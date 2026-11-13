Google ने लॉन्च किए Gemini-पावर्ड स्मार्टग्लासेस, दुरुपयोग से रोकने के लिए प्राइवेसी फीचर्स पर खास ध्यान
Google ने अपनी स्मार्ट आईवियर की सीरीज पेश कर दी है. यह मुख्य रूप से जेमिनी-आधारित असिस्टेंस प्रदान करता है.
Published : November 13, 2026 at 5:15 PM IST
हैदराबाद: Google ने वारबी पार्कर, जेंटल मॉन्स्टर और Samsung के सहयोग से डिज़ाइन किए गए स्मार्ट चश्मों की एक नई सीरीज की घोषणा की है. Gemini AI द्वारा संचालित और Pixel, Samsung और iPhone फोन के साथ संगत ये स्मार्ट चश्मे मुख्य रूप से यूजर्स को रियल टाइम में, बिना हाथ लगाए सहायता प्रदान करने पर केंद्रित हैं.
यूजर्स फ्रेम को टैप करके या "Hey Gemini" बोलकर अपने सामने मौजूद स्ट्रीट आर्ट म्यूरल के बारे में पूछ सकते हैं, अपनी किराने की लिस्ट में चीज़ें जोड़ सकते हैं, Google Maps पर बारी-बारी से ऑडियो दिशा-निर्देश प्राप्त कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, इंफोर्मेंशन देख सकते हैं और Google ट्रांसलेट के माध्यम से ऑटोमेटिक लैंग्वेज पहचान के साथ वास्तविक समय में वाक् अनुवाद प्राप्त कर सकते हैं.
इस आईवियर में Gemini का नया 'गाइडेड विज़न' फीचर भी है, जो दृष्टिहीन या कम दृष्टि वाले लोगों को बातचीत के ज़रिए ऑडियो विवरण देता है. यह छोटे अक्षरों में लिखे टेक्स्ट को पढ़कर सुना सकता है या यूज़र्स के लिए रोज़मर्रा की चीज़ें ढूंढ़ने में मदद कर सकता है. इन चश्मों की मदद से यूज़र्स 'Aira Explorer' खोल सकते हैं और रियल-टाइम सपोर्ट के लिए अपने चश्मे के कैमरे की फ़ीड को सीधे एक पेशेवर 'विज़ुअल इंटरप्रेटर' को स्ट्रीम कर सकते हैं.
कैमरे वाले किसी भी अन्य आईवियर की तरह, Google का यह प्रोडक्ट भी यूज़र्स को तस्वीरें लेने और वीडियो रिकॉर्ड करने का फीचर देता है. इसमें 12MP का अल्ट्रावाइड कैमरा लगाया गया है, जो HDR प्रोसेसिंग, इमेज स्टेबिलाइज़ेशन और स्पैटियल ऑडियो को सपोर्ट करता है.
हालांकि, इस आईवियर में कैमरा होने से प्राइवेसी से जुड़ी चिंताएं भी पैदा होती हैं. Meta पहले से ही इस मामले में विवादों का सामना कर रहा है, क्योंकि लोग उनके स्मार्ट ग्लास का इस्तेमाल दूसरों की चुपके से रिकॉर्डिंग करने के लिए कर रहे हैं, और रिकॉर्डिंग इंडिकेटर लाइट भी इसमें कुछ खास मदद नहीं कर पा रही है. गूगल को इस समस्या की अच्छी तरह जानकारी है, और इसीलिए उसने अपने स्मार्ट आईवियर के साथ कई प्राइवेसी उपाय बताए हैं.
Google इंटेलिजेंट आईवियर प्राइवेसी फीचर्स
Google का कहना है कि Gemini चश्मों पर कैमरे से ली गई तस्वीरें Gemini के इतिहास में सहेजी नहीं जातीं और न ही उनका इस्तेमाल AI मॉडल को प्रशिक्षित करने या विज्ञापनों को लक्षित करने के लिए किया जाता है. साथ ही, Gemini द्वारा इन तस्वीरों को संसाधित करने से पहले, चश्मों से राहगीरों के चेहरे अपने आप ही हटा दिए जाते हैं.
Google ने आश्वासन दिया है कि चश्मों में संग्रहित डेटा एन्क्रिप्टेड है और चश्मों से बाहर निकलने पर भी सुरक्षित रहता है. उपयोगकर्ता यह नियंत्रित कर सकेंगे कि कौन से ऐप्स चश्मे के कैमरे और माइक का इस्तेमाल कर सकते हैं. वे जब चाहें अनुमतियां बदल सकते हैं और Gemini के साथ चैट की समीक्षा या उन्हें हटा सकते हैं.
Google के आईवियर में फोटो और वीडियो कैप्चर करने के लिए एक इंडिकेटर लाइट दी गई है, जिससे आस-पास के लोगों को पता चल सके कि रिकॉर्डिंग हो रही है. गलत इरादे वाले लोगों को छिपकर रिकॉर्डिंग करने से रोकने के लिए, इन चश्मों को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि अगर लाइट को ढक दिया जाए या बंद कर दिया जाए, तो रिकॉर्डिंग भी रुक जाएगी.
इसके अलावा, इन चश्मों में एक 'ऑफ' स्विच भी दिया गया है, जिससे यूज़र इन्हें पूरी तरह से बंद कर सकते हैं और जब चाहें, तब इन्हें सामान्य चश्मे की तरह पहन सकते हैं.
कीमतें और उपलब्धता
Gentle Monster के आईवियर कलेक्शन में गहरे लाल, गुलाबी, ग्रे और पीले कलर के छह डिज़ाइन शामिल किए गए हैं, जिनके साथ टिंटेड, क्लियर, नीले या ब्राउन कलर के लेंस दिए गए हैं. ज़्यादातर फ्रेम के लिए प्रिस्क्रिप्शन (नंबर वाले लेंस) का विकल्प भी मौजूद है. इन ग्लासेस की कीमत 449 डॉलर से शुरू होती है, जो कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया में उपलब्ध होगा.
Warby Parker के आईवियर लाइनअप में तीन स्टाइल मिलते हैं, जिनमें एल्डन, रीड और रेन शामिल हैं. यूज़र पाइन, सैडल और जेट ब्लैक कलर में ऑप्टिकल या सनग्लास स्टाइल चुन सकते हैं. इनकी कीमत 395 डॉलर से शुरू होती है, और इन चश्मों में प्रिस्क्रिप्शन, चौड़ाई और लेंस के कई विकल्प मिलते हैं.
Gentle Monster और Warby Parker के ऑनलाइन स्टोर और फिजिकल स्टोर पर इन चश्मों के लिए प्री-ऑर्डर शुरू हो गए हैं. यूज़र इन स्टोर के साथ-साथ Google स्टोर लोकेशन पर जाकर भी इनका डेमो ले सकते हैं. यह प्रोडक्ट 10 दिसंबर, 2026 से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा.