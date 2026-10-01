Google ने भारत में लॉन्च किया Fitbit Air, मात्र ₹13,999 में साथ मिलेगा गूगल हेल्थ कोच का फ्री ट्रायल
Google ने भारत में Fitbit Air लॉन्च किया जो हल्का स्क्रीनलेस ट्रैकर है. यह एक हफ्ते की बैटरी के साथ पूरी हेल्थ अपडेट्स देता है.
Published : October 1, 2026 at 2:43 PM IST
हैदराबाद: गूगल ने भारत में अपना नया वियरएबल डिवाइस Fitbit Air लॉन्च कर दिया है. यह एक स्क्रीनलेस ट्रैकर है, जो हल्का, सस्ता और पूरे दिन-रात पहने रहने लायक बनाया गया है. यह गूगल हेल्थ कोच के जरिए आपको हेल्थ की पूरी डिटेल्स बताता है.
हेल्थ अपडेट्स रखने के लिए स्क्रीनलेस ट्रैकर काफी महंगे हुआ करते थे, लेकिन अब कई कंपनियों ने इसे कम कीमत में लॉन्च करना शुरू कर दिया है. हाल ही में Noise ने 9,999 रुपये की बेहद कम कीमत में स्क्रीनलेस फिटनेस ट्रैकर लॉन्च किया था, जिसमें कोई सब्सक्रिप्शन फीस भी नहीं लगती है.
अब गूगल ने भी भारत में Fitbit Air लॉन्च कर दिया है. इसकी कीमत 13,999 रुपये है. इसे कंपनी ने चार रंगों में लॉन्च किया है, जिनमें Obsidian, Berry, Lavender और Fog कलर्स शामिल हैं. इसे 2 अक्टूबर 2026 से गूगल स्टोर समेत दूसरे रिटेल पार्टनर्स के जरिए खरीदा जा सकेगा.
गूगल ने बताया है कि Fitbit Air के साथ Google Health Premium का तीन महीने का फ्री ट्रालय भी यूज़र्स को दिया जाएगा. इससे पहले दिन से ही गूगल हेल्थ कोच की पूरी सुविधा का इस्तेमाल किया जा सकता है.
बैंड के अलग-अलग स्टाइल
फिटबिट एयर के लुक को आप सेकंड्स में बदल सकते हैं. Pebble नाम के ट्रैकर को निकालकर दूसरे बैंड में लगा सकते हैं. इसमें तीन तरह के बैंड उपलब्ध हैं. परफॉर्मेंस लूप बैंड हर फिटबिट एयर के साथ स्टैंडर्ड आता है. यह रिसाइकल मटेरियल्स से बना है और माइक्रो-एडजस्टेबल होने की वजह से फ्लेक्सिबल और सांस लेने लायक फिट देता है.
इसमें कई शेड्स उपलब्ध हैं. एक्टिव बैंड सिलिकॉन का बना है जो पसीना और पानी दोनों झेल सकता है. हाई-इंटेंसिटी ट्रेनिंग के लिए बेस्ट है और रिब्ड डिजाइन के साथ चमकीले रंगों में आता है. एलेविटेड मॉडर्न बैंड स्मार्ट और स्टाइलिश विकल्प है, जो ट्रैकर को फैशनबल ब्रेसलेट जैसा बना देता है.
आरामदायक डिजाइन और हेल्थ ट्रैकिंग
Fitbit Air कंपनी का अब तक का सबसे छोटा ट्रैकर है, फिर भी इसमें कई एडवांस सेंसर लगे हैं. इसमें चौबीसों घंटे निगरानी करने वाला हार्ट रेट मॉनिटरिंग, Afib अलर्ट के साथ हार्ट रिदम ट्रैकिंग, ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स यानी SpO2, रेस्टिंग हार्ट रेट, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी और स्लिप स्टेजेस और ड्यूरेशन आदि सबकुछ ट्रैक कर सकता है.