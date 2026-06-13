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Google का नया Information Agent फीचर लॉन्च, अब खुद-ब-खुद मिलेगा हर टॉपिक का अपडेट

यह फीचर अभी केवल AI Ultra सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है और इस गर्मी तक और यूजर्स तक पहुंचाया जाएगा. ( Image Credit: Google )

हैदराबाद: इंटरनेट पर किसी टॉपिक को ट्रैक करना अब एक बोरिंग काम लगने लगा है. किसी टॉपिक के बारे में पहले आपको बार-बार गूगल पर जाकर सर्च करना पड़ता था, न्यूज़ चेक करनी होती थी और तब जाकर पता चलता था कि उस टॉपिक के बारे में क्या चल रहा है, कुछ नया है या नहीं. अब गूगल ने इस पूरे प्रोसेस को बदल दिया है. कंपनी ने अपने एआई मोड (AI Mode) में "Information Agents" फीचर को लाइव कर दिया है, जो आपकी तरफ से पूरे वेब पर नज़र रखेगा और जैसे ही कोई नई जानकारी आएगी, वो सीधे आपको अपडेट भेज देगा. इस फीचर को फिलहाल गूगल एआई अल्ट्रा (Google AI Ultra) सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध कराया गया है और यह एआई मोड के सभी भाषाओं में काम करता है. गूगल सर्च के वीपी ऑफ प्रोडक्ट रॉबी स्टेन (Robby Stein) ने एक्स पर इसकी घोषणा करते हुए बताया कि इस सीज़न में इस फीचर को और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाएगा. आपको याद दिला दें कि गूगल ने करीब तीन हफ्ते पहले अपने Google I/O में ही इस फीचर का ऐलान किया था और अब कंपनी ने इस फीचर को लाइव कर दिया है. Information Agent काम कैसे करता है