Google Fitbit Edge: गूगल ने लॉन्च किया स्क्रीन वाला फिटनेस ट्रैकर, जानें फीचर्स और कीमत
गूगल का नया फिटबिट एज पूरे दिन आराम से पहना जा सकता है और स्क्रीन पर जरूरी हेल्थ मेट्रिक्स बिना फोन के दिखाता है.
Published : October 13, 2026 at 4:11 PM IST
हैदराबाद: गूगल ने स्क्रीन वाले फिटनेस ट्रैकर की नई लाइन में फिटबिट एज लॉन्च किया है. ये उन लोगों के लिए है, जो स्क्रीन पसंद करते हैं और बिना स्क्रीन वाला फिटनेस ट्रैकर नहीं खरीदना चाहते हैं. आपको याद दिला दें कि गूगल ने हाल ही में अपना बिना स्क्रीन वाला फिटनेस ट्रैकर भी भारत में लॉन्च किया है, जिसका नाम Google Fitbit Air है. अब गूगल ने फिटबिट एज लॉन्च किया है, लेकिन इसे अभी तक भारत में लॉन्च नहीं किया गया है.
गूगल फिटबिट एज एक ऐसा डिवाइस है, जो पूरे स्मार्टवॉच और 24 घंटे वाले बैंड के बीच का रास्ता निकालता है. इसे यूज़र्स पूरे दिनभर आराम से पहन सकते हैं और स्क्रीन पर जरूरी जानकारियों को भी देख सकते हैं. जानकारियों को देखने के लिए फोन जेब से बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती.
फिटबिट एज की कीमत 179.99 डॉलर यानी करीब 17,000 रुपये है. इसके साथ तीन महीने का गूगल हेल्थ प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मुफ्त मिलता है. गूगल स्टोर और रिटेल पार्टनर्स पर प्री-ऑर्डर शुरू हो चुका है. इसकी बिक्री 27 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी. भारत में इसकी लॉन्च डेट कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि गूगल इसे भारत में भी जल्द ही लॉन्च करेगा.
डिजाइन और बैटरी की खासियत
फिटबिट एज का डिज़ाइन काफी पतला है. यह साधारण स्मार्टवॉच से थोड़ा पतला और अन्य स्क्रीनलेस फिटनेस ट्रैकर से थोड़ा चौड़ा है. इसमें पिल शेप का हाइबिड OLED डिस्प्ले है. ये एल्युमिनियम केस में बैठा है. गूगल का कहना है कि ये उसका अभी तक का सहसे बड़ा और चमकदार ट्रैकर स्क्रीन है. पुराने ट्रैकर्स से देखने का एरिया करीब 46% ज्यादा है. इस डिवाइस की मोटाई सिर्फ 11.5 मिमी है. यह केस Apple Watch Series 12 से 45% हल्का है. इसे कलाईयों के नेचुरल कर्व के हिसाब से बनाया गया है. यह पानी में 50 मीटर तक सुरक्षित रह सकते हैं.
इसकी बैटरी को बदला जा सकता है, जो अंदर से मॉड्यूल आर्किटेक्चर का है. इसकी बैटरी को एक बार चार्ज करने पर सात दिन का बैकअप मिलता है. यह फास्ट मैग्नेटिक चार्चर पांच मिनट में पूरे दिन की बैटरी दे देता है. यह चार फिनिश में आता है. इनमें ऑब्सिडियन मैट ब्लैक केस के साथ, फॉग पॉलिश्ड सिल्वर केस के साथ, ओलिव सैटिन पायराइट केस के साथ और कैन्यन वार्म गोल्ड केस के साथ वाली फिनिश शामिल हैं. इसमें अलग-अलग बैंड भी लगा सकते हैं. जैसे सांस लेने वाला एक्टिव सपोर्ट बैंड, माइक्रो एडजस्टेबल परफॉर्मेंस लूप, स्लीक मैग्नेट बैंड और मेटल लिंक्स बैंड.
इसके अलावा गूगल ने स्टीफन करी का स्पेशल एडिशन भी पेश किया है, जो पानी और पसीना रोकने वाला है. यह राई टोन और गेम-डे ऑरेंज कलर में हैं. इसकी कीमत 219.99 डॉलर यानी करीब 21 हजार रुपये है.
स्क्रीन और फिटनेस फीचर्स
स्क्रीन पर ग्लांसएबल टाइल्स और अलग-अलग क्लॉक फेस फीचर्स दिए गए हैं. इसके साइड में फिजिकल बटन है, जो छूने पर फील होता है. इसे कंपनी ने Pixel Watch 5 जैसे इंटरफेस पर बनाया है. इसमें टाइल्स, स्पेप काउंट, मौसम, वर्कआउट, नींद, साइकल ट्रैकिंग, हार्ट रेट, गूगल मैप्स, मीडिया कंट्रोल, कॉल और मैसेज की नोटिफिकेशन समेत सबकुछ दिखते हैं.
एक्सरसाइज ऐप में 50 से ज्यादा मोड हैं, पिलेट्स भी हैं. HIIT में हार्ट रेट जोन बताता है. ट्रैक वर्कआउट में स्पिल्ट्स दिखाता है. 100 तक वर्काउट अपने-आप पहचान लेता है और कैटेगरी में डाल देता है. इसके अंदर जीपीएस भी है. इसकी ट्रैकिंग एक्यूरेसी 40% बेहतर बताई गई है. इसमें एल्टीमीटर भी है. यह पहाड़ी दौड़ या सीढ़ियों में ऊंचाई मापता है.
हेल्थ सेंसर और कोच
यह डिवाइस सेंसर ब्लड प्रेशर ट्रेंड, इंसुलिन रेसिस्टेंस ट्रेंड, हाई या लो हार्ट रेट जैसे बदलाव ट्रैक करते हैं. गूगल हेल्थ प्रीमियम वाले को हेल्थ कोच मिलता है. वो पैटर्न समझता है, पर्सनल सलाह देता है, फिटनेस प्लान बदलता है. डॉक्टर से बात करने के लिए कॉन्टेक्स्ट भी देता है. कलाई पर ही ईसीजी ऐप से हार्ट रिदम चेक करता है. इनके अलावा इसमें स्किन टेंपरेचर सेंसर भी है.
कुल मिलाकर, ये डिवाइस उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है, जो स्मार्टवॉच जितना भारी डिवाइस नहीं, बल्कि एक ऐसा डिवाइस चाहते हैं, जिसमें स्क्रीन के साथ-साथ हेल्ट डेटा दोनों फीचर्स हो, बैटरी भी लंबी हो, पहनने में हल्का लगे और तमाम जरूरी नोटिफिकेशन्स के लिए फोन यूज़ न करना पड़े.