Google ने लॉन्च किए Gemini 3.6 Flash और 3.5 Flash-Lite, जानें इसकी खास बातें
Google ने Gemini 3.6 Flash और Gemini 3.5 Flash-Lite लॉन्च किए हैं, जो हाई-वॉल्यूम AI वर्कलोड्स को कम टोकन में अच्छे से हैंडल करते हैं.
Published : July 22, 2026 at 6:42 PM IST
हैदराबाद: गूगल ने बीते मंगलवार यानी 21 जुलाई को जेमिनी के दो नए मॉडल्स को लॉन्च किया है, जिनके नाम Gemini 3.6 Flash और Gemini 3.5 Flash-Lite हैं. माउंटेन व्यू बेस्ड टेक कंपनी के मुताबिक, ये दोनों नए मॉडल्स हाई-वॉल्यूम एआई और एजेंटिक वर्कलोड्स को ज्यादा एफिशिएंट तरीके से हैंडल करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं.
कंपनी का दावा है कि Gemini 3.6 Flash, Artificial Analysis Index पर Gemini 3.5 Flash के मुकाबले 17 प्रतिशत कम आउटपुट टोकन इस्तेमाल करता है, जबकि Gemini 3.5 Flash-Lite को 3.5 सीरीज का सबसे तेज मॉडल बताया गया है, जो 350 आउटपुट टोकन प्रति सेकंड तक जनरेट कर सकता है.
कोडिंग और मल्टीमॉडल टास्क में सुधार
गूगल ने अपनी ब्लॉग पोस्ट में बताया कि Gemini 3.6 Flash, Gemini 3.5 Flash की बुनियाद पर बना है और इसमें कोडिंग, मल्टीमॉडल टास्क्स और नॉलेज वर्क को लेकर कई सुधार किए गए हैं. इसके अलावा यह पहले से भी कम आउटपुट टोकन का इस्तेमाल करता है. Datacurve के DeepSWE बेंचमार्क रिपोर्ट के मुताबिक, नया मॉडल 65% कम टोकन का इस्तेमाल करता है. Google ने Gemini 3.6 Flash की कीमत 1.50 डॉलर (करीब 144 रुपये) प्रति मिलियन इनपुट टोकन और 7.50 डॉलर (करीब 720 रुपये) प्रति मिलियन आउटपुट टोकन रखी है.
बेंचमार्क तुलना में कंपनी ने बताया कि Gemini 3.6 Flash ने DeepSWE पर 49% स्कोर किया, जबकि Gemini 3.5 Flash का स्कोर 37% था. MLE Bench पर दोनों मॉडल्स का स्कोर क्रमशः 63.9 प्रतिशत और 49.7 प्रतिशत रहा.
नए मॉडल्स ने OSWorld-Verified पर 83% स्कोर हासिल किया, जबकि इसके पुराने वर्जन का स्कोर 78.4 प्रतिशत था. यूजर्स Gemini API और Gemini Enterprise के जरिए कंप्यूटर यूज को बिल्ट-इन क्लाइंट-साइड टूल के तौर पर एक्सेस कर सकते हैं. कंपनी के मुताबिक, Gemini 3.6 Flash डॉक्यूमेंट पार्सिंग, चार्ट और डेटा एनालिसिस, और रिपोर्ट ड्राफ्टिंग जैसे मल्टीमॉडल वर्कलोड्स को भी हैंडल कर सकता है.
इसके बारे में गूगल का कहना है कि नए मॉडल में केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर (CBRN) के साथ-साथ साइबर-ऑफेंस मिसयूज के खिलाफ भी बेहतर फ्रंटियर सेफ्टी सेफगार्ड्स दिए गए हैं.
Flash-Lite, Flash Cyber और आगे की प्लानिंग
गूगल ने Gemini 3.5 Flash-Lite को भी लॉन्च किया है. इस मॉडल को 3.5 फैमिली का सबसे तेज और सबसे सस्ता मॉडल बताया जा रहा है, जिसे हाई-थ्रूपुट और लेटेंसी-सेंसिटिव वर्कलोड्स जैसे एजेंटिक सर्च और डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग के लिए डिजाइन किया गया है.
गूगल का कहना है कि Gemini 3.5 Flash-Lite की कीमत 0.30 डॉलर (करीब 29 रुपये) प्रति मिलियन इनपुट टोकन और 2.50 डॉलर (करीब 240 रुपये) प्रति मिलियन आउटपुट टोकन है. डेवलपर्स इस मॉडल में अपने वर्कलोड के हिसाब से अलग-अलग थिंकिंग लेवल्स चुन सकते हैं.
इसके अलावा कंपनी ने Gemini 3.5 Flash का एक स्पेशलाइज्ड वर्जन Gemini 3.5 Flash Cyber भी पेश किया है, जिसे सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज को पहचानने, वेरिफाई करने और पैच करने के लिए फाइन-ट्यून किया गया है.
यह मॉडल गूगल के CodeMender सिक्योरिटी एजेंट के साथ काम करता है. इसके सेंसिटिव नेचर की वजह से यह मॉडल आम यूजर्स के लिए जारी नहीं होगा, बल्कि सिर्फ सरकारों और भरोसेमंद पार्टनर्स को लिमिटेड-एक्सेस पायलट प्रोग्राम के तहत दिया जाएगा.
गूगल ने यह भी बताया कि Gemini 3.5 Pro अभी पार्टनर्स के साथ टेस्टिंग फेज में है. इसके अलावा कंपनी ने यह भी खुलासा किया कि उसने Gemini 4 के लिए अब तक की सबसे खास प्री-ट्रेनिंग रन शुरू कर दी है, हालांकि इसकी लॉन्च टाइमलाइन को लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है.