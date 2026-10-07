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भारत में एंड्रॉयड यूजर्स के लिए Gemini in Chrome लॉन्च, जानें इससे क्या फायदे होंगे

Auto Browse सिर्फ Google AI Pro और Ultra यूजर्स को मिलता है और संवेदनशील कामों से पहले अनुमति मांगता है. ( Image Credit: Google )

हैदराबाद: गूगल ने भारत में जेमिनी इन क्रोम (Gemini in Chrome) को एक्सपैंड किया है. अब यह एआई ब्राउज़िंग असिस्टेंट एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए भी उपलब्ध करा दिया गया है. यह ब्राउज़र के अंदर ही काम करता है. इसकी मदद से यूज़र्स को किसी दूसरे ऐप पर जाने या टैब छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती.

Gemini in Chrome क्या कर सकता है गूगल द्वारा जारी किए गए ब्लॉग पोस्ट के मुताबिक, यह लंबे वेबपेज को आसानी से समराइज़ कर देता है. स्क्रीन पर खुले कंटेंट के बारे में सवाल पूछने पर जवाब भी देता है. गूगल के Keep और Calendar जैसे ऐप्स से जुड़कर काम करता है. इसके अलावा Nano Banana नाम के एआई मॉडल से इमेज बनाई या एडिट भी की जा सकती है. ब्राउज़िंग करते हुए ही पिक्चर्स को कस्टमाइज़ भी किया जा सकता है. Auto Browse की खास बात