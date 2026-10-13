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Google Fitbit Edge: गूगल ने लॉन्च किया स्क्रीन वाला फिटनेस ट्रैकर, जानें फीचर्स और कीमत

फिटबिट एज की बैटरी एक चार्ज में सात दिन चलती है और पांच मिनट में पूरे दिन की चार्जिंग हो जाती है. ( Image Credit: Google )

हैदराबाद: गूगल ने स्क्रीन वाले फिटनेस ट्रैकर की नई लाइन में फिटबिट एज लॉन्च किया है. ये उन लोगों के लिए है, जो स्क्रीन पसंद करते हैं और बिना स्क्रीन वाला फिटनेस ट्रैकर नहीं खरीदना चाहते हैं. आपको याद दिला दें कि गूगल ने हाल ही में अपना बिना स्क्रीन वाला फिटनेस ट्रैकर भी भारत में लॉन्च किया है, जिसका नाम Google Fitbit Air है. अब गूगल ने फिटबिट एज लॉन्च किया है, लेकिन इसे अभी तक भारत में लॉन्च नहीं किया गया है.

गूगल फिटबिट एज एक ऐसा डिवाइस है, जो पूरे स्मार्टवॉच और 24 घंटे वाले बैंड के बीच का रास्ता निकालता है. इसे यूज़र्स पूरे दिनभर आराम से पहन सकते हैं और स्क्रीन पर जरूरी जानकारियों को भी देख सकते हैं. जानकारियों को देखने के लिए फोन जेब से बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती.