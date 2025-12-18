ETV Bharat / technology

Google ने लॉन्च किया UPI-पावर्ड डिजिटल क्रेडिट कार्ड Flex, Axis Bank के साथ की पार्टनरशिप

Google ने लॉन्च किया Flex क्रेडिट कार्ड ( फोटो - Google )

हैदराबाद: टेक दिग्गज Google ने अपने ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म Google Pay ने Flex पेश किया है, जो एक नई डिजिटल क्रेडिट पहल है. इसे भारत में लोगों के रोज़ाना के ट्रांज़ैक्शनल क्रेडिट तक पहुंचने के तरीके को आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसे RuPay नेटवर्क पर बनाया गया है और Google Pay ऐप में इंटीग्रेटेड, Flex एक डिजिटल को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड का एक्सपीरिएंस देता है. यह यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) की फ्लेक्सिबिलिटी को क्रेडिट लाइन के साथ जोड़ता है. इस ब्रांड के तहत पहला प्रोडक्ट Google Pay Flex Axis Bank क्रेडिट कार्ड है, और इसे Axis Bank के साथ पार्टनरशिप में लॉन्च किया गया है और यह Google Pay ऐप के ज़रिए उपलब्ध है. Google Pay के Flex के बारे में जानकारी

एक ब्लॉग पोस्ट में Google की ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म Google Pay ने जानकारी दी कि इस क्रेडिट लाइन प्रोडक्ट को Flex नाम से पेश किया है, और कंपनी ने Axis Bank के साथ पार्टनरशिप में पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की. कंपनी ने इस बात की जानकारी दी कि भारत में सिर्फ 50 मिलियन क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं, जिसे लेकर कंपनी का दावा है कि यह पहल यूज़र्स को क्रेडिट तक पहुंच दिलाने के लिए शुरू की गई है. सीधे तौर पर कहें तो, Flex एक UPI-पावर्ड, डिजिटल को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है, जो पूरी तरह से Google Pay ऐप में ही रहता है. यूज़र्स बिना किसी फिजिकल पेपरवर्क के कुछ ही मिनटों में ऐप के अंदर से कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अप्रूवल मिलते ही इसका इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं.