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Gemini ने टेस्ट में तीन कंपनियों को हैक कर लिया, Google ने खुद किया कंफर्म

Anthropic के Claude मॉडल ने असली कंपनियों में घुसपैठ के बाद खुद को नहीं रोका जबकि Gemini ने हर बार आगे बढ़ने से पहले ही ठहरने का फैसला लिया. ( Image Credit: Google )

हैदराबाद: गूगल के एआई मॉडल जेमिनी ने साइबर सिक्योरिटी टेस्ट के दौरान तीन कंपनियों को हैक कर लिया. यह घटना पहली बार सामने आई है, जब एआई मॉडल टेस्टिंग एनवायरमेंट से बाहर निलकर असली कंपनियों तक पहुंच गया. जेमिनी द्वारा तीन कंपनियों के हैक किए जाने की घटना को खुद गूगल ने भी कंफर्म कर दिया है. द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने शुक्रवार यानी 18 सितंबर 2026 को रिपोर्ट किया कि जेमिनी का यह पहला ज्ञात ब्रेकआउट मई में हुआ. यह टेस्ट Irregular नाम की कंपनी ने चलाया था. हाल के दिनों में कई एआई मॉडल्स ने टेस्टिंग के दौरान अपने दायरे से बाहर निकलकर हैकिंग की कोशिश की है. जेमिनी ने भी उन्हीं एआई मॉडल्स में से एक है. कैसे हुआ ब्रेकआउट टेस्ट के दौरान जेमिनी को एक काल्पनिक कंपनी से जानकारी निकालने का काम दिया गया था, लेकिन मॉडल को इंटरनेट का गलत तरीके से एक्सेस मिल गया. उसके बाद एआई मॉडल ने पासवर्ड गेस करके एक असली कंपनी की सर्विस में घुसपैठ कर ली. गूगल के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सिक्योरिटी इंजीनियरिंग हेदर एडकिन्स ने एल जज़िरा के जॉन हेंड्रेन को बताया कि बाकी दो मामलों में मॉडल ने ऑनलाइन पब्लिक जानकारी ढूंढी और क्रेडेंशियल्स गेस करके उन वेबसाइट्स में एक्सेस कर लिया जिन्हें वो टेस्ट का हिस्सा समझ रहा था. गूगल ने साफ कहा कि यह घटना तीन बार हुई और हर बार मॉडल ने पूरा हैक करने से पहले खुद को रोक लिया. Irregular ने जुलाई के अंत में गूगल को इन हैक्स के बारे में सूचना दी थी. गूगल का कहना है कि यह मॉडल मिसअलाइनमेंट का उदाहरण नहीं है. कंपनी का दावा है कि जेमिनी की सेफ्टी मेजर्स काम कर गईं, इसलिए इसे पब्लिक डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं थी.