ETV Bharat / technology

Google ने भारत में लॉन्च किया Fitbit Air, मात्र ₹13,999 में साथ मिलेगा गूगल हेल्थ कोच का फ्री ट्रायल

Fitbit Air की कीमत तेरह हजार नौ सौ निन्यानवे रुपये है और यह चार रंगों में दो अक्टूबर से उपलब्ध होगा. ( Image Credit: Google )

हैदराबाद: गूगल ने भारत में अपना नया वियरएबल डिवाइस Fitbit Air लॉन्च कर दिया है. यह एक स्क्रीनलेस ट्रैकर है, जो हल्का, सस्ता और पूरे दिन-रात पहने रहने लायक बनाया गया है. यह गूगल हेल्थ कोच के जरिए आपको हेल्थ की पूरी डिटेल्स बताता है.

हेल्थ अपडेट्स रखने के लिए स्क्रीनलेस ट्रैकर काफी महंगे हुआ करते थे, लेकिन अब कई कंपनियों ने इसे कम कीमत में लॉन्च करना शुरू कर दिया है. हाल ही में Noise ने 9,999 रुपये की बेहद कम कीमत में स्क्रीनलेस फिटनेस ट्रैकर लॉन्च किया था, जिसमें कोई सब्सक्रिप्शन फीस भी नहीं लगती है. अब गूगल ने भी भारत में Fitbit Air लॉन्च कर दिया है. इसकी कीमत 13,999 रुपये है. इसे कंपनी ने चार रंगों में लॉन्च किया है, जिनमें Obsidian, Berry, Lavender और Fog कलर्स शामिल हैं. इसे 2 अक्टूबर 2026 से गूगल स्टोर समेत दूसरे रिटेल पार्टनर्स के जरिए खरीदा जा सकेगा. गूगल ने बताया है कि Fitbit Air के साथ Google Health Premium का तीन महीने का फ्री ट्रालय भी यूज़र्स को दिया जाएगा. इससे पहले दिन से ही गूगल हेल्थ कोच की पूरी सुविधा का इस्तेमाल किया जा सकता है. बैंड के अलग-अलग स्टाइल