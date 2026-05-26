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Google ने लॉन्च किया Gemini 3.5 Flash (Low), Antigravity यूज़र्स की टोकन समस्या होगी दूर

Google ने Gemini 3.5 Flash (Low) वेरिएंट लॉन्च किया है जो Medium की तुलना में 45% कम टोकन इस्तेमाल करता है.

Google has reset the quota for all Gemini plans this week, which will also benefit free-tier users.
Google ने इस हफ्ते सभी Gemini प्लान्स का कोटा रीसेट किया है, जिसमें फ्री टियर यूज़र्स को भी फायदा मिलेगा. (Image Credit: Google)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : May 26, 2026 at 7:15 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: गूगल ने हाल ही में अपने जेमिनी प्लान्स को मैसेज-बेस्ड सिस्टम में बदलकर कंप्यूट-बेस्ड टोकन यूसेज सिस्टम में बदल दिया था. इस बदलाव के बाद से कंपनी के एजेंटिक कोडिंग प्लेटफॉर्म Antigravity के यूज़र्स को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था. यूज़र्स बहुत जल्दी रेट लिमिट तक पहुंच जा रहे थे, जिससे उनका काम बीच में ही रुक जाता था. इसकी स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि गूगल को एंटीग्रेविटी की रेट लिमिट दो बार बढ़ानी पड़ी, लेकिन फिर भी समस्या पूरी तरह से हल नहीं हुई.

Gemini 3.5 Flash (Low) से मिलेगा समाधान

अब गूगल ने इस समस्या का एक स्थायी हल निकाला है. Google DeepMind में Antigravity की देखरेख करने वाले इंजीनियर वरुण मोहन ने एक्स पर पोस्ट करके बताया कि Gemini 3.5 Flash का एक नया वेरिएंट लॉन्च किया जा रहा है जिसे Gemini 3.5 Flash (Low) कहा जाएगा. यह वेरिएंट खासतौर पर उन सरल कामों के लिए बनाया गया है, जिनमें पहले जरूरत से ज्यादा टोकन खर्च हो जाते थे. मोहन के मुताबिक यह नया वेरिएंट कम टोकन इस्तेमाल करेगा लेकिन परफॉर्मेंस पर कोई समझौता नहीं होगा.

तीन वेरिएंट में बंटा Gemini 3.5 Flash

इस अपडेट के साथ Gemini 3.5 Flash अब तीन अलग-अलग वेरिएंट में उपलब्ध होगा.

  • इनमें पहला है - Gemini 3.5 Flash (Low), जो साधारण कामों के लिए है और Medium वेरिएंट की तुलना में करीब 45 प्रतिशत कम आउटपुट टोकन जेनरेट करता है.
  • दूसरा है Gemini 3.5 Flash (Medium) जो पहले का ओरिजिनल Flash मॉडल था.
  • तीसरा है Gemini 3.5 Flash (High) जो जटिल और मुश्किल कामों के लिए डिज़ाइन किया गया है.

दिलचस्प बात यह है कि लो वेरिएंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कामों में हाई वेरिएंट से भी बेहतर प्रदर्शन करता है.

कोटा रीसेट और इमेज जेनरेशन की शिकायत

इन बदलावों के साथ-साथ गूगल ने इस हफ्ते सभी प्लान्स पर जेमिनी का कोटा भी रीसेट किया है, जिसमें फ्री टियर यूज़र्स भी शामिल हैं. इससे यूज़र्स अपने प्रोजेक्ट बिना रुकावट पूरे कर सकेंगे. हालांकि एक यूज़र ने इमेज जेनरेशन लिमिट को लेकर शिकायत की कि अल्ट्रा प्लान पर Antigravity में सिर्फ 24 इमेज ही बनाई जा सकती हैं जबकि Codex पर 1000 इमेज बनाने की सुविधा है.

मोहन ने इस फीडबैक को सही माना और लिमिट बढ़ाने का संकेत दिया, हालांकि उन्होंने कोई पक्की तारीख नहीं दी. ऐसे में अब यह नया अपडेट उन डेवलपर्स के लिए राहत की खबर है जो Antigravity पर रोज़ाना काम करते हैं और टोकन खत्म होने की वजह से परेशान थे.

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