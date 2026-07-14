ETV Bharat / technology

Google ने सर्च, YouTube और Discover पर विज्ञापनों के लिए AI डिस्क्लोज़र लेबल किया पेश

Google AI डिस्क्लोज़र लेबल यूज़र्स को आसानी से उन विज्ञापनों की पहचान करने में मदद करते हैं, जिन्हें जेनरेटिव AI का इस्तेमाल करके बनाया या एडिट किया गया है. ( फोटो - Google )

हैदराबाद: Google ने जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (GenAI) का इस्तेमाल करके बनाए या एडिट किए गए विज्ञापनों (ads) के लिए पारदर्शिता के नए उपाय शुरू किए हैं. इससे यूज़र्स के लिए सर्च, यूट्यूब और डिस्कवर पर AI से बने विज्ञापन कंटेंट की पहचान करना आसान हो जाएगा.

इस अपडेट में 'My Ad Center' पैनल में 'How this ad was made' नाम का एक सेक्शन जोड़ा गया है. इसे सपोर्टेड विज्ञापनों पर मौजूद थ्री-डॉट मेन्यू या इन्फॉर्मेशन आइकन के ज़रिए देखा जा सकता है और यह सुविधा दुनिया भर के यूज़र्स के लिए उपलब्ध है.

डिस्क्लोजर प्रणाली कैसे काम करती है?

जो विज्ञापनदाता Google के इन-बिल्ट जेनरेटिव AI टूल का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए 'My Ad Center' पैनल में अपने-आप डिस्क्लोज़र लागू हो जाएगी. जो लोग थर्ड-पार्टी AI टूल का इस्तेमाल करते हैं, वे एक नए डिस्क्लोज़र कंट्रोल के ज़रिए AI के इस्तेमाल की जानकारी दे सकते हैं.

स्थानीय नियमों के आधार पर, AI लेबल सीधे विज्ञापनों पर भी दिख सकते हैं – या तो अपने-आप या तब, जब विज्ञापनदाता डिस्क्लोज़र कंट्रोल को चालू करते हैं. खास बात यह है कि यूरोपियन यूनियन, भारत और न्यूयॉर्क को टारगेट करने वाले कैंपेन में, AI से बने या AI से एडिट किए गए एसेट वाले विज्ञापनों पर साफ़ तौर पर AI लेबल दिखाई देंगे. ऐसा सिंथेटिक कंटेंट के बारे में जानकारी देने के क्षेत्रीय नियमों के तहत किया जाएगा.

AI लेबल कैसे सेट अप करें

विज्ञापनदाता कैंपेन बनाते समय AI लेबल को मैनेज कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें सही एसेट चुनकर 'Manage AI label' विकल्प चुनना होगा और फिर हर एसेट को यह बताना होगा कि वह AI से बनाया गया है, AI से एडिट किया गया है या उस पर कोई लेबल नहीं है.

मौजूदा कैंपेन के लिए, 'Tools' मेनू में 'Asset Studio' पर जाकर, 'Asset Library' का विकल्प चुनकर, किसी एसेट का डीटेल पेज खोलकर और सही लेबल लगाकर लेबल जोड़े जा सकते हैं.