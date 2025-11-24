ETV Bharat / technology

Google Gemini में जल्द आएगा NotebookLM Import फीचर, यूज़र्स को होंगे कई फायदे

Gemini में जल्द जुड़ने वाला “Add Notebook” फीचर यूज़र्स को NotebookLM की फाइलें सीधे चैट में इस्तेमाल करने की सुविधा देगा. ( फोटो क्रेडिट: Google )

हैदराबाद: गूगल अपने जेमिनी प्लेटफॉर्म को धीरे-धीरे एक ऐसे ऑल-इन-वन टूल में बदल रहा है, जहां यूज़र बिना किसी परेशानी के अपनी फाइल्स, डेटा और नोट्स को एक ही जगह पर मैनेज कर पाएंगे. इसके बारे में आई एक ताजा जानकारी के मुताबिक, गूगल जल्द ही जेमिनी में एक नया Notebook Import फीचर जोड़ने की तैयारी कर रहा है. इस नए फीचर की मदद से आप अपने NotebookLM वाले नोटबुक्स को सीधे Gemini के अंदर ही इम्पोर्ट कर सकेंगे. यह कोई साधारण फीचर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा फीचर है जो यूज़र्स का पूरा एक्सपीरियंस ही बदल सकता है. आइए हम आपको इस फीचर के बारे में बताते हैं.

आपको बता दें कि अभी तक Gemini में दिखने वाले अटैचमेंट्स सेक्शन में इमेज, फाइल और कोड इंपोर्ट जैसे ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन TestingCatalog की एक रिपोर्ट के मुताबिक जल्द ही उस जगह पर एक नया ऑप्शन दिखेगा, जिसका नाम “Add Notebook” होगा. इसका मतलब है कि आप पहले NotebookLM में जो नोटबुक तैयार करते थे, अब आप उस नोटबुक को जेमिनी में लाकर उसी समय चैट के अंदर ही पूरा काम कर सकते हैं.

इस इमेज में आप देख सकते हैं कि जेमिनी में NotebookLM का नया ऑप्शन दिखाई देगा. (Image Credit: TestingCatalog)

हालांकि, कंपनी ने अभी तक इस बात की जानकारी नहीं दी है, इसका फाइनल UI/UX अभी सामने नहीं आया है लेकिन कोड में किए गए बदलावों से इतना साफ है कि गूगल दोनों प्रोडक्ट्स को एक इकोसिस्टम की तरह जोड़ रहा है. यह खासतौर पर उन लोगों के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है, जो रिसर्च, डेटा एनालिसिस या डॉक्यूमेंट-बेस्ड काम करते हैं.