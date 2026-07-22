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Google ने लॉन्च किए Gemini 3.6 Flash और 3.5 Flash-Lite, जानें इसकी खास बातें

The company said that pre-training for Gemini 4 has started, but its launch date has not been decided yet. ( Google )

हैदराबाद: गूगल ने बीते मंगलवार यानी 21 जुलाई को जेमिनी के दो नए मॉडल्स को लॉन्च किया है, जिनके नाम Gemini 3.6 Flash और Gemini 3.5 Flash-Lite हैं. माउंटेन व्यू बेस्ड टेक कंपनी के मुताबिक, ये दोनों नए मॉडल्स हाई-वॉल्यूम एआई और एजेंटिक वर्कलोड्स को ज्यादा एफिशिएंट तरीके से हैंडल करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं.

कंपनी का दावा है कि Gemini 3.6 Flash, Artificial Analysis Index पर Gemini 3.5 Flash के मुकाबले 17 प्रतिशत कम आउटपुट टोकन इस्तेमाल करता है, जबकि Gemini 3.5 Flash-Lite को 3.5 सीरीज का सबसे तेज मॉडल बताया गया है, जो 350 आउटपुट टोकन प्रति सेकंड तक जनरेट कर सकता है.

कोडिंग और मल्टीमॉडल टास्क में सुधार

गूगल ने अपनी ब्लॉग पोस्ट में बताया कि Gemini 3.6 Flash, Gemini 3.5 Flash की बुनियाद पर बना है और इसमें कोडिंग, मल्टीमॉडल टास्क्स और नॉलेज वर्क को लेकर कई सुधार किए गए हैं. इसके अलावा यह पहले से भी कम आउटपुट टोकन का इस्तेमाल करता है. Datacurve के DeepSWE बेंचमार्क रिपोर्ट के मुताबिक, नया मॉडल 65% कम टोकन का इस्तेमाल करता है. Google ने Gemini 3.6 Flash की कीमत 1.50 डॉलर (करीब 144 रुपये) प्रति मिलियन इनपुट टोकन और 7.50 डॉलर (करीब 720 रुपये) प्रति मिलियन आउटपुट टोकन रखी है.

बेंचमार्क तुलना में कंपनी ने बताया कि Gemini 3.6 Flash ने DeepSWE पर 49% स्कोर किया, जबकि Gemini 3.5 Flash का स्कोर 37% था. MLE Bench पर दोनों मॉडल्स का स्कोर क्रमशः 63.9 प्रतिशत और 49.7 प्रतिशत रहा.

नए मॉडल्स ने OSWorld-Verified पर 83% स्कोर हासिल किया, जबकि इसके पुराने वर्जन का स्कोर 78.4 प्रतिशत था. यूजर्स Gemini API और Gemini Enterprise के जरिए कंप्यूटर यूज को बिल्ट-इन क्लाइंट-साइड टूल के तौर पर एक्सेस कर सकते हैं. कंपनी के मुताबिक, Gemini 3.6 Flash डॉक्यूमेंट पार्सिंग, चार्ट और डेटा एनालिसिस, और रिपोर्ट ड्राफ्टिंग जैसे मल्टीमॉडल वर्कलोड्स को भी हैंडल कर सकता है.

इसके बारे में गूगल का कहना है कि नए मॉडल में केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर (CBRN) के साथ-साथ साइबर-ऑफेंस मिसयूज के खिलाफ भी बेहतर फ्रंटियर सेफ्टी सेफगार्ड्स दिए गए हैं.