Google ने Gemini 3 Flash को किया लॉन्च, स्पीड और कोडिंग परफॉर्मेंस में 3 Pro से बेहतर

Google ने Gemini 3 सीरीज़ में लेटेस्ट मॉडल के तौर पर Gemini 3 Flash को रिलीज़ किया है.

Google Gemini 3 Flash
Google ने Gemini 3 Flash लॉन्च किया (फोटो - Google)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 18, 2025 at 11:51 AM IST

हैदराबाद: टेक दिग्गज Google ने बुधवार को Gemini 3 सीरीज़ में लेटेस्ट मॉडल के तौर पर Gemini 3 Flash को रिलीज़ किया है. कंपनी ने इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल Gemini 3 Pro और Gemini 3 Deep Think के साथ शामिल किया है. यह यूज़र्स और डेवलपर्स के लिए स्पीड, एफिशिएंसी और कम टोकन कॉस्ट के साथ आता है.

पिछले दो मॉडलों के रिलीज़ होने के एक महीने बाद, Google का कहना है कि Flash वेरिएंट कोडिंग से जुड़े कामों में 3 Pro से बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए काफी पावरफुल है. कंपनी का यह भी कहना है कि यह पूरी Gemini 2.5 सीरीज़ की तुलना में ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देता है.

Gemini 3 Flash के बारे में जानकारी
एक ब्लॉग पोस्ट में Google ने Gemini 3 Flash के रिलीज़ की घोषणा की है और इसकी क्षमताओं के बारे में विस्तार से बताया है. इसे Gemini (ऐप और वेबसाइट) और सर्च में AI मोड के ज़रिए दुनिया भर में सभी के लिए रोल आउट किया जा रहा है.

डेवलपर्स इसे Google AI स्टूडियो, Gemini CLI और एजेंटिक डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म एंटीग्रेविटी में जेमिनी एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (API) के ज़रिए एक्सेस कर पाएंगे. बिज़नेस इसे Vertex AI और जेमिनी एंटरप्राइज़ के ज़रिए प्राप्त कर सकते हैं.

Google के 'Flash' नाम वाले AI मॉडल कम लेटेंसी और किफ़ायती होने के लिए जाने जाते हैं, और Gemini 3 Flash भी इसी परंपरा को बरकरार रखता है. हालांकि, कंपनी ने इसे और भी ज़्यादा बेहतर बनाया है. जानकारी के अनुसार, यह Gemini 2.5 Pro समेत पूरी 2.5 सीरीज़ से ज़्यादा इंटेलिजेंट है. कुछ मामलों में, यह Gemini 3 Pro के बराबर है और उससे बेहतर भी है.

इंटरनल इवैल्यूएशन के आधार पर, टेक दिग्गज का दावा है कि Gemini 3 Flash ने GPQA डायमंड बेंचमार्क (रीज़निंग और नॉलेज) पर 90.4 प्रतिशत और बिना टूल्स के ह्यूमैनिटीज़ लास्ट एग्जाम (एकेडमिक-ग्रेड रीज़निंग) पर 33.7 प्रतिशत स्कोर किया है. इसके अलावा, कंपनी ने यह भी बताया कि इसने MMMU Pro बेंचमार्क पर 81.2 प्रतिशत और SWE-bench वेरिफाइड पर 78 प्रतिशत हासिल किया है.

Google ने यह भी बताया कि जब कोई यूज़र इससे ज़्यादा मुश्किल सवाल पूछता है, तो उसका लेटेस्ट AI मॉडल कुछ ज़्यादा देर तक सोच सकता है, हालांकि, 2.5 Pro की तुलना में यह औसतन 30 प्रतिशत कम टोकन इस्तेमाल करता है. टेक दिग्गज ने बताया कि इससे न सिर्फ़ मॉडल ज़्यादा कुशल बनता है, बल्कि यह लागत-प्रभावशीलता पर भी असर डालता है.

कीमत की बात करें तो, Gemini 3 Flash की कीमत प्रति मिलियन इनपुट टोकन 0.50 डॉलर यानी करीब 45 रुपये और प्रति मिलियन आउटपुट टोकन 3 डॉलर यानी करीब 271 रुपये है. इसके अलावा, ऑडियो इनपुट की कीमत प्रति मिलियन टोकन 1 डॉलर यानी करीब 90.5 रुपये है. दिलचस्प बात यह है कि, यह कीमत के मामले में Gemini 3 Pro से काफी सस्ता है.

