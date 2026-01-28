Google Gemini में वेलनेस फीचर की टेस्टिंग, यूज़र्स को मिलेगा शॉर्ट-ब्रेक रिमाइंडर!
Gemini में नया अलर्ट यूज़र्स को याद दिलाएगा कि वो इंसान नहीं, AI है और ब्रेक लेना जरूरी है.
Published : January 28, 2026 at 3:49 PM IST
हैदराबाद: गूगल अपने एआई चैटबॉट जेमिनी के लिए एक नया वेलनेस फीचर को टेस्ट कर रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ऐसे रिमाइंडर फीचर पर काम कर रही है, जो यूज़र्स को लंबे समय तक एआई से चैट करने पर छोटा ब्रेक लेने की याद दिलाएगा. इस फीचर को हाल ही में गूगल ऐप के लेटेस्ट बीटा वर्ज़न में देखा गया है, हालांकि, अभी तक यह साफ नहीं है कि इसे सभी यूज़र्स के लिए कब रिलीज़ किया जाएगा.
एंड्रॉयड ऑथोरिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार, गूगल ऐप के बीटा वर्ज़न 17.3.59 के APK टियरडाउन के दौरान इस फीचर के संकेत मिले. रिपोर्ट में बताया गया है कि एक खास फ्लैग को एक्टिव करने पर जेमिनी में एक पॉप-अप अलर्ट दिखाई देता है. इस अलर्ट का टाइटल "Try a short break" है. इसमें लिखा होता है कि यूज़र काफी समय से जेमिनी से चैट कर रहा है और एआई असिस्टेंट से बातचीत के दौरान ब्रेक लेना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि यह इंसान नहीं है.
एआई से ज्यादा बातचीत का नुकसान
इस मैसेज में खासतौर पर इस बात पर जोर दिया गया है कि जेमिनी एक मशीन है, कोई इंसान नहीं है. ऐसा माना जा रहा है कि गूगल ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि लोग भावनात्मक तौर पर एआई से जरूरत से ज्यादा न जुड़ जाए. पिछले कुछ समय से दुनिया भर के कई देशों के यूज़र्स, खासकर युवा और टीनएजर्स में ऐसा देखा गया है कि वो एआई चैटबॉट्स से काफी पर्सनल बातें करते हैं और धीरे-धीरे उससे भावनात्मक तौर पर जुड़ जाते हैं और फिर एआई से ही इमोशनल सपोर्ट की उम्मीद भी करने लगते हैं. ऐसा करने किसी भी यूज़र्स की मानसिक सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है.
रिपोर्ट्स और रिसर्च में यह भी सामने आया है कि लंबे समय तक एआई से बातचीत करने से कुछ लोगों की मेंटल हेल्थ पर नकारात्मक असर पड़ सकता है. इसी वजह से गूगल अब इस तरह के माइंडफुलनेस अलर्ट्स पर काम कर रहा है. हालांकि, अभी तक यह साफ नहीं है कि यह रिमाइंडर कितनी देर बाद दिखेगा या कितनी बार आएगा.
एआई को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच गूगल द्वारा अपने एआई चैटबॉट के लिए लिया गया यह कदम काफी अहम माना जा रहा है. हाल ही में ओपनएआई को कई कानूनी मामलों का सामना करना पड़ा है, जिनमें आरोप लगाया गया है कि चैटजीपीटी का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने से कुछ यूज़र्स को गंभीर मानसिक नुकसान हुआ है. इन मामलों में यह भी देखा गया है कि मानसिक तौर पर नुकसान झेलने वाले लोग काफी लंबे समय से जरूरत से ज्यादा एआई से चैटिंग कर रहे थे.
कुल मिलाकर, गूगल का यह कदम दिखाता है कि अब एआई कंपनियों को अपने यूज़र्स के मानसिक हालात का भी ध्यान रखना होगा और उन्हें एआई चैटबॉट्स से सुरक्षित और संतुलित इस्तेमाल करना सिखाना होगा. अब देखना होगा कि गूगल इस फीचर को आम यूज़र्स के लिए कब तक रोलआउट करता है.