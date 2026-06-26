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Google Finance का एंड्रॉयड ऐप लॉन्च, यूज़र्स को मिलेगी डेली ब्रीफिंग और रियल-टाइम स्टॉक डेटा

वेब वर्ज़न पर यूज़र्स अब डेली प्री-मार्केट ब्रीफिंग सेट कर सकते हैं, जो स्टॉक्स और क्रिप्टो के बड़े बदलाव बताएगी. ( Image Credit: Google )

हैदराबाद: गूगल ने काफी लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अपने फाइनेंस टूल को पूरी तरह से एक अलग स्टैंडअलोन एंड्रॉयज ऐप के रूप में लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने सालों तक इस टूल को सिर्फ वेब इंटरफेस के रूप में बीटा वर्ज़न में चलाया था, लेकिन अब गूगल ने इस गूगल फाइनेंस (Google Finance) ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर लाइव कर दिया है. इस ऐप का अपडेट टाइमस्टैंप 26 जून 2026 का दिख रहा है, जिससे इसकी नई लॉन्चिंग की पुष्टि होती है. यह ऐप एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स के साथ-साथ एंड्रॉयज टैबलेट्स के लिए भी उपलब्ध करा दी गई है. गौरतलब है कि गूगल ने काफी पहले अपना पुराना फाइनेंस ऐप बंद कर दिया था, जिससे यूज़र्स को निराशा हुई थी, और अब इतने साल बाद ऐप वापसी कर रहा है. वेब इंटरफेस की तरह ही नया एंड्रॉयड ऐप भी यूज़र्स को उनकी वॉचलिस्ट एक्सेस करने और रियल-टाइम डेटा देखने की सुविधा देता है. इसमें एक लाइव फाइनेंशियल न्यूज़ फीड भी मौजूद है, जो एप्पल के स्टॉक्स ऐप की तरह वॉचलिस्ट में मौजूद स्टॉक्स से जुड़ी कस्टमाइज़्ड न्यूज़ को यूज़र्स तक पहुंचाती है. इसके अलावा इस ऐप में एक एआई रिचर्स टूल भी जोड़ा गया है और इसमें एक एआई-पावर्ड "की मोमेंट्स" फीचर भी है, जो यह समझाने में मदद करता है कि कोई स्टॉक किसी खास दिशा में क्यों मूव हुआ है. हालांकि, गूगल का कहना है कि एंड्रॉयड ऐप में अभी वेब वर्ज़न के सभी फीचर्स मौजूद नहीं हैं और आने वाले मीहनों में लाइव अर्निंग्स कॉल्स, पोर्टफोलियो और टास्क जैसे फीचर्स भी मोबाइल ऐप में जोड़े जाएंगे.