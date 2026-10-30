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Gemini में अब सीधे PDF और Docs एडिट कर सकते हैं, समझें पूरा प्रोसेस!

हैंडराइट नोट्स अपलोड करके स्टडी गाइड बनाएं फिर हाईलाइट करके टेक्स्ट या विजुअल में बदलाव करवा सकते हैं. ( Google )

हैदराबाद: गूगल अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी जेमिनी हर दिन-प्रतिदिन बेहतर बनाता जा रहा है. इसके लिए कंपनी आय दिन जेमिनी में किसी न किसी नए और खास फीचर्स को रोलआउट करती रहती है. इस बार गूगल ने जेमिनी एक और खास फीचर्स जोड़ा है, जो स्टूडेंट्स और ऑफिस में काम करने वालों जैसे कई लोगों के काफी काम आ सकता है. अब आप जेमिनी में फाइल्स बना सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, सीधे चैट में ही एडिट भी कर सकते हैं. पहले फाइल बनाकर डाउनलोड करनी पडती थी, लेकिन अब ऐप से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं होगी.

आप जेमिनी में अब PDF, Google Docs, Google Sheets, slide decks, Markdown files, TXT files और code फाइल्स भी बना सकते हैं. पीडीएफ को वेब और मोबाइल दोनों पर प्रीव्यू भी किया जा सकता है और एडिट भी किया जा सकता है. पीडीएफ के अलावा ऊपर बताए गए बाकी फॉर्मेट अभी सिर्फ वेब वर्ज़न में ही काम करते हैं. ये फीचर्स उन सभी भाषाओं में उपलब्ध हैं, जिसमें जेमिनी ऐप काम करता आ रहा है.

एडिट करने के आसान तरीके फाइल को फुल स्क्रीन मोड में खोलकर खुद टाइप करके बदलाव कर सकते हैं. इसके अलावा आप किसी टेक्स्ट को हाइलाइट करके जेमिनी से सवाल पूछ सकते हैं. आप जेमिनी को बता सकते हैं कि फाइल में क्या सुधार करना है. उदाहरण के लिए टेबल को ग्राफ में बदलने के लिए कह सकते हैं.