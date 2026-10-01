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Google ने पेश किया Gemini 4 Argon, पहले सिर्फ चुनिंदा साइबर एक्सपर्ट्स को मिलेगा एक्सेस

गूगल ने जेमिनी 4 आर्गन पेश किया है, जो पहले चुनिंदा साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों को मिलेगा और इसकी शुरुआती कीमत कम है.

Argon's output limit has now increased from 64,000 to 1 million tokens, enabling complex queries to be resolved in a single pass.
आर्गन की आउटपुट सीमा अब 64 हजार से बढ़कर 10 लाख टोकन हुई, जिससे जटिल सवाल एक बार में सुलझेंगे. (Image Credit: Google)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : October 1, 2026 at 8:17 PM IST

6 Min Read
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हैदराबाद: गूगल ने अपना नया फ्रंटियल एआई मॉडल लॉन्च किया है, जिसका नाम Gemini 4 Argon है. कंपनी ने इस नए एआई मॉडल का ऐलान 30 सितंबर को किया. हालांकि, अभी तक इस मॉडल को आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं किया गया है. इसका एक्सेस सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी से जुड़े चुनिंदा भरोसेमंद एक्सपर्ट्स को दिया जा रहा है. ये लोग गूगल के फेयरविंड प्रोग्राम का हिस्सा हैं.

कंपनी के मुताबिक आर्गन को इस तरह बनाया गया है कि वो लंबे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स यानी उलझे हुए कामों में भी गहराई से सोच सके. गूगल का कहना है कि यह मॉडल उसके अपने काम करने के तरीके को भी बदल रहा है. कंपनी का कहना है कि इसने असली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कानूनी और वित्तीय जैसे कारोबारी कामों और साइबर सिक्योरिटी में अच्छा प्रदर्शन किया है.

कीमत और रोलआउट

गूगल ने शुरुआती कीमत 2 डॉलर प्रति दस लाख इनपुट टोकन और 10 डॉलर प्रति दस लाख आउटपुट टोकन रखी है. अगर आप नहीं जानते हैं तो बता दें कि एआई मॉडल के मामले में टोकन का मतलब शब्दों के छोटे टुकड़े हैं, जिनसे एआई का इस्तेमाल नापा जाता है. कैश्ड इनपुट टोकन सामान्य इनपुट टोकन से 95% सस्ते होंगे.

कंपनी के अनुसार यह सिर्फ शुरुआती रेट है, लेकिन बाद में इसकी कीमत क्रमश: 4 डॉलर और 20 डॉलर हो जाएगी. गूगल का कहना है कि इतने ताकतवर मॉडल को सुरक्षित तरीके से जारी करने के लिए स्टेप-वाइज़ आगे बढ़ना जरूरी है. इस कारण अमेरिकी सरकार की उस स्वैच्छिक योजना में शामिल है, जिसमें नए मॉडल पहले से जांच के लिए दिए जाते हैं. इस मॉडल को शुरुआत में टेस्ट करने वाले एक्सपर्ट्स से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर इसमें सुधार इंतजाम किए जाएंगे. उसके बाद पहले पेड एपीआई कस्टमर्स और गूगल एआई अल्ट्रा (Google AI Ultra) के सब्सक्राइबर्स को एक्सेस मिलेगा और फिर डेवलपर्स, कंपनियों और आम यूज़र्स इसका इस्तेमाल कर पाएंगे.

Gemini 4 Argon scores 68% on CWE-bench v1, which evaluates the model’s ability to remediate security vulnerabilities.
सीडब्ल्यूई-बेंच v1 पर जेमिनी 4 आर्गन का स्कोर 68% है, जो सुरक्षा कमजोरियों को दूर करने की मॉडल की क्षमता का मूल्यांकन करता है. (Google)

सुरक्षा के लिए चार इंतजाम

गूगल अपने इस एआई मॉडल को आम लोगों के लिए रिलीज़ करने से पहले सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम कर रहा है, जिसकी चर्चा पिछले कुछ हफ्तों से पूरी दुनिया में हो रही है और लोगों में इसको लेकर गंभीर चिंताएं भी बनी हुई हैं.

  1. साइबर अटैक्स, केमिकल, बॉयोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और परमाणु खतरों के लिए इस मॉडल के गलत इस्तेमाल को रोकना.
  2. प्रॉम्प्ट इंजेक्शन अटैक्स से बचना, जिसमें छिपे हुए निर्देशों से मॉडल को हाइजैक करने की कोशिश होती है.
  3. मॉडल की सोचने की प्रक्रिया पर नज़र रखना, ताकि किसी भी अनचाहे व्यवहार को पकड़ा जा सके.
  4. मॉडल की टेस्टिंग और ट्रेनिंग में इस्तेमाल होने वाले सिस्टम्स की सुरक्षा बेहतर करना.

गूगल के अंदर पहले से हो रहा इस्तेमाल

आर्गन का इस्तेमाल गूगल के अंदर हजारों कर्मचारी कर रहे हैं. वो इसे खास कोडिंग, डीप रिसर्च और अच्छी राइटिंग के लिए पसंद कर रहे है. एक उदाहरण में इसने क्वांटन कंप्यूटिंग रिसर्चर्स की मदद की और कुछ ही मिनटों में एक अहम सबरूटीन की क्षमता पुराने बेंचमार्क से 40% बेहतर की दी. दूसरे मामले में आर्गन से चलने वाले एजेंट्स की एक टीम ने गूगल के दुनियाभर के डेटा सेंटरों का डेटा खंगाला.

Gemini 4 Argo scores 51.3% on AutomationBench platform that measures end-to-end execution across core business functions.
ऑटोमेशनबेंच प्लेटफॉर्म पर जेमिनी 4 आर्गो का स्कोर 51.3% है, जो मुख्य व्यावसायिक कार्यों में एंड-टू-एंड निष्पादन को मापता है. (Google)

उसने मेमोरी बचाने के तरीके खोजे और 300 टेबीबाइट (TiB) से ज्यादा मेमोरी खाली की. इससे कुल संभावित बचत 500 TiB से 1 पेबीबाइट (PiB) के बीच आंकी गई है. आर्गन बड़े कोडबेस को C और C++ से रस्ट (Rust) में बदलने में भी काम आ रहा है. रस्ट ज्यादा सुरक्षित प्रोग्रामिंग भाषा मानी जाती है. यह काम कुछ हजार लाइन्स के प्रोजेक्ट से लेकर आठ लाख लाइन्स वाले फ्यूशिया ज़िरकॉन (Fuchsia Zircon) कर्नल तक में हुआ है. काफी संवेदनशील सिस्टम होने के कारण हर बदलाव को लाइव करने से पहले पूरी जांच और रिव्यू प्रोसेस से गुजारा जाता है.

बड़ी क्षमता और साइबर सिक्योरिटी में पावर

गूगल ने आर्गन की आउटपुट लिमिट 64 हजार टोकन से बढ़ाकर 10 लाख टोकन कर दी है. इससे मॉडल मुश्किल सवालों पर गहराई से काम कर सकता है और उन्हें एक ही बार में सोल्व कर सकता है. कंपनी के मुताबिक, आर्गन ने कई बेंचमार्क में नए रिकॉर्ड बनाए हैं. यह असली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कामों में सबसे आगे है.

यह वल्स इंडेक्स (Vals Index) में भी सबसे आगे है, जो फाइनेंस, कोडिंग, कानून और टैक्स के कामों में एआई का आर्थिक के इकोनॉमिकल असर को नापता है. जैपियर के ऑटोमेशनबेंच में भी इसे पहला स्थान मिला है, जो किसी कारोबारी काम को शुरू से अंत तक पूरा करने की क्षमता को भी परखता है. इसके अलावा लंबी वीडियो को समझने जैसे विजुअल कामों में भी इस नए एआई मॉडल का प्रदर्शन काफी मजबूत बताया गया है.

Gemini 4 Argon stands among other top-tier frontier models such as Grok 4.7, GPT-6 Astra, and Claude Opus 5.5 in CWE-bench v1 leaderboard
जेमिनी 4 आर्गन सीडब्ल्यूई-बेंच वी1 लीडरबोर्ड में ग्रोक 4.7, जीपीटी-6 एस्ट्रा और क्लाउड ओपस 5.5 जैसे अन्य शीर्ष स्तरीय फ्रंटियर मॉडलों में से एक है. (Google)

साइबर सुरक्षा के लिए आर्गन को खास ट्रेनिंग दी गई है. यह खुद गंभीर सॉफ्टवेयर खामियां खोज सकता है, उनकी पुष्टि कर सकता है और उन्हें ठीक भी कर सकता है. गूगल की इंटरनल टीम्स और भरोसेमंद डिफेंडर्स को इस एआई मॉडल का एक ऐसा वर्ज़न मिलेगा, जिसमें सामान्य साइबर पाबंदियां नहीं होंगी. साइबर सिक्योरिटी कंपनी विज़ (Wiz) अपनी स्कैम फॉर गुड (Scan for Good) पहल में इसका इस्तेमाल कर रही है, जो सार्वज़निक स्ट्रक्चर को मुफ्त सुरक्षा देती है. इसके शुरुआती टेस्ट में आर्गन को दुनियाभर के अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले हेल्थकेयर सॉफ्टवेयर में एक गंभीर कमी मिली, जिसे पहले एआई मॉडल पकड़ नहीं पाए थे.

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