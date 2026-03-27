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Gemini में मेमोरी इंपोर्ट और चैट हिस्ट्री ट्रांसफर फीचर लॉन्च, जानें पूरा इस्तेमाल करने का प्रोसेस

इस अपडेट के बाद जेमिनी की पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्स पहले से कहीं ज्यादा सटीक और संदर्भित हो जाएंगी. ( Image Credit: Google )

गूगल ने अपने ब्लॉग पोस्ट में बताया कि नई मेमोरी इंपोर्ट फीचर यूज़र्स को इंटरेस्ट, रिश्तों और पर्सनल प्राथमिकताओं को जल्दी समझने में मदद करेगा. इससे जेमिनी शुरू से ही ज्यादा सटीक और बेहतर जवाब दे पाएगा. अब यूज़र्स को पहले की तरह स्क्रैच से शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

हैदराबाद: Google ने जेमिनी ऐप में एक नया फीचर लॉन्च किया है, जो यूज़र्स को दूसरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट्स से आसानी से माइग्रेट करने की सुविधा देगा. अब लोग अपनी पर्सनल जानकारी, पसंद और पूरी चैट हिस्ट्री को जेमिनी में ट्रांसफर कर सकते हैं. इससे नई शुरुआत का झंझट खत्म हो जाएगा. आइए हम आपको गूगल के इस नए फीचर के बारे में बताते हैं.

इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए यूज़र्स को जेमिनी ऐप या वेब में सेटिंग्स सेक्शन में जाना होगा.

उसके बाद इंपोर्ट ऑप्शन चुनना होगा.

अब वहां पर एक प्रॉम्प्ट लिखना होगा, जिससे यूज़र अपने पुराने एआई चैटबॉट में पेस्ट कर सकता है.

पुराना चैटबॉट यूज़र्स की प्राथमिकताओं की समरी तैयार कर देगा, जिसे फिर जेमिनी में कॉपी-पेस्ट करके सेव किया जा सकता है.

जेमिनी इस जानकारी को एनालाइज करके भविष्य की बातचीत के लिए इस्तेमाल करेगा.

इसके अलावा, इसमें पूरी चैट हिस्ट्री ट्रांसफर करने की सुविधा भी दी गई है. यूज़र दूसरे एआई सर्विस से एक्सपोर्ट की गई ZIP फाइल को जेमिनी में अपलोड कर सकते हैं. इसके बाद पुरानी बातचीत को जारी रख सकते हैं, सर्च करना और उन पर आगे बढ़ना आसान हो जाएगा. गूगल का दावा है कि यह फीचर जेमिनी की पर्सनल इंटेलिजेंस क्षमता को और मजबूत बनाएगा.

पूरी चैट हिस्ट्री ट्रांसफर करने की सुविधा (Image Credit: Google)

Past Chats का नाम Memory

गूगल ने इन बदलावों के साथ 'Past Chats' फीचर का नाम बदलकर 'Memory' कर दिया है. यह नया नाम जेमिनी की पर्सनलाइज़्ड इंटरैक्शन को बेहतर तरीके से दर्शाता है. दोनों फ्री और पेड यूज़र्स के लिए यह टूल्स आज से रोल आउट हो रहे हैं और सेटिंग्स पेज पर दिखाई देंगे. चैट हिस्ट्री ट्रांसफर फीचर पिछले महीने टेस्टिंग में था और वेब क्लाइंट में बीटा के रूप में नज़र आया था.

यह कदम गूगल को ChatGPT और Claude जैसे कॉम्पिटिटर्स से यूजर्स खींचने में मदद कर सकता है. कई लोग AI स्विच करने से हिचकते हैं क्योंकि उन्हें अपनी सारी जानकारी दोबारा बतानी पड़ती है. अब यह प्रक्रिया सरल हो गई है. यूजर्स को बस कुछ क्लिक्स में अपनी पुरानी यादें और बातचीत जेमिनी में लानी होगी. इससे समय की बचत होगी और अनुभव ज्यादा निरंतर बनेगा.