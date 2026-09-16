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गूगल ने लॉन्च किए Gemini 3.8 Live और Extended Thinking मॉडल, बात करते हुए करेगा मुश्किल काम!

ये मॉडल विजुअल इनपुट भी समझते हैं और बैकग्राउंड में टूल चलाते हुए बातचीत जारी रखते हैं जिससे अनुभव बहुत नेचुरल लगता है. ( Image Credit: Google )

Gemini 3.8 Live Extended Thinking ने आर्टिफिशियल एनालिसिस के स्पीच टू स्पीच क्वालिटी इंडेक्स में 82.6 स्कोर के साथ नंबर 1 स्थान हासिल किया है. T-Voice पर 68.6% और Sierra के T-Voice बैंकिंग बेंचमार्क पर 35.1% स्कोर मिला है. बिग बेंच ऑडियो पर 97.7% रिजल्ट आया है. इसकी कीमत भी दूसरे एआई मॉडल्स की तुलना में अच्छी रखी गई है.

गूगल के दूसरे नए मॉडल का नाम Gemini 3.8 Live Extended Thinking है. इसे कंपनी ने ज्यादा कठिन कामों के लिए बनाया है. इसमें इंटेलिजेंस ज्यादा है और मल्टी-स्टेप रीज़निंग भी मजबूत है. ये दोनों मॉडल डेवलपर्स और एंटरप्राइसेज़ के लिए प्रोडक्शन-रेडी वॉयस एजेंट्स बनाने में मदद करेगा. जेमिनी ऐप, गूगल वर्कस्पेस और सर्च में भी ये मॉडस आवाज से काम आसान बनाएंगे.

Gemini 3.8 Live को स्केल और कम लागत के लिए बनाया गया है. इसमें कन्वर्सेशन इंटेलिजेंस, स्मूद डायलॉग और विज़ुअल ग्राउंडिंग तीनों चीजें एक साथ हैं. इसका मतलब है कि ये मॉडल आपकी बात समझता है, आसानी से जवाब देता है और स्क्रीन पर दिख रही चीजों को देख सकता है.

हैदराबाद: गूगल ने दो नए एआई मॉडल्स लॉन्च किए हैं. इनके नाम Gemini 3.8 Live और Gemini 3.8 Live Extended Thinking हैं. ये दोनों मॉडल आवाज से बातचीत करने वाले सबसे एडवांस्ड मॉडल माने जा रहे हैं. इनमें इंटेलिजेंस और पैरेलल रीज़निंग की बड़ी अपग्रेड गुई है. अब आप आवाज़ से ही मुश्किल काम भी आसानी से कर सकते हैं. नए मॉडल्स में बातचीत पहले से ज्यादा फ्लूइड और इंटेलिजेंट हो गई है.

अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर नए मॉडल्स का परफॉर्मेंस (Image Credit: Google)

Gemini 3.8 Live ने स्पीच एजेंट एरीना में दूसरा स्थान पाया. ये मॉडल काफी किफायती भी है. ServiceNow के एवा-बेंच पर दोनों मॉडल एक्यूरेसी और कन्वर्सेशनल क्वालिटी का अच्छा बैलेंस दिखाते हैं.

Gemini 3.8 Live रियल-टाइम में विजुअल इनपुट्स को प्रोसेस करता है. इससे बातचीत में ज्यादा कॉन्टेक्स्ट मिलता है. ये 97 भाषाओं को अपने आप पहचान लेता है और बीच में भाषा बदल भी सकता है. टूल्स और एपीआई कॉल्स बैकग्राउंड में चलते रहते हैं. मॉडल बात जारी रखता है और काम पूरे होने का इंतजार नहीं करवाता.

ServiceNow के EVA-Bench पर, जो वॉइस एजेंट को परखने का एक बेंचमार्क है, हमारे मॉडल मुश्किल वर्कफ़्लो के लिए 'पारेटो फ्रंटियर' (Pareto Frontier) को आगे बढ़ाते हैं. वो सटीकता और बातचीत की क्वालिटी के बीच सही संतुलन बनाकर ऐसा करते हैं. (Image Credit: Google)

Extended Thinking मॉडल सोचते हुए बोल भी सकता है. ये “Let me check that…” जैसे वाक्य बोलकर तुरंत जवाब देता है. मल्टी-स्टेप कामों के प्रोग्रेस को भी लाइव दिखाता है. यह कई काम कर सकता है, जैसे शतरंज खेल सकता है. स्केच से रिएक्ट कंपोनेंट्स बना सकता है. बुकिंग और बिजनेस प्लान भी आवाज से तैयार कर सकता है. गूगल वर्कस्पेस में Docs Live, Gmail Live और Keep Live के जरिए ये सुविधाएं मिल रही हैं. सर्च लाइव में भी रियल-टाइम ट्रबलशूटिंग मदद उपलब्ध है.

डेवलपर्स और यूजर्स के लिए उपलब्धता

जेमिनी लाइव एपीआई के जरिए Agora, Fishjam, LangChain, LiveKit, Pipecat, Vercel और Vision Agents जैसे प्लेटफॉर्म डेवलपर्स को सपोर्ट कर रहे हैं. ये प्लेटफॉर्म रियल-टाइम मीडिया स्ट्रीमिंग का काम खुद संभाल लेते हैं. Salesforce, Genspark और Lumeris जैसी कंपनियां भी इन मॉडल्स की लेटेंसी, फ्लूडिटी और टूल-कॉलिंग क्षमता की तारीफ कर रही हैं.

इन मॉडल्स के सभी एआई जनरेटेड ऑडियो में SynthID वाटरमार्क लगाया जाता है. ये वाटरमार्क सुनाई नहीं देता, लेकिन एआई कंटेंट की पहचान करने में मदद करता है. इससे गलत जानकारियों को फैलने से रोका जा सकता है.

Gemini 3.8 Live अभी डेवलपर्स के लिए Gemini API और Google AI Studio में उपलब्ध है. एंटरप्राइजेस के लिए जेमिनी एंटरप्राइजेस में प्राइवेट प्रीव्यू चल रहा है. आम यूजर्स के लिए Search Live में आ गया है. Gemini 3.8 Live Extended Thinking भी डेवलपर्स के लिए Gemini API और Google AI Studio में उपलब्ध है. Google AI Pro और Ultra सब्सक्राइबर्स को वर्कस्पेस के डॉक्स में मिल रहा है. Gmail और Keep में सभी Google AI सब्सक्राइबर्स को एक्सेस दिया गया है. Gemini Live ऐप में भी ये फीचर आ चुका है.