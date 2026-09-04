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अब Gmail, Docs और Keep में सिर्फ आवाज से ही हो जाएंगे आपके काम, जानें कैसे

अब यूजर्स सिर्फ अपनी आवाज से इनबॉक्स सर्च कर सकते हैं, विचारों को व्यवस्थित और बिना टाइप किए पूरे डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं.

These new features are becoming available to Google AI Plus Pro and Ultra subscribers this week, while they will arrive for business users soon.
ये नई सुविधाएं Google AI Plus Pro और Ultra सब्सक्राइबर्स के लिए इस हफ्ते उपलब्ध हो रही हैं जबकि बिजनेस यूजर्स के लिए जल्द आएंगी. (Image Credit: Google)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 4, 2026 at 8:23 PM IST

2 Min Read
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हैदराबाद: टेक्नोलॉजी धीरे-धीरे बदलती जा रही है और काम करने का तरीका बदल रहा है. गूगल ने अपने वर्कस्पेस प्रोडक्ट्स में Gemini Audio मॉडल लाए हैं. अब आप सिर्फ अपनी आवाज से रोज काम आसानी से कर सकते हैं.

Google I/O में इसका प्रीव्यू दिखाया गया था. अब Gmail, Docs और Keep में नई सुविधाएं आधिकारिक तौर पर लॉन्च हो गई हैं. इन सुविधाओं से आप अपने इनबॉक्स में सर्च कर सकते हैं. विचारों को व्यवस्थित कर सकते हैं या कोई नई सोच विकसित कर सकते हैं. सब कुछ बातचीत के जरिए हो जाएगा.

Gmail Live से इनबॉक्स से आसान सर्च

आप जब बाहर हों तो मेल में लंबे थ्रेड्स में डिटेल ढूंढना मुश्किल होता है. Gmail Live से अब मैन्युअल सर्च की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप सीधे पूछ सकते हैं कि मेरी फ्लाइट का गेट नंबर क्या है या इस हफ्ते मेरे बच्चे के स्कूल में क्या हो रहा है या मुझे पिछले 24 घंटें में किन-किन कंपनियों के पीआर का मेल आया है. Gmail Live आपके इनबॉक्स को स्कैन करके जल्दी जवाब दे देगा.

Docs Live बनेगा आपका सोचने वाला साथी

खाली पेज देखकर विचार लिखना मुश्किल लगता है. Docs Live से आप रियल-टाइम बातचीत करके डॉक्यूमेंट बना सकते हैं. यह आपके विचारों को सुनकर स्ट्रक्चर बनाता है. आपकी अनुमति से Gmail, Drive, Chat और वेब से जरूरी डिटेल भी ले सकता है. Docs Live आपके टोन को सुधारकर पहला ड्राफ्ट तैयार कर देगा.

Keep Live से विचारों को नोट्स में बदलें

Keep में आमतौर पर हम कोई छोटी बात लिख लेते हैं ताकि भूल न जाएं. अब कीप लाइव से आप बोलकर अपने विचारों को कैप्चर कर सकते हैं. यह आपकी बेतरतीब यानी अव्यवस्थित बात को भी समझकर बैकग्राउंड में प्रोसेस करता है और फिर उसे व्यवस्थित लिस्ट और नोट्स में बदल देता है. टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती.

ये नई सुविधाएं इस हफ्ते रोलआउट हो रही है. Gmail और Keep में Google AI Plus, Pro और Ultra सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध हैं. Docs में Pro और Ultra यूजर्स के लिए है. Google Workspace बिजनेस कस्टमर्स के लिए ये सुविधाएं जल्द आने वाली हैं. इन फीचर्स से रोजमर्रा के काम आसान हो जाएंगे. खासकर उन लोगों के लिए जो टाइपिंग से जल्दी थक जाते हैं या चलते-फिरते काम निपटाना चाहते हैं.

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