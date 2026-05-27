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Google Health लॉन्च, Fitbit ऐप बंद - यूज़र्स बोले 'पुराना ही अच्छा था'

Google Health ऐप Health Connect और Apple Health से जुड़कर सभी हेल्थ डेटा एक जगह लाने का वादा करता है लेकिन अभी अनुभव निराशाजनक है. ( Image Credit: Google )

हैदराबाद: अगर आप Fitbit ऐप यूज़ करते हैं और उसका एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगता है तो यह ख़बर आपको शायद निराश कर सकता हैं. गूगल ने आधिकारिक तौर पर Fitbit ऐप को बंद कर दिया है और उसकी जगह Google Health ऐप को लॉन्च कर दिया है. गूगल का कहना है कि यह नया ऐप आपकी सेहत से जुड़े सभी डेटा को एक जगह इकट्ठा करेगा, चाहे वो स्मार्टवॉच का हो, स्मार्ट स्केल का, मेडिकल रिकॉर्ड का या MyFitnessPal जैसे फूड ट्रैकिंग ऐप का.

गूगल ने अपने इस नए ऐप यानी गूगल हेल्थ को लॉन्च तो कर दिया है, लेकिन यूज़र्स इस ऐप को पसंद नहीं कर रहे हैं. Reddit और गूगल के हेल्प सेंटर पर कई यूज़र्स ने इस नए ऐप की शिकायतें की हैं. एक यूज़र ने लिखा कि होम स्क्रीन आधी खाली रहती है क्योंकि सिर्फ दो बड़े टाइल्स उपलब्ध हैं. किसी ने UI को "8 साल के बच्चे द्वारा बनाया हुआ" बताया.

एक और यूज़र का गुस्सा इस बात पर था कि हर टैब पर पहले AI की लंबी-चौड़ी टिप्स पढ़नी पड़ती हैं, तब जाकर असली डेटा दिखता है. गूगल हेल्प सेंटर पर एक पोस्ट में तो साफ लिखा गया - "यह ऐप एक बड़ी निराशा है. मुझे पुराना Fitbit कैसे वापस मिलेगा?"

गूगल हेल्थ का सबसे खास फीचर

गूगल हेल्थ ऐप का सबसे बड़ा, नया और खास फीचर AI Health Coach है. गूगल ब्लॉग के मुताबिक, गूगल एआई हेल्थ कोच आपसे बातचीत के ज़रिए वर्कआउट प्लान बनाने, नींद की जानकारी अपडेट करने और सेहत से जुड़े सुझाव देने में मदद करता है.

इस फीचर की कई यूज़र्स ने तारीफ भी की है. एक यूज़र ने बताया कि उसने ऑफिस जिम के हिसाब से सर्किट वर्कआउट प्लान मांगा और नतीजा शानदार रहा. हालांकि, कुछ यूज़र्स का ऐसा भी मानना है कि गूगल इस एआई हेल्थ कोच को जबरदस्ती थोप रही है. स्क्रीन का एक बड़ा हिस्सा इस एआई चैट विंडो ने घेर रखा है और इसे हटाने का कोई भी सीधा रास्ता नहीं है. हालांकि, फीचर प्राइवेसी कंट्रोल में जाकर इसे बंद जरूर किया जा सकता है.