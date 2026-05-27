Google Health लॉन्च, Fitbit ऐप बंद - यूज़र्स बोले 'पुराना ही अच्छा था'
Google ने Fitbit ऐप को बंद करके Google Health ऐप लॉन्च किया है. आइए हम आप
Published : May 27, 2026 at 7:32 PM IST
हैदराबाद: अगर आप Fitbit ऐप यूज़ करते हैं और उसका एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगता है तो यह ख़बर आपको शायद निराश कर सकता हैं. गूगल ने आधिकारिक तौर पर Fitbit ऐप को बंद कर दिया है और उसकी जगह Google Health ऐप को लॉन्च कर दिया है. गूगल का कहना है कि यह नया ऐप आपकी सेहत से जुड़े सभी डेटा को एक जगह इकट्ठा करेगा, चाहे वो स्मार्टवॉच का हो, स्मार्ट स्केल का, मेडिकल रिकॉर्ड का या MyFitnessPal जैसे फूड ट्रैकिंग ऐप का.
गूगल ने अपने इस नए ऐप यानी गूगल हेल्थ को लॉन्च तो कर दिया है, लेकिन यूज़र्स इस ऐप को पसंद नहीं कर रहे हैं. Reddit और गूगल के हेल्प सेंटर पर कई यूज़र्स ने इस नए ऐप की शिकायतें की हैं. एक यूज़र ने लिखा कि होम स्क्रीन आधी खाली रहती है क्योंकि सिर्फ दो बड़े टाइल्स उपलब्ध हैं. किसी ने UI को "8 साल के बच्चे द्वारा बनाया हुआ" बताया.
एक और यूज़र का गुस्सा इस बात पर था कि हर टैब पर पहले AI की लंबी-चौड़ी टिप्स पढ़नी पड़ती हैं, तब जाकर असली डेटा दिखता है. गूगल हेल्प सेंटर पर एक पोस्ट में तो साफ लिखा गया - "यह ऐप एक बड़ी निराशा है. मुझे पुराना Fitbit कैसे वापस मिलेगा?"
गूगल हेल्थ का सबसे खास फीचर
गूगल हेल्थ ऐप का सबसे बड़ा, नया और खास फीचर AI Health Coach है. गूगल ब्लॉग के मुताबिक, गूगल एआई हेल्थ कोच आपसे बातचीत के ज़रिए वर्कआउट प्लान बनाने, नींद की जानकारी अपडेट करने और सेहत से जुड़े सुझाव देने में मदद करता है.
इस फीचर की कई यूज़र्स ने तारीफ भी की है. एक यूज़र ने बताया कि उसने ऑफिस जिम के हिसाब से सर्किट वर्कआउट प्लान मांगा और नतीजा शानदार रहा. हालांकि, कुछ यूज़र्स का ऐसा भी मानना है कि गूगल इस एआई हेल्थ कोच को जबरदस्ती थोप रही है. स्क्रीन का एक बड़ा हिस्सा इस एआई चैट विंडो ने घेर रखा है और इसे हटाने का कोई भी सीधा रास्ता नहीं है. हालांकि, फीचर प्राइवेसी कंट्रोल में जाकर इसे बंद जरूर किया जा सकता है.
डेटा ढूंढना हुआ मुश्किल
पुराने फिटबिट ऐप में टूडे (Today) पेज को स्क्रॉल करने पर Exercise Days, Steps और बाकी सब कुछ सामने आ जाता था. अब Google Health में रोइंग या किसी और वर्कआउट का लॉग देखने के लिए पहले Health टैब पर जाना पड़ता है, फिर फिटनेस सेक्शन खोलना पड़ता है, फिर Focus Areas में जाना पड़ता है और तब Exercise Days दिखाई देता है.
जो काम नए ऐप में चार स्टेप्स में होता है, वहीं काम पुराने यानी फिटबिट ऐप में सीधा एक स्टेप में हो जाता था. इससे भी यूज़र्स परेशान हो रहे हैं. जिन यूज़र्स के पास गूगल का सपोर्टेड वेयरेबल नहीं है, उनके लिए फिटनेस और स्लिप के दो एक्स्ट्रा टैब भी नहीं खुलते.
इस ऐप की खास बातें
गूगल के मुताबिक, इस ऐप में Health Connect और Apple Health के साथ इंटीग्रेशन, TCX फाइल एक्सपोर्ट, Google Takeout से पूरा डेटा डाउनलोड करने की सुविधा मिलती है. इसके अलावा गूगल ने यूज़र्स के वादा किया है कि गूगल हेल्थ का डेटा गूगल ऐड्स के लिए इस्तेमाल नहीं होगा. इसके अलावा गूगल ने बताया कि भविष्य में एप्पल हेल्थ के साथ डेटा शेयरिंग और मेडिकल रिकॉर्ड का और देशों में विस्तार भी होगा.