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Google ने लॉन्च किया Gemini 3.5 Flash (Low), Antigravity यूज़र्स की टोकन समस्या होगी दूर

Google ने इस हफ्ते सभी Gemini प्लान्स का कोटा रीसेट किया है, जिसमें फ्री टियर यूज़र्स को भी फायदा मिलेगा. ( Image Credit: Google )

हैदराबाद: गूगल ने हाल ही में अपने जेमिनी प्लान्स को मैसेज-बेस्ड सिस्टम में बदलकर कंप्यूट-बेस्ड टोकन यूसेज सिस्टम में बदल दिया था. इस बदलाव के बाद से कंपनी के एजेंटिक कोडिंग प्लेटफॉर्म Antigravity के यूज़र्स को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था. यूज़र्स बहुत जल्दी रेट लिमिट तक पहुंच जा रहे थे, जिससे उनका काम बीच में ही रुक जाता था. इसकी स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि गूगल को एंटीग्रेविटी की रेट लिमिट दो बार बढ़ानी पड़ी, लेकिन फिर भी समस्या पूरी तरह से हल नहीं हुई. Gemini 3.5 Flash (Low) से मिलेगा समाधान अब गूगल ने इस समस्या का एक स्थायी हल निकाला है. Google DeepMind में Antigravity की देखरेख करने वाले इंजीनियर वरुण मोहन ने एक्स पर पोस्ट करके बताया कि Gemini 3.5 Flash का एक नया वेरिएंट लॉन्च किया जा रहा है जिसे Gemini 3.5 Flash (Low) कहा जाएगा. यह वेरिएंट खासतौर पर उन सरल कामों के लिए बनाया गया है, जिनमें पहले जरूरत से ज्यादा टोकन खर्च हो जाते थे. मोहन के मुताबिक यह नया वेरिएंट कम टोकन इस्तेमाल करेगा लेकिन परफॉर्मेंस पर कोई समझौता नहीं होगा. तीन वेरिएंट में बंटा Gemini 3.5 Flash