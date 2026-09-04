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अब Gmail, Docs और Keep में सिर्फ आवाज से ही हो जाएंगे आपके काम, जानें कैसे

ये नई सुविधाएं Google AI Plus Pro और Ultra सब्सक्राइबर्स के लिए इस हफ्ते उपलब्ध हो रही हैं जबकि बिजनेस यूजर्स के लिए जल्द आएंगी. ( Image Credit: Google )

हैदराबाद: टेक्नोलॉजी धीरे-धीरे बदलती जा रही है और काम करने का तरीका बदल रहा है. गूगल ने अपने वर्कस्पेस प्रोडक्ट्स में Gemini Audio मॉडल लाए हैं. अब आप सिर्फ अपनी आवाज से रोज काम आसानी से कर सकते हैं. Google I/O में इसका प्रीव्यू दिखाया गया था. अब Gmail, Docs और Keep में नई सुविधाएं आधिकारिक तौर पर लॉन्च हो गई हैं. इन सुविधाओं से आप अपने इनबॉक्स में सर्च कर सकते हैं. विचारों को व्यवस्थित कर सकते हैं या कोई नई सोच विकसित कर सकते हैं. सब कुछ बातचीत के जरिए हो जाएगा. Gmail Live से इनबॉक्स से आसान सर्च आप जब बाहर हों तो मेल में लंबे थ्रेड्स में डिटेल ढूंढना मुश्किल होता है. Gmail Live से अब मैन्युअल सर्च की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप सीधे पूछ सकते हैं कि मेरी फ्लाइट का गेट नंबर क्या है या इस हफ्ते मेरे बच्चे के स्कूल में क्या हो रहा है या मुझे पिछले 24 घंटें में किन-किन कंपनियों के पीआर का मेल आया है. Gmail Live आपके इनबॉक्स को स्कैन करके जल्दी जवाब दे देगा.