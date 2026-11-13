ETV Bharat / technology

Google ने लॉन्च किए Gemini-पावर्ड स्मार्टग्लासेस, दुरुपयोग से रोकने के लिए प्राइवेसी फीचर्स पर खास ध्यान

Google के इंटेलिजेंट आईवियर को Warby Parker, Gentle Monster और Samsung के सहयोग से डिज़ाइन किया गया है. ( फोटो - Google )

हैदराबाद: Google ने वारबी पार्कर, जेंटल मॉन्स्टर और Samsung के सहयोग से डिज़ाइन किए गए स्मार्ट चश्मों की एक नई सीरीज की घोषणा की है. Gemini AI द्वारा संचालित और Pixel, Samsung और iPhone फोन के साथ संगत ये स्मार्ट चश्मे मुख्य रूप से यूजर्स को रियल टाइम में, बिना हाथ लगाए सहायता प्रदान करने पर केंद्रित हैं.

यूजर्स फ्रेम को टैप करके या "Hey Gemini" बोलकर अपने सामने मौजूद स्ट्रीट आर्ट म्यूरल के बारे में पूछ सकते हैं, अपनी किराने की लिस्ट में चीज़ें जोड़ सकते हैं, Google Maps पर बारी-बारी से ऑडियो दिशा-निर्देश प्राप्त कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, इंफोर्मेंशन देख सकते हैं और Google ट्रांसलेट के माध्यम से ऑटोमेटिक लैंग्वेज पहचान के साथ वास्तविक समय में वाक् अनुवाद प्राप्त कर सकते हैं.

Google के इंटेलिजेंट आईवियर को Warby Parker, Gentle Monster और Samsung के सहयोग से डिज़ाइन किया गया है. (फोटो - Google) इस आईवियर में Gemini का नया 'गाइडेड विज़न' फीचर भी है, जो दृष्टिहीन या कम दृष्टि वाले लोगों को बातचीत के ज़रिए ऑडियो विवरण देता है. यह छोटे अक्षरों में लिखे टेक्स्ट को पढ़कर सुना सकता है या यूज़र्स के लिए रोज़मर्रा की चीज़ें ढूंढ़ने में मदद कर सकता है. इन चश्मों की मदद से यूज़र्स 'Aira Explorer' खोल सकते हैं और रियल-टाइम सपोर्ट के लिए अपने चश्मे के कैमरे की फ़ीड को सीधे एक पेशेवर 'विज़ुअल इंटरप्रेटर' को स्ट्रीम कर सकते हैं. कैमरे वाले किसी भी अन्य आईवियर की तरह, Google का यह प्रोडक्ट भी यूज़र्स को तस्वीरें लेने और वीडियो रिकॉर्ड करने का फीचर देता है. इसमें 12MP का अल्ट्रावाइड कैमरा लगाया गया है, जो HDR प्रोसेसिंग, इमेज स्टेबिलाइज़ेशन और स्पैटियल ऑडियो को सपोर्ट करता है. हालांकि, इस आईवियर में कैमरा होने से प्राइवेसी से जुड़ी चिंताएं भी पैदा होती हैं. Meta पहले से ही इस मामले में विवादों का सामना कर रहा है, क्योंकि लोग उनके स्मार्ट ग्लास का इस्तेमाल दूसरों की चुपके से रिकॉर्डिंग करने के लिए कर रहे हैं, और रिकॉर्डिंग इंडिकेटर लाइट भी इसमें कुछ खास मदद नहीं कर पा रही है. गूगल को इस समस्या की अच्छी तरह जानकारी है, और इसीलिए उसने अपने स्मार्ट आईवियर के साथ कई प्राइवेसी उपाय बताए हैं. Google इंटेलिजेंट आईवियर प्राइवेसी फीचर्स

Google का कहना है कि Gemini चश्मों पर कैमरे से ली गई तस्वीरें Gemini के इतिहास में सहेजी नहीं जातीं और न ही उनका इस्तेमाल AI मॉडल को प्रशिक्षित करने या विज्ञापनों को लक्षित करने के लिए किया जाता है. साथ ही, Gemini द्वारा इन तस्वीरों को संसाधित करने से पहले, चश्मों से राहगीरों के चेहरे अपने आप ही हटा दिए जाते हैं.