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Google ने लॉन्च किया Gemini 3.7 Flash, कोडिंग और एजेंट टास्क में मिलेगा बेहतर रिजल्ट!

गूगल ने Gemini 3.7 Flash लॉन्च किया, जो कोडिंग और एजेंट टास्क में पुराने मॉडल से बेहतर बेंचमार्क स्कोर दिखाता है और सस्ता भी है.

Google has claimed that Gemini 3.7 Flash is available at half price, but this claim is somewhat misleading, as Google has also temporarily applied this same discounted rate to the older model.
गूगल ने दावा किया है कि Gemini 3.7 Flash को आधी कीमत पर उपलब्ध कराया गया है, लेकिन यह दावा थोड़ा भ्रामक है, क्योंकि गूगल ने यही डिस्काउंट रेट पुराने मॉडल पर भी अस्थायी रूप से लागू कर रखा है. (Image Credit: Google)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 14, 2026 at 1:33 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: गूगल ने अपनी जेमिनी एआई सीरीज में एक नया मॉडल लॉन्च किया है. नए मॉडल का नाम Gemini 3.7 Flash है, जिसे 13 अगस्त 2026 यानी कल ही लॉन्च किया गया है.

जेमिनी का यह नया मॉडल एक पुराने मॉडल Gemini 3.6 Flash की जगह लेगा. गूगल का दावा है कि यह मॉडल कोडिंग, एआई एजेंट टास्क और वेब डेवलपमेंट के मामले में कंपनी की फ्लैश सीरीज़ का अब तक का सबसे सक्षम वर्ज़न है.

बेंचमार्क में क्या बदला?

गूगल के मुताबिक, Gemini 3.7 Flash ने कई टेस्ट में बेहतर रिजल्ट्स दिए हैं.

  • DeepSWE v1.1 टेस्ट कोडिंग बग ढूंढने और उसे ठीक करने की परफॉर्मेंस का टेस्ट करता है और इस टेस्ट में Gemini 3.7 Flash ने 49% से बढ़कर 65.3% स्कोर किया.
  • इसके अलावा FrontierCode 1.1 Main टेस्ट में इस नए मॉडल का स्कोर 34.4% से बढ़कर 43.6% हो गया.
  • WebDev Arena टेस्ट को वेब डेवलपमेंट परफॉर्मेंस चेक करने के लिए बनाया गया है. इस टेस्ट में नए मॉडल का स्कोर 1538 से बढ़कर 1588 हो गया है, जिसका मतलब है कि यह कम प्रॉम्प्ट में ज्यादा फंक्शनल वेब लेआउट बना सकता है.
  • GDP.pdf टेस्ट डॉक्यूमेंट्स समझने की क्षमता को चेक करने के लिए होता है और इस टेस्ट में नए मॉडल ने 22% से बढ़कर 34% स्कोर किया.
  • AutomationBench टेस्ट से बिजनेस टास्क ऑटोमेशन से जुड़े कामों का परफॉर्मेंस चेक किया जाता है और इसमें 3.7 Flash ने 17% से बढ़कर 30.4% स्कोर किया.
  • इनके अलावा एक इंडिपेन्डेंट बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म आर्टिफिशियल एनालिसिस ने भी 3.7 Flash को 3.6 Flash से आगे रखा है. इस प्लेटफॉर्म ने 3.7 Flash को 56 स्कोर दिया जबकि 3.6 Flash को 52 दिया था.

कीमत और उपलब्धता से जुड़ी अहम बात

गूगल ने इस मॉडल को शुरुआती तौर पर 10 लाख इनपुट टोकन के लिए 0.75 डॉलर और 10 लाख आउटपुट टोकन के लिए 3.75 डॉलर की कीमत पर उपलब्ध कराया है. इस कीमत को कंपनी ने आधी कीमत बताया है. हालांकि, यहां यूज़र्स के लिए एक बात समझना जरूरी है कि, यह तुलना Gemini 3.6 Flash की लॉन्च कीमत से की गई है, जबकि फिलहाल गूगल ने यही डिस्काउंटेड रेट अस्थाई रूप से 3.6 Flash पर भी लागू कर रखा है.

Early customer feedback is highlighting 3.7 Flash’s performance and precision, achieving results that are significantly better than 3.6 Flash at a low cost.
गूगल के मुताबिक, शुरुआती कस्टमर फ़ीडबैक में 3.7 Flash की परफ़ॉर्मेंस और सटीकता की तारीफ़ हो रही है. यह कम लागत में 3.6 Flash से कहीं बेहतर नतीजे दे रहा है. (Image Credit: Google)

इसका मतलब है कि दोनों मॉडल्स की मौजूदा कीमत बराबर ही है. एक बात और आपको बता दें कि Gemini 3.7 Flash का यह लॉन्च प्राइस 31 दिसंबर 2026 तक ही लागू रहेगा. उसके बाद यानी 1 जनवरी 2027 से रेट बढ़ जाएगा और फिर प्रति 10 लाख इनपुट टोकन के लिए 1.50 डॉलर और प्रति दस लाख आउटपुट टोकन के लिए 7.50 डॉलर खर्च करने होंगे.

आम यूज़र्स के लिए भी उपलब्ध

यह मॉडल Gemini API, Google AI Studio, Android Studio और Google Antigravity के जरिए डेवलपर्स के लिए उपलब्ध है. इनके अलावा एंटरप्राइज यूज़र्स इस एआई मॉडल का इस्तेमाल Gemini Enterprise प्लेटफॉर्म के जरिए कर सकते हैं.

आम यूज़र्स के लिए यह जेमिनी ऐप के अंदर मौजूद पर्सनल एजेंट Gemini Spark को पावर देगा, लेकिन इसके लिए उनके पास Google AI Pro या Ultra सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है.

गूगल ने इस सुविधा को फिलहाल दुनियाभर के 160 से ज्यादा देशों में उपलब्ध कराया है. गूगल का कहना है कि मॉडल में Gemini 3.7 Flash में सिक्योरिटी से जुड़े मिसयूज को रोकने के साथ-साथ केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर खतरों को भी रोकने के लिए अपडेटेड सेफगार्ड्स भी जोड़े गए हैं.

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