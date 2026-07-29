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Google ने भारत में लॉन्च किया Gemini Spark, बैकग्राउंड में खुद निपटाएगा आपके काम!

Gemini Spark पैसे खर्च करने या ईमेल भेजने जैसे जरूरी कामों से पहले यूज़र से अनुमति लेगा, यूज़र्स के पूरे कंट्रोल में रहेगा. ( Image Credit: Google )

हैदराबाद: गूगल ने अपने पर्सनल एआई एजेंट जेमिनी स्पार्क (Gemini Spark) को भारत में लॉन्च कर दिया है. इस साल मई में हुई गूगल गूगल I/O कीनोट के दौरान इस एजेंट को पहली बार पेश किया गया था. उस वक्त कंपनी ने कहा था कि यह फीचर इस साल के आखिर तक यूज़र्स के लिए उपलब्ध हो जाएगा. अब बुधवार को गूगल ने इसे भारत में लॉन्च कर दिया है, जो जल्द ही देश में पेड गूगल एआई यूज़र्स के लिए उपलब्ध होगा. Gemini Spark कैसे काम करता है? Gemini Spark गूगल के एआई मॉडल Gemini 3.6 Flash पर आधारिक है. हालांकि, गूगल ने इस एआई असिस्टेंट को जब पहली बार पेश किया था, तब ये Gemini 3.5 मॉडल पर चलता था. कंपनी के मुताबिक, यह फीचर Google AI Ultra सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध हो चुका है, जबकि Google AI Pro सब्सक्राइबर्स को यह अगले कुछ हफ्तों में मिलेगा. यह एक पर्सनल एआई एजेंट है, जो Gmail, Docs और Sheets जैसे Google Workspace टूल्स में एजेंटिक फीचर्स लेकर आता है, और यूज़र्स बिना किसी सेटअप प्रोसेस के इसे इन प्लेटफॉर्म्स से कनेक्ट कर सकते हैं.