं करता है, या जानकारी शेयर नहीं करता है.

आप चुनें क्या शेयर करना है
हर सदस्य आसानी से चुन सकता है कि CC के साथ क्या शेयर करना है और क्या प्राइवेट रखना है, और इसमें कभी भी बदलाव किया जा सकता है.

इसे CC को भेजें
जब कोई ऐसा ईमेल या टेक्स्ट मैसेज आए, जिसमें कोई जानकारी हो, तो आप उसे CC को भेज सकते हैं. उदाहरण के लिए, आप जन्मदिन की पार्टी के निमंत्रण या सॉकर प्रैक्टिस के शेड्यूल की तस्वीर ईमेल या Google Chat के ज़रिए भेज सकते हैं, ताकि CC कैलेंडर को अपडेट कर सके. आप CC के साथ ड्राइव फ़ोल्डर या फ़ाइलें भी शेयर कर सकते हैं या CC को कैलेंडर में जोड़ सकते हैं.

यह भी पढ़ें: iPhone 18 Pro सीरीज की सेल शुरू, देखिए सबसे पहले फोन खरीदने वालों ने क्या कहा

TAGGED:

GOOGLE CC AI AGENT
GOOGLE CC AI AGENT FEATURES
GOOGLE CC AI AGENT FOR FAMILIES
GOOGLE CC AI AGENT TASKS
GOOGLE INTRODUCES CC AI AGENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.