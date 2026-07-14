Google ने सर्च, YouTube और Discover पर विज्ञापनों के लिए AI डिस्क्लोज़र लेबल किया पेश
Google ने Search, YouTube और Discover पर विज्ञापनों के लिए AI डिस्क्लोज़र लेबल जारी किए हैं.
Published : July 14, 2026 at 5:16 PM IST
हैदराबाद: Google ने जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (GenAI) का इस्तेमाल करके बनाए या एडिट किए गए विज्ञापनों (ads) के लिए पारदर्शिता के नए उपाय शुरू किए हैं. इससे यूज़र्स के लिए सर्च, यूट्यूब और डिस्कवर पर AI से बने विज्ञापन कंटेंट की पहचान करना आसान हो जाएगा.
इस अपडेट में 'My Ad Center' पैनल में 'How this ad was made' नाम का एक सेक्शन जोड़ा गया है. इसे सपोर्टेड विज्ञापनों पर मौजूद थ्री-डॉट मेन्यू या इन्फॉर्मेशन आइकन के ज़रिए देखा जा सकता है और यह सुविधा दुनिया भर के यूज़र्स के लिए उपलब्ध है.
डिस्क्लोजर प्रणाली कैसे काम करती है?
जो विज्ञापनदाता Google के इन-बिल्ट जेनरेटिव AI टूल का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए 'My Ad Center' पैनल में अपने-आप डिस्क्लोज़र लागू हो जाएगी. जो लोग थर्ड-पार्टी AI टूल का इस्तेमाल करते हैं, वे एक नए डिस्क्लोज़र कंट्रोल के ज़रिए AI के इस्तेमाल की जानकारी दे सकते हैं.
स्थानीय नियमों के आधार पर, AI लेबल सीधे विज्ञापनों पर भी दिख सकते हैं – या तो अपने-आप या तब, जब विज्ञापनदाता डिस्क्लोज़र कंट्रोल को चालू करते हैं. खास बात यह है कि यूरोपियन यूनियन, भारत और न्यूयॉर्क को टारगेट करने वाले कैंपेन में, AI से बने या AI से एडिट किए गए एसेट वाले विज्ञापनों पर साफ़ तौर पर AI लेबल दिखाई देंगे. ऐसा सिंथेटिक कंटेंट के बारे में जानकारी देने के क्षेत्रीय नियमों के तहत किया जाएगा.
AI लेबल कैसे सेट अप करें
विज्ञापनदाता कैंपेन बनाते समय AI लेबल को मैनेज कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें सही एसेट चुनकर 'Manage AI label' विकल्प चुनना होगा और फिर हर एसेट को यह बताना होगा कि वह AI से बनाया गया है, AI से एडिट किया गया है या उस पर कोई लेबल नहीं है.
मौजूदा कैंपेन के लिए, 'Tools' मेनू में 'Asset Studio' पर जाकर, 'Asset Library' का विकल्प चुनकर, किसी एसेट का डीटेल पेज खोलकर और सही लेबल लगाकर लेबल जोड़े जा सकते हैं.
जब एडवर्टाइज़र नए AI एसेट बनाएंगे, तो उन्हें प्रोडक्ट के अंदर 'Review assets' का प्रॉम्प्ट मिलेगा. इसमें एक टेबल होगी, जिसमें एसेट की लिस्ट होगी और साथ ही 'AI लेबल' वाला कॉलम भी होगा. किसी एसेट को चुनने पर, एडवर्टाइज़र एक पॉप-अप के ज़रिए लेबल लगा सकते हैं या उसे छोड़ सकते हैं.
कस्टम AI लेबल कैसे अप्लाई करें
बाहरी डिज़ाइन टूल का इस्तेमाल करने वाले एडवरटाइज़र अपने AI लेबल लगा सकते हैं. Google ने इस बात की पुष्टि की है कि इससे टेक्स्ट ओवरले या वॉटरमार्क से जुड़ी उसकी पॉलिसी का उल्लंघन नहीं होगा.
ऐड रेंडरिंग के दौरान लेबल कटने से बचाने के लिए, Google सलाह देता है कि लेबल को इमेज के चारों ओर 5.5 प्रतिशत मार्जिन के बाहर रखा जाए और ऐसी इमेज एन्हांसमेंट फीचर्स का इस्तेमाल न किया जाए जिनसे वे कट सकते हैं. इसमें डिस्प्ले और परफ़ॉर्मेंस मैक्स कैंपेन के लिए 'एसेट एन्हांसमेंट' और डिमांड जेन कैंपेन के लिए 'अडैप्टिव लेआउट' जैसे कंट्रोल शामिल हैं.
यह अपडेट Google की AI पारदर्शिता से जुड़ी मौजूदा कोशिशों को और आगे बढ़ाता है. इनमें AI से बने कंटेंट की पहचान के लिए SynthID मार्कर और 2023 में शुरू किए गए सिंथेटिक या डिजिटल रूप से बदले गए चुनावी विज्ञापनों के लिए ज़रूरी जानकारी देने के नियम शामिल हैं.
Google ने बताया कि विज्ञापन बनाने में AI टूल का इस्तेमाल हो या न हो, उसकी स्टैंडर्ड विज्ञापन नीतियां, विज्ञापनदाता के वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं और गुमराह करने वाले या धोखेबाज़ कंटेंट पर लगी पाबंदियां लागू रहेंगी.