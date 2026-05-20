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Google I/O 2026: Gemini 3.5 Flash और Agentic Search से लेकर Smart Glasses तक हुए अनाउंस

Google के CEO सुंदर पिचाई, Google I/O 2026 कॉन्फ्रेंस के लिए माउंटेन व्यू के शोरलाइन एम्फीथिएटर में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए. ( फोटो - YouTube/Google )

एजेंटिक होगी सर्च Google ने सर्च के एक बड़े रीडिज़ाइन की घोषणा की, और ऐसे इन्फॉर्मेशन एजेंट पेश किए जो पर्सनलाइज़्ड AI एजेंट हैं, जो बैकग्राउंड में काम करते हैं ताकि ज़रूरी नतीजे सामने आ सकें और सही समय पर तुरंत एक्शन लिया जा सके. एजेंटिक कोडिंग कैपेबिलिटीज़ से सर्च को अलग-अलग क्वेरीज़ के हिसाब से डायनामिक लेआउट और इंटरैक्टिव विज़ुअल्स भी बनाने में मदद मिलेगी.

शुरुआत में यह Google के अपने टूल्स के साथ इंटीग्रेट होगा, और आने वाले हफ्तों में MCP के ज़रिए थर्ड-पार्टी सपोर्ट भी मिलेगा. Gemini Spark को अगले हफ्ते US में Google AI अल्ट्रा सब्सक्राइबर्स के लिए बीटा वर्जन में रोल आउट किया जाएगा.

Gemini Spark: एक पर्सनल AI एजेंट Google ने अपने नए पर्सनल AI एजेंट के तौर पर Gemini Spark को पेश किया है, जो डेडिकेटेड गूगल क्लाउड वर्चुअल मशीन पर चौबीसों घंटे चलता है. Gemini 3.5 और एंटीग्रैविटी प्लेटफॉर्म से चलने वाला स्पार्क, डिवाइस को एक्टिव रखे बिना बैकग्राउंड में लंबे समय तक चलने वाले काम कर सकता है.

Flash के साथ, Google ने Gemini Omni भी लॉन्च किया है, जो एक नया मल्टीमॉडल वीडियो जेनरेशन मॉडल है, जो एक ही प्रॉम्प्ट में वीडियो, इमेज, टेक्स्ट और ऑडियो इनपुट ले सकता है. इस फैमिली में इसका पहला मॉडल, Gemini Omni Flash, अब Gemini ऐप, Google Flow और YouTube Shorts में उपलब्ध है, और डेवलपर्स के लिए API एक्सेस आने वाले हफ्तों में आ जाएगा.

Gemini 3.5 Flash और Gemini Omni Google ने अपना लेटेस्ट AI मॉडल, Gemini 3.5 Flash पेश किया है, जो अब दुनिया भर में Google के सभी प्रोडक्ट्स और APIs पर उपलब्ध है. कंपनी ने AI मॉडल को दूसरे फ्रंटियर मॉडल्स से चार गुना तेज़ बताया और आधे से भी कम कीमत पर फ्रंटियर-लेवल परफॉर्मेंस देने में सक्षम बताया. माउंटेन व्यू की इस बड़ी टेक कंपनी ने यह भी बताया कि अगले महीने एक ज़्यादा पावरफुल Gemini 3.5 Pro मॉडल आने की उम्मीद है.

उन्होंने कहा, यह आंकड़ा दिखाता है कि यूज़र्स, डेवलपर्स और एंटरप्राइजेज Google के प्रोडक्ट्स में किस लेवल पर AI अपना रहे हैं. पिचाई ने बताया कि अब 8.5 मिलियन से ज़्यादा डेवलपर हर महीने गूगल के मॉडल बनाते हैं, जबकि पिछले 12 महीनों में 375 से ज़्यादा गूगल क्लाउड कस्टमर ने एक ट्रिलियन से ज़्यादा टोकन प्रोसेस किए हैं.

हैदराबाद: Google ने मंगलवार, 19 मई को एक कीनोट प्रेजेंटेशन के साथ 2026 के लिए अपने सालाना डेवलपर कॉन्फ्रेंस, I/O 2026 की शुरुआत की. इसमें Google के प्रोडक्ट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के कई अपडेट्स दिखाए गए. कीनोट प्रेजेंटेशन के दौरान, चीफ एग्जीक्यूटिव सुंदर पिचाई ने बताया कि कंपनी अब हर महीने 3.2 क्वाड्रिलियन से ज़्यादा टोकन प्रोसेस करती है, जो पिछले साल इसी समय के मुकाबले सात गुना ज़्यादा है.

शुरुआत में US में Google AI Pro और Ultra सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध, Google ने बताया कि यूज़र्स आने वाले महीनों में Search में Antigravity के साथ कस्टम एक्सपीरियंस बना पाएंगे.

वर्कस्पेस, YouTube और कॉमर्स अपडेट

Google ने I/O 2026 कॉन्फ्रेंस में Docs Live, Ask YouTube, और Universal Cart नाम के तीन नए फ़ीचर्स की घोषणा की. Docs Live यूज़र्स को Gemini के लिए कंटेंट को ऑर्गनाइज़ और स्ट्रक्चर करने के लिए बोलकर डिक्टेट करने की सुविधा देता है. यह Gmail, Google Docs, और Google Keep में उपलब्ध होगा. यह फ़ीचर इस गर्मी में Google AI सब्सक्राइबर्स के लिए रोल आउट हो रहा है.

Ask YouTube, प्लैटफ़ॉर्म के लिए एक नया कन्वर्सेशनल सर्च फ़ीचर है, जो यूज़र्स को वीडियो का टाइटल जाने बिना YouTube के कैटलॉग में खास पलों को ढूंढने की सुविधा देता है. इसे अभी US में रहने वाले 18 साल और उससे ज़्यादा उम्र के YouTube Premium सब्सक्राइबर्स के साथ टेस्ट किया जा रहा है.

इस बीच, Universal Cart एक क्रॉस-प्लेटफ़ॉर्म शॉपिंग टूल है, जो Universal Commerce Protocol पर बना है और एक ही इंटरफ़ेस में Search, Gemini ऐप, YouTube और Gmail से खरीदारी करने देता है.

Google Pics, Daily Brief, Gemini For Science और Google Flow

चार और टूल्स ने इस इवेंट में एंट्री मारी. Google Pics एक नया AI इमेज बनाने और एडिटिंग टूल है जो Nano Banana मॉडल पर बना है, जो इमेज के हर एलिमेंट को एक अलग ऑब्जेक्ट की तरह मानता है, ताकि सटीक क्रिएटिव कंट्रोल मिल सके. यह अभी भरोसेमंद टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है और इस गर्मी के आखिर में Workspace में Google AI Pro और Ultra सब्सक्राइबर्स के लिए रोल आउट हो जाएगा.

Daily Brief, Gemini ऐप में आने वाला एक नया आउट-ऑफ-द-बॉक्स एजेंट है, जो यूज़र के इनबॉक्स, कैलेंडर और टास्क से जानकारी को एक छोटे पर्सनलाइज़्ड मॉर्निंग डाइजेस्ट में मिलाता है, जिसमें सिर्फ़ डेटा को समराइज़ करने के बजाय ज़रूरी चीज़ों को प्रायोरिटी दी जाती है और अगले स्टेप्स सजेस्ट किए जाते हैं.

जेमिनी फॉर साइंस की बात करें तो, यह साइंटिफिक काम को तेज़ करने के लिए डीप थिंक और डीप रिसर्च समेत Google की डीप रीज़निंग और रिसर्च क्षमताओं को एक साथ लाता है. इसमें Google Labs और साइंस स्किल्स पर नए एक्सपेरिमेंट शामिल हैं, जो एंटीग्रैविटी जैसे एजेंटिक प्लेटफॉर्म को 30 से ज़्यादा बड़े लाइफ साइंस डेटाबेस और टूल्स से जोड़ता है. साइंस स्किल्स अब GitHub पर और सीधे एंटीग्रैविटी में उपलब्ध है.

Google ने अनाउंस किया है कि Flow सभी के लिए एक नया एजेंट ला रहा है, जो आपके इनपुट का इस्तेमाल करके, आपके कंट्रोल में, मुश्किल कामों की प्लानिंग कर सकता है और उन्हें समझ सकता है. Gemini मॉडल्स के साथ बनाया गया, यह शुरुआती ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्रिएटिंग और एडिटिंग में मदद करने के लिए आपके प्रोजेक्ट की एक्सपर्टीज़ और गहरी समझ देता है. यूज़र्स Flow में सीधे किसी भी क्रिएटिव टूल को वाइब कोड भी कर सकते हैं, जैसे वीडियो इफ़ेक्ट्स डिज़ाइन करने के लिए टूल, हाथ से बनाए गए एनिमेशन या टेक्स्ट की लेयरिंग.

स्मार्ट ग्लास और एंड्रॉयड अपडेट

Google ने Android XR स्मार्ट ग्लास की दो कैटेगरी कन्फर्म की हैं, ऑडियो ग्लास जो हैंड्स-फ्री स्पोकन असिस्टेंस देते हैं, और डिस्प्ले ग्लास जो सीधे यूज़र की लाइन ऑफ़ साइट में जानकारी दिखाते हैं. ऑडियो ग्लास पतझड़ में लॉन्च होने वाले हैं. एक Android Halo इंडिकेटर यूज़र की स्क्रीन के ऊपर-बाएं कोने में लाइव AI एजेंट एक्टिविटी दिखाएगा. यह इस साल के आखिर में Android 17 के साथ आएगा.

Google ने OpenAI, Kakao और Eleven Labs के साथ SynthID वॉटरमार्किंग पार्टनरशिप की भी घोषणा की, जिससे इसके AI कंटेंट ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव को बढ़ाया गया, जिसने लॉन्च के बाद से अब तक 100 बिलियन से ज़्यादा इमेज और वीडियो को मार्क किया है.