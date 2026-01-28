ETV Bharat / technology

Google Gemini में वेलनेस फीचर की टेस्टिंग, यूज़र्स को मिलेगा शॉर्ट-ब्रेक रिमाइंडर!

Google Gemini में ऐसा फीचर टेस्ट कर रहा है जो लंबे समय तक चैट करने पर यूज़र्स को ब्रेक लेने की सलाह देगा. ( Google )

हैदराबाद: गूगल अपने एआई चैटबॉट जेमिनी के लिए एक नया वेलनेस फीचर को टेस्ट कर रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ऐसे रिमाइंडर फीचर पर काम कर रही है, जो यूज़र्स को लंबे समय तक एआई से चैट करने पर छोटा ब्रेक लेने की याद दिलाएगा. इस फीचर को हाल ही में गूगल ऐप के लेटेस्ट बीटा वर्ज़न में देखा गया है, हालांकि, अभी तक यह साफ नहीं है कि इसे सभी यूज़र्स के लिए कब रिलीज़ किया जाएगा.

एंड्रॉयड ऑथोरिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार, गूगल ऐप के बीटा वर्ज़न 17.3.59 के APK टियरडाउन के दौरान इस फीचर के संकेत मिले. रिपोर्ट में बताया गया है कि एक खास फ्लैग को एक्टिव करने पर जेमिनी में एक पॉप-अप अलर्ट दिखाई देता है. इस अलर्ट का टाइटल "Try a short break" है. इसमें लिखा होता है कि यूज़र काफी समय से जेमिनी से चैट कर रहा है और एआई असिस्टेंट से बातचीत के दौरान ब्रेक लेना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि यह इंसान नहीं है.

एआई से ज्यादा बातचीत का नुकसान

इस मैसेज में खासतौर पर इस बात पर जोर दिया गया है कि जेमिनी एक मशीन है, कोई इंसान नहीं है. ऐसा माना जा रहा है कि गूगल ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि लोग भावनात्मक तौर पर एआई से जरूरत से ज्यादा न जुड़ जाए. पिछले कुछ समय से दुनिया भर के कई देशों के यूज़र्स, खासकर युवा और टीनएजर्स में ऐसा देखा गया है कि वो एआई चैटबॉट्स से काफी पर्सनल बातें करते हैं और धीरे-धीरे उससे भावनात्मक तौर पर जुड़ जाते हैं और फिर एआई से ही इमोशनल सपोर्ट की उम्मीद भी करने लगते हैं. ऐसा करने किसी भी यूज़र्स की मानसिक सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है.