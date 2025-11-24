Google Gemini में जल्द आएगा NotebookLM Import फीचर, यूज़र्स को होंगे कई फायदे
Google Gemini में नया नोटबुक इम्पोर्ट फीचर आने वाला है, जिससे NotebookLM के नोट्स और डेटा सीधे Gemini चैट में काम आएंगे.
Published : November 24, 2025 at 4:12 PM IST|
Updated : November 24, 2025 at 4:20 PM IST
हैदराबाद: गूगल अपने जेमिनी प्लेटफॉर्म को धीरे-धीरे एक ऐसे ऑल-इन-वन टूल में बदल रहा है, जहां यूज़र बिना किसी परेशानी के अपनी फाइल्स, डेटा और नोट्स को एक ही जगह पर मैनेज कर पाएंगे. इसके बारे में आई एक ताजा जानकारी के मुताबिक, गूगल जल्द ही जेमिनी में एक नया Notebook Import फीचर जोड़ने की तैयारी कर रहा है. इस नए फीचर की मदद से आप अपने NotebookLM वाले नोटबुक्स को सीधे Gemini के अंदर ही इम्पोर्ट कर सकेंगे. यह कोई साधारण फीचर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा फीचर है जो यूज़र्स का पूरा एक्सपीरियंस ही बदल सकता है. आइए हम आपको इस फीचर के बारे में बताते हैं.
आपको बता दें कि अभी तक Gemini में दिखने वाले अटैचमेंट्स सेक्शन में इमेज, फाइल और कोड इंपोर्ट जैसे ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन TestingCatalog की एक रिपोर्ट के मुताबिक जल्द ही उस जगह पर एक नया ऑप्शन दिखेगा, जिसका नाम “Add Notebook” होगा. इसका मतलब है कि आप पहले NotebookLM में जो नोटबुक तैयार करते थे, अब आप उस नोटबुक को जेमिनी में लाकर उसी समय चैट के अंदर ही पूरा काम कर सकते हैं.
हालांकि, कंपनी ने अभी तक इस बात की जानकारी नहीं दी है, इसका फाइनल UI/UX अभी सामने नहीं आया है लेकिन कोड में किए गए बदलावों से इतना साफ है कि गूगल दोनों प्रोडक्ट्स को एक इकोसिस्टम की तरह जोड़ रहा है. यह खासतौर पर उन लोगों के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है, जो रिसर्च, डेटा एनालिसिस या डॉक्यूमेंट-बेस्ड काम करते हैं.
यूज़र्स को क्या फायदा होगा?
- एक ही चैट में रिसर्च मैटेरियल और एनालिसिस
- NotebookLM और Gemini के बीच स्विच करने की ज़रूरत कम
- स्ट्रक्चर्ड नोट्स के साथ AI की लाइव हेल्प
- मल्टी-सोर्स डेटा के साथ तेज और डीप वर्कफ्लो
क्यों कर रहा है Google ये बदलाव?
पिछले कुछ समय से Google Gemini, NotebookLM, Docs और बाकी AI-सर्विसेज़ के बीच कनेक्शन मजबूत कर रहा है. ऐसे में कंपनी चाहती है कि यूज़र एक प्रोडक्ट से दूसरे में जाते हुए रुकें नहीं, बल्कि वो स्मूद फ्लो में काम करें. अगर नोटबुक इम्पोर्ट फीचर सफल रहा, तो यह गूगल के AI इकोसिस्टम को और मजबूत बना देगा.
अभी इस फीचर की लॉन्च डेट कन्फर्म नहीं है. गूगल इसके डेवलपमेंट पर काम कर रहा है और कंपनी इसे पब्लिक रिलीज़ के लिए समय ले सकती है, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि आने वाले महीनों में जेमिनी का यूज़ करना पहले से ज्यादा आसान और यूज़फुल हो जाएगा.