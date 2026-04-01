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Google ने लॉन्च किया नया फीचर: अब बदल सकते हैं अपनी Gmail Id, जानें कैसे

नया ईमेल बदलने के बाद भी पुराना पता एलियास के रूप में बरकरार रहेगा और उस पर आने वाले मेल नए पते पर पहुंचते रहेंगे. ( Image Credit: Getty Images )

हैदराबाद: अब जीमेल यूज़र्स के लिए एक बड़ी राहत की ख़बर है. गूगल ने आखिरकार अपना वादा पूरा कर दिया है. अब आप अपनी जीमेल आईडी का यूज़रनेम यानी @gmail.com के पहले लिखा हुआ हिस्सा बदल सकते हैं. अभी तक ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी. अभी तक आप एक बार जिस यूज़रनेम से अपनी जीमेल आईडी बना लेते थे, उसे आप बदल नहीं सकते थे, लेकिन अब गूगल ने इसकी सुविधा दे दी है. इस नए फीचर की खास बात यह है कि ऐसा करने पर आपके पुराने जीमेल अकाउंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा, जैसा वो पहले था. आप अपनी पुरानी जीमेल आईडी से सभी सर्विसेज़ में पहले ही तरह ही साइन-इन कर पाएंगे. इस फीचर की घोषणा दिसंबर 2025 में की गई थी. शुरू में यह कुछ चुनिंदा यूज़र्स तक ही सीमित था, लेकिन अमेरिका में सभी गूगल अकाउंट यूजर्स के लिए उपलब्ध हो गया है. भारत समेत दूसरे देशों में भी जल्द ही यह फीचर शुरू होने वाला है. गूगल के सपोर्ट पेज पर हिंदी में भी इस फीचर की जानकारी पहले से मौजूद है, इसलिए इसे भारत में रोलआउट होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा. नया ईमेल पता बदलने के बाद भी आप पुरानी आईडी को एलियास (वैकल्पिक ईमेल ए़ड्रेस) के रूप में रख सकेंगे. इसका मतलब है कि पुरानी आईडी पर आने वाले सभी ईमेल नए पते पर भी पहुंचते रहेंगे. इससे आपका कोई भी महत्वपूर्ण मेल खोने का खतरा नहीं रहेगा. अपना गूगल अकाउंट ईमेल कैसे बदलें सबसे पहले आपको यह चेक करना होगा कि आपके अकाउंट में यह सुविधा उपलब्ध है या नहीं. इसके लिए नीचे दिए स्टेप्स फॉलो करें: स्टेप 1: myaccount.google.com/google-account-email पर जाएं.