भारत में एंड्रॉयड यूजर्स के लिए Gemini in Chrome लॉन्च, जानें इससे क्या फायदे होंगे
भारत में एंड्रॉयड यूजर्स अब Gemini in Chrome से लंबे पेज सारांश और इमेज बनाने का काम आसानी से कर सकते हैं.
Published : October 7, 2026 at 6:34 PM IST
हैदराबाद: गूगल ने भारत में जेमिनी इन क्रोम (Gemini in Chrome) को एक्सपैंड किया है. अब यह एआई ब्राउज़िंग असिस्टेंट एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए भी उपलब्ध करा दिया गया है. यह ब्राउज़र के अंदर ही काम करता है. इसकी मदद से यूज़र्स को किसी दूसरे ऐप पर जाने या टैब छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती.
Gemini in Chrome क्या कर सकता है
गूगल द्वारा जारी किए गए ब्लॉग पोस्ट के मुताबिक, यह लंबे वेबपेज को आसानी से समराइज़ कर देता है. स्क्रीन पर खुले कंटेंट के बारे में सवाल पूछने पर जवाब भी देता है. गूगल के Keep और Calendar जैसे ऐप्स से जुड़कर काम करता है. इसके अलावा Nano Banana नाम के एआई मॉडल से इमेज बनाई या एडिट भी की जा सकती है. ब्राउज़िंग करते हुए ही पिक्चर्स को कस्टमाइज़ भी किया जा सकता है.
Auto Browse की खास बात
इसमें सबसे बड़ी समस्या ऑटो ब्राउज़िंग की है. यह गूगल का एजेंटिक फीचर है. इसे पहले जनवरी में कुछ चुनिंदा देशों में लाया गया था. अब भारत में डेस्कटॉप और एंड्रॉयड दोनों पर उपलब्ध है, लेकिन इसकी सुविधा सिर्फ उन यूज़र्स को मिल रही है, जिनके पास Google AI Pro और Google AI Ultra सब्सक्राइबर्स को ही मिल रहा है.
We’re excited to bring Gemini in Chrome to more people in more languages! Gemini in Chrome will be available in 50 additional languages, and it starts rolling out in India, Canada and New Zealand. Learn more below. 🧵 https://t.co/CZxrZpL0nA— Chrome (@googlechrome) March 11, 2026
यह साधारण सवालों से आगे बढ़कर कई स्टेप वाले काम खुद कर सकता है. उदाहरण के तौर पर यह किसी इवेंट के लिए पार्किंग बुक कर सकता है, लंबा फॉर्म भरना या किराना ऑर्डर करना. यह इन सभी कामों को करने के साथ-साथ किसी भी संवेदनशील कामों से पहले यूज़र की परमिशन और कंफर्मेशन भी मांगता है. जेमिनी मॉडल को प्रॉम्प्ट इंजेक्शन जैसे खतरों को पहचानने की ट्रेनिंग मिली है.
भाषाओं की सीमा और फ्यूचर प्लान
एंड्रॉयड पर जेमिनी इन क्रोम अभी तक सिर्फ ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में चल रहा है, लेकिन कंपनी ने कहा है कि आने वाले वक्त में इसमें और भी भाषाओं को जोड़ा जाएगा. बता दें कि इसके डेस्कटॉप वर्ज़न में पहले से ही आठ भाषाएं हैं, जिनमें हिंदी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तेलुगु और तमिल शामिल हैं.