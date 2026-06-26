Google Finance का एंड्रॉयड ऐप लॉन्च, यूज़र्स को मिलेगी डेली ब्रीफिंग और रियल-टाइम स्टॉक डेटा
Google ने Finance टूल का पूरा एंड्रॉयड ऐप लॉन्च किया, जिसमें एआई रिसर्च टूल और पोर्टफोलियो ट्रैकिंग जैसे फीचर्स शामिल हैं.
Published : June 26, 2026 at 4:26 PM IST
हैदराबाद: गूगल ने काफी लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अपने फाइनेंस टूल को पूरी तरह से एक अलग स्टैंडअलोन एंड्रॉयज ऐप के रूप में लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने सालों तक इस टूल को सिर्फ वेब इंटरफेस के रूप में बीटा वर्ज़न में चलाया था, लेकिन अब गूगल ने इस गूगल फाइनेंस (Google Finance) ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर लाइव कर दिया है.
इस ऐप का अपडेट टाइमस्टैंप 26 जून 2026 का दिख रहा है, जिससे इसकी नई लॉन्चिंग की पुष्टि होती है. यह ऐप एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स के साथ-साथ एंड्रॉयज टैबलेट्स के लिए भी उपलब्ध करा दी गई है. गौरतलब है कि गूगल ने काफी पहले अपना पुराना फाइनेंस ऐप बंद कर दिया था, जिससे यूज़र्स को निराशा हुई थी, और अब इतने साल बाद ऐप वापसी कर रहा है.
Whenever I post about Google Finance, I get two top questions: (1) when are portfolios coming? (2) can we get an app?— Nick Fox (@thefox) June 25, 2026
I’m excited to share we’ve added portfolios (can even import from other finance tools with just a screenshot 🤯) and we’re shipping a new Android app today! pic.twitter.com/4BIX2R73wB
वेब इंटरफेस की तरह ही नया एंड्रॉयड ऐप भी यूज़र्स को उनकी वॉचलिस्ट एक्सेस करने और रियल-टाइम डेटा देखने की सुविधा देता है. इसमें एक लाइव फाइनेंशियल न्यूज़ फीड भी मौजूद है, जो एप्पल के स्टॉक्स ऐप की तरह वॉचलिस्ट में मौजूद स्टॉक्स से जुड़ी कस्टमाइज़्ड न्यूज़ को यूज़र्स तक पहुंचाती है. इसके अलावा इस ऐप में एक एआई रिचर्स टूल भी जोड़ा गया है और इसमें एक एआई-पावर्ड "की मोमेंट्स" फीचर भी है, जो यह समझाने में मदद करता है कि कोई स्टॉक किसी खास दिशा में क्यों मूव हुआ है.
हालांकि, गूगल का कहना है कि एंड्रॉयड ऐप में अभी वेब वर्ज़न के सभी फीचर्स मौजूद नहीं हैं और आने वाले मीहनों में लाइव अर्निंग्स कॉल्स, पोर्टफोलियो और टास्क जैसे फीचर्स भी मोबाइल ऐप में जोड़े जाएंगे.
पोर्टफोलियो ट्रैकिंग और डेली ब्रीफिंग
Google Finance के वेब वर्ज़न में कुछ नए और बड़े फीचर्स जोड़े गए हैं, जो पूरी दुनिया के यूज़र्स के लिए रोलआउट हो रहे हैं. नया पोर्टफोलियो फीचर यूज़र्स की सभी इन्वेस्टमेंट्स को एक ही डैशबोर्ड में दिखाएगा, जिसमें परफॉर्मेंस डेटा के साथ-साथ एसेट एलोकेशन से जुड़े इनसाइट्स भी शामिल होंगे.
यूज़र्स अपनी होल्डिंग्स का स्क्रीनशॉट शेयर करके या CVA या PDF फाइल अपलोड करके भी नया पोर्टफोलियो बना सकते हैं या फिर मैन्युअली एंट्री करके या एआई को सिर्फ बताकर भी इस काम को कर सकते हैं.
Also new: you can ask Google Finance to keep you updated and schedule custom briefings on the market.— Nick Fox (@thefox) June 25, 2026
With these updates, the new Google Finance is graduating out of beta!
Check out Google Finance: https://t.co/STlTdwGHrC & download the app: https://t.co/HhkmxS5hg0
Keep… pic.twitter.com/ASyCALtgTk
पोर्टफोलियो सेटअप करने के बाद यूज़र्स रिसर्च टूल का इस्तेमाल करके सवाल भी पूछ सकते हैं, जैसे उनके पोर्टफोलियो में कौन से सेक्टर कम रिप्रजेंटेड हैं या उनका फिक्स्ड इनकम एलोकेशन लॉन्ग-टर्म ग्रोथ को किस तरह से असर करता है.
इसके अलावा वेब वर्ज़न पर टास्क क्रिएशन की सुविधा भी जोड़ी जा रही है, जिसके तहत यूज़र्स टूल से रोज प्री-मार्केट ब्रीफिंग मांग सकते हैं. इसकी मदद से यूज़र्स देख और समझ पाएंगे कि रातभर में प्रमुख स्टॉक्स और क्रिप्टोकरेंसी में कितने बड़े बदलाव हुए हैं और वो इनका विश्लेषण भी कर पाएंगे.
यूज़र्स अपनी पसंद के मुताबिक शेड्यूल या इंस्ट्रक्शन्स एडिट कर सकते हैं और अपनी वॉचलिस्ट या पोर्टफोलियो का इस्तेमाल करके कस्टमाइज़्ड इनसाइट्स भी पा सकते हैं. ऐसे सभी नोटिफिकेशन्स वेब पर रिसर्च पैनल में दिखेंगे और एंड्रॉयड या आईओएस के लिए गूगल ऐप के ज़रिए सीधे यूज़र के फोन पर भी भेजे जाएंगे.