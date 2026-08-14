Google ने लॉन्च किया Gemini 3.7 Flash, कोडिंग और एजेंट टास्क में मिलेगा बेहतर रिजल्ट!
गूगल ने Gemini 3.7 Flash लॉन्च किया, जो कोडिंग और एजेंट टास्क में पुराने मॉडल से बेहतर बेंचमार्क स्कोर दिखाता है और सस्ता भी है.
Published : August 14, 2026 at 1:33 PM IST
हैदराबाद: गूगल ने अपनी जेमिनी एआई सीरीज में एक नया मॉडल लॉन्च किया है. नए मॉडल का नाम Gemini 3.7 Flash है, जिसे 13 अगस्त 2026 यानी कल ही लॉन्च किया गया है.
जेमिनी का यह नया मॉडल एक पुराने मॉडल Gemini 3.6 Flash की जगह लेगा. गूगल का दावा है कि यह मॉडल कोडिंग, एआई एजेंट टास्क और वेब डेवलपमेंट के मामले में कंपनी की फ्लैश सीरीज़ का अब तक का सबसे सक्षम वर्ज़न है.
Today we're introducing Gemini 3.7 Flash, our most intelligent workhorse model yet for coding and agents.— Google (@Google) August 13, 2026
This model brings substantial gains across software engineering, web development, and complex knowledge work.
Now through the end of the year, Gemini 3.7 Flash is available… pic.twitter.com/RSCBDipjKn
बेंचमार्क में क्या बदला?
गूगल के मुताबिक, Gemini 3.7 Flash ने कई टेस्ट में बेहतर रिजल्ट्स दिए हैं.
- DeepSWE v1.1 टेस्ट कोडिंग बग ढूंढने और उसे ठीक करने की परफॉर्मेंस का टेस्ट करता है और इस टेस्ट में Gemini 3.7 Flash ने 49% से बढ़कर 65.3% स्कोर किया.
- इसके अलावा FrontierCode 1.1 Main टेस्ट में इस नए मॉडल का स्कोर 34.4% से बढ़कर 43.6% हो गया.
- WebDev Arena टेस्ट को वेब डेवलपमेंट परफॉर्मेंस चेक करने के लिए बनाया गया है. इस टेस्ट में नए मॉडल का स्कोर 1538 से बढ़कर 1588 हो गया है, जिसका मतलब है कि यह कम प्रॉम्प्ट में ज्यादा फंक्शनल वेब लेआउट बना सकता है.
Google just launched Gemini 3.7 Flash and is claiming some solid jumps across coding, agent tasks, and document understanding.— Devesh Jha (@Deveshjhaa) August 14, 2026
Here are the official benchmark:
AutomationBench: 30.4%
GDP.pdf: 34%
WebDev Arena: 1588 Elo
DeepSWE: 65.3%
FrontierCode: 43.6%#Gemini #Google pic.twitter.com/sPUfd9eYg9
- GDP.pdf टेस्ट डॉक्यूमेंट्स समझने की क्षमता को चेक करने के लिए होता है और इस टेस्ट में नए मॉडल ने 22% से बढ़कर 34% स्कोर किया.
- AutomationBench टेस्ट से बिजनेस टास्क ऑटोमेशन से जुड़े कामों का परफॉर्मेंस चेक किया जाता है और इसमें 3.7 Flash ने 17% से बढ़कर 30.4% स्कोर किया.
- इनके अलावा एक इंडिपेन्डेंट बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म आर्टिफिशियल एनालिसिस ने भी 3.7 Flash को 3.6 Flash से आगे रखा है. इस प्लेटफॉर्म ने 3.7 Flash को 56 स्कोर दिया जबकि 3.6 Flash को 52 दिया था.
Gemini 3.7 Flash is here, look at what you can build: pic.twitter.com/AovXYoloSL— Google AI Studio (@GoogleAIStudio) August 13, 2026
कीमत और उपलब्धता से जुड़ी अहम बात
गूगल ने इस मॉडल को शुरुआती तौर पर 10 लाख इनपुट टोकन के लिए 0.75 डॉलर और 10 लाख आउटपुट टोकन के लिए 3.75 डॉलर की कीमत पर उपलब्ध कराया है. इस कीमत को कंपनी ने आधी कीमत बताया है. हालांकि, यहां यूज़र्स के लिए एक बात समझना जरूरी है कि, यह तुलना Gemini 3.6 Flash की लॉन्च कीमत से की गई है, जबकि फिलहाल गूगल ने यही डिस्काउंटेड रेट अस्थाई रूप से 3.6 Flash पर भी लागू कर रखा है.
इसका मतलब है कि दोनों मॉडल्स की मौजूदा कीमत बराबर ही है. एक बात और आपको बता दें कि Gemini 3.7 Flash का यह लॉन्च प्राइस 31 दिसंबर 2026 तक ही लागू रहेगा. उसके बाद यानी 1 जनवरी 2027 से रेट बढ़ जाएगा और फिर प्रति 10 लाख इनपुट टोकन के लिए 1.50 डॉलर और प्रति दस लाख आउटपुट टोकन के लिए 7.50 डॉलर खर्च करने होंगे.
आम यूज़र्स के लिए भी उपलब्ध
यह मॉडल Gemini API, Google AI Studio, Android Studio और Google Antigravity के जरिए डेवलपर्स के लिए उपलब्ध है. इनके अलावा एंटरप्राइज यूज़र्स इस एआई मॉडल का इस्तेमाल Gemini Enterprise प्लेटफॉर्म के जरिए कर सकते हैं.
आम यूज़र्स के लिए यह जेमिनी ऐप के अंदर मौजूद पर्सनल एजेंट Gemini Spark को पावर देगा, लेकिन इसके लिए उनके पास Google AI Pro या Ultra सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है.
Gemini Spark now runs on Gemini 3.7 Flash.⚡️— Google Gemini (@GeminiApp) August 13, 2026
Whether you’re using Spark to compile vendors into Sheets or draft negotiation emails, 3.7 Flash makes your personal AI agent more precise and accurate with improved tool use for @GoogleWorkspace apps to help turn ideas into action.
गूगल ने इस सुविधा को फिलहाल दुनियाभर के 160 से ज्यादा देशों में उपलब्ध कराया है. गूगल का कहना है कि मॉडल में Gemini 3.7 Flash में सिक्योरिटी से जुड़े मिसयूज को रोकने के साथ-साथ केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर खतरों को भी रोकने के लिए अपडेटेड सेफगार्ड्स भी जोड़े गए हैं.