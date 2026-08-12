Google Gemini ऐप ने पार किया 1 अरब यूजर्स का आंकड़ा, फ्यूचर प्लानिंग का किया खुलासा!
Gemini ऐप ने एक अरब मंथली यूजर्स का आंकड़ा पार कर लिया, जिससे यह कंपनी का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला प्रोडक्ट बन गया है.
Published : August 12, 2026 at 7:52 AM IST
हैदराबाद: गूगल के एआई चैटबॉट जेमिनी ऐप ने एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है. कंपनी के सीईओ सुंदर पिचाई ने ऐलान किया है कि अब हर महीने एक अरब से ज्यादा लोग जेमिनी ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं.
सुंदर पिचाई ने इसे कंपनी का अभी तक में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला प्रोडक्ट बताया है. जेमिनी गूगल का 14वां ऐसा प्रोडक्ट बन गया है, जिसने एक अरब यूज़र्स का आंकड़ा पार किया है. इससे पहले Google Search, Gmail, Android, Maps, Chrome, Play और YouTube भी इस आंकड़े को पार कर चुके हैं.
🚀One billion for Gemini! Our goal remains to make it the most personal, proactive, and powerful assistant. Here’s what we’re learning from the first billion, and what’s coming next… https://t.co/Ll2PIyEQAK— Josh Woodward (@joshwoodward) August 11, 2026
जेमिनी की ग्रोथ स्पीड हैरान करने वाली रही है. मई 2025 में इस ऐप के 40 करोड़ यानी 400 मिलियन मंथली यूजर्स थे. रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर 2025 तक यह आंकड़ा 65 करोड़ और फरवरी 2026 तक 75 करोड़ पहुंच गया.
मई 2026 में हुए Google I/O इवेंट में यह संख्या 90 करोड़ बताई गई और उसके बाद जुलाई 2026 की क्वार्टरली रिपोर्ट में यह 95 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी थी. अब अगस्त 2026 में यह आंकड़ा 1 अरब के पार जा चुका है. Gemini टीम के वीपी जॉश वुडवर्ड ने इस ग्रोथ को लेकर टीम की तारीफ की और आगे की योजनाओं की जानकारी भी शेयर की.
गूगल की फ्यूचर प्लानिंग
गूगल के मुताबिक, जेमिनी के कुल यूज़र्स में से दस करोड़ यानी 10 प्रतिशत से ज्यादा लोग iPhone और iPad जैसे iOS डिवाइस पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. इसमें दिलचस्प बात यह है कि मैक ऐप पर पावर यूज़र्स बाकी प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले करीब दोगुनी बार जेमिनी पर सवाल पूछते हैं. कंपनी का कहना हा कि अब 63 प्रतिशत यूजर्स जेमिनी से सीधे बोलकर यानी वॉयस फीचर के जरिए सवाल पूछते हैं.
जेमिनी लाइव पर हर पांच में से एक बातचीत में लोग सिर्फ आवाज़ तक सीमित न रहकर लाइव कैमरा या स्क्रीन शेयरिंग का भी इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा जेमिनी रोज़ाना 15 करोड़ से ज्यादा इमेज जनरेट करता है.
एंड्रॉयड पर जेमिनी अब 40 से ज्यादा ऐप्स में टास्क ऑटोमेशन कर सकता है, यानी यूजर्स की तरफ से खुद-ब-खुद कई काम पूरे कर सकता है. गूगल ने यह भी बताया कि आज यानी 12 अगस्त 2026 को होने वाले Made by Google 2026 इवेंट में जेमिनी से जुड़े और नए अपडेट्स सामने आएंगे. इसके अलावा आने वाले हफ्तों में स्टडी से जुड़े फीचर्स भी ऐप में जोड़े जाएंगे. जेमिनी का यह आंकड़ा साफ दिखाता है कि AI असिस्टेंट्स की दुनिया में Google अब OpenAI के ChatGPT को कड़ी टक्कर दे रहा है.