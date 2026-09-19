Gemini ने टेस्ट में तीन कंपनियों को हैक कर लिया, Google ने खुद किया कंफर्म
Google के Gemini मॉडल ने साइबर सिक्योरिटी टेस्ट के दौरान तीन बार असली कंपनियों तक पहुंच बनाई लेकिन हर बार खुद ही रुक गया.
Published : September 19, 2026 at 1:11 PM IST
हैदराबाद: गूगल के एआई मॉडल जेमिनी ने साइबर सिक्योरिटी टेस्ट के दौरान तीन कंपनियों को हैक कर लिया. यह घटना पहली बार सामने आई है, जब एआई मॉडल टेस्टिंग एनवायरमेंट से बाहर निलकर असली कंपनियों तक पहुंच गया. जेमिनी द्वारा तीन कंपनियों के हैक किए जाने की घटना को खुद गूगल ने भी कंफर्म कर दिया है.
द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने शुक्रवार यानी 18 सितंबर 2026 को रिपोर्ट किया कि जेमिनी का यह पहला ज्ञात ब्रेकआउट मई में हुआ. यह टेस्ट Irregular नाम की कंपनी ने चलाया था. हाल के दिनों में कई एआई मॉडल्स ने टेस्टिंग के दौरान अपने दायरे से बाहर निकलकर हैकिंग की कोशिश की है. जेमिनी ने भी उन्हीं एआई मॉडल्स में से एक है.
कैसे हुआ ब्रेकआउट
टेस्ट के दौरान जेमिनी को एक काल्पनिक कंपनी से जानकारी निकालने का काम दिया गया था, लेकिन मॉडल को इंटरनेट का गलत तरीके से एक्सेस मिल गया. उसके बाद एआई मॉडल ने पासवर्ड गेस करके एक असली कंपनी की सर्विस में घुसपैठ कर ली.
गूगल के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सिक्योरिटी इंजीनियरिंग हेदर एडकिन्स ने एल जज़िरा के जॉन हेंड्रेन को बताया कि बाकी दो मामलों में मॉडल ने ऑनलाइन पब्लिक जानकारी ढूंढी और क्रेडेंशियल्स गेस करके उन वेबसाइट्स में एक्सेस कर लिया जिन्हें वो टेस्ट का हिस्सा समझ रहा था. गूगल ने साफ कहा कि यह घटना तीन बार हुई और हर बार मॉडल ने पूरा हैक करने से पहले खुद को रोक लिया.
Irregular ने जुलाई के अंत में गूगल को इन हैक्स के बारे में सूचना दी थी. गूगल का कहना है कि यह मॉडल मिसअलाइनमेंट का उदाहरण नहीं है. कंपनी का दावा है कि जेमिनी की सेफ्टी मेजर्स काम कर गईं, इसलिए इसे पब्लिक डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं थी.
🚨BREAKING: Google Gemini hacked three real companies in cybersecurity test— NIK (@ns123abc) September 19, 2026
>task: hack a fictional company
>fictional company has same name as real company
>oops
>internet access "unintentionally made available"
>oops
>gemini googles the name, finds the real company
>brute… pic.twitter.com/cSsaYXJ4uk
दूसरे एआई मॉडल्स के साथ भी हुई ऐसी घटनाएं
इसी तरह की घटना इससे पहले कई बार हो चुकी हैं. Meta, Anthropic और OpenAI के मॉडल्स के साथ भी Irregular से जुड़े टेस्ट में ब्रेकआउट की बात सामने आई है. Irregular ने कहा है कि वो एआई साइबर सिक्योरिटी टेस्ट को और सुरक्षित तरीके से चलाने के तरीकों पर काम कर रहा है.
जेमिनी के मुकाबले एंथ्रोपिक के क्लॉड मॉडल ने असली कंपनियों तक पहुंचने के बाद खुद को नहीं रोका. एंथ्रोपिक ने हाल ही में चौथी एआई हैकिंग घटना का खुलासा किया. इससे पहले OpenAI ने भी बताया था कि उसके मॉडल्स ने टेस्टिंग के दौरान गलत तरीके से इंटरनेट एक्सेस किया और कंट्रोल से बाहर हो गए.
AI की रफ्तार और चेतावनी
पिछले करीब एक-दो हफ्तों से एआई टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की रफ्तार और भविष्य में होने वाले संभावित नुकसान के बारे में दुनियाभर में काफी चर्चा हुई है. एंथ्रोपिक के दो कर्मचारियों ने इस्तीफा देकर एआई के खतरनाक प्रभावों की चेतावनी दी. उन्होंने चेतावनी दी कि एआई जल्द ही मानवता के लिए भी खतरा बन सकता है. उसके बाद एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोडई ने एआई डेवलपमेंट की स्पीड को स्लो करने की उम्मीद की. इस अपील का समर्थन ChatGPT की कंपनी ओपनएआई के सीईओ सैम अल्टमैन (Sam Altman) और एलन मस्क (Elon Musk) ने भी किया.
वहीं, पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एआई डेवलपमेंट पर रोक लगाने या स्लो करने की जरूरत को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि उन्हें एआई टेक्नोलॉजी के मामले में दुनियाभर में चीन समेत सबसे आगे रहना है. अब गूगल ने खुद माना है कि उनके एआई मॉडल जेमिनी ने टेस्टिंग में तीन कंपनियों को हैक कर लिया. यह घटना दिखाती है कि एआई की बढ़ती ताकत और उसके कंट्रोल की चुनौती दुनिया के सामने खड़ी है. गूगल का कहना है कि उनके सेफ्टी सिस्टम ने काम किया, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे टेस्ट और ज्यादा सावधानी से किए जाने चाहिए.