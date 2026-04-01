Google ने लॉन्च किया नया फीचर: अब बदल सकते हैं अपनी Gmail Id, जानें कैसे
गूगल ने अब यूजर्स को अपनी जीमेल आईडी का यूजरनेम बदलने की सुविधा दे दी है जिससे कई लोगों को काफी राहत मिलने वाली है.
Published : April 1, 2026 at 7:35 PM IST
हैदराबाद: अब जीमेल यूज़र्स के लिए एक बड़ी राहत की ख़बर है. गूगल ने आखिरकार अपना वादा पूरा कर दिया है. अब आप अपनी जीमेल आईडी का यूज़रनेम यानी @gmail.com के पहले लिखा हुआ हिस्सा बदल सकते हैं. अभी तक ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी. अभी तक आप एक बार जिस यूज़रनेम से अपनी जीमेल आईडी बना लेते थे, उसे आप बदल नहीं सकते थे, लेकिन अब गूगल ने इसकी सुविधा दे दी है.
इस नए फीचर की खास बात यह है कि ऐसा करने पर आपके पुराने जीमेल अकाउंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा, जैसा वो पहले था. आप अपनी पुरानी जीमेल आईडी से सभी सर्विसेज़ में पहले ही तरह ही साइन-इन कर पाएंगे. इस फीचर की घोषणा दिसंबर 2025 में की गई थी. शुरू में यह कुछ चुनिंदा यूज़र्स तक ही सीमित था, लेकिन अमेरिका में सभी गूगल अकाउंट यूजर्स के लिए उपलब्ध हो गया है.
भारत समेत दूसरे देशों में भी जल्द ही यह फीचर शुरू होने वाला है. गूगल के सपोर्ट पेज पर हिंदी में भी इस फीचर की जानकारी पहले से मौजूद है, इसलिए इसे भारत में रोलआउट होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा.
नया ईमेल पता बदलने के बाद भी आप पुरानी आईडी को एलियास (वैकल्पिक ईमेल ए़ड्रेस) के रूप में रख सकेंगे. इसका मतलब है कि पुरानी आईडी पर आने वाले सभी ईमेल नए पते पर भी पहुंचते रहेंगे. इससे आपका कोई भी महत्वपूर्ण मेल खोने का खतरा नहीं रहेगा.
अपना गूगल अकाउंट ईमेल कैसे बदलें
सबसे पहले आपको यह चेक करना होगा कि आपके अकाउंट में यह सुविधा उपलब्ध है या नहीं. इसके लिए नीचे दिए स्टेप्स फॉलो करें:
स्टेप 1: myaccount.google.com/google-account-email पर जाएं.
स्टेप 2: अगर आप लॉग इन नहीं हैं तो अपने गूगल अकाउंट में साइन इन करें.
स्टेप 3: ऊपर दिए गए Personal Info सेक्शन में जाएं, फिर Email पर क्लिक करें और Google Account email चुनें.
स्टेप 4: Change Google Account email पर टैप करें.
अगर आपको यह ऑप्शन नजर नहीं आता है तो मतलब अभी यह फीचर आपके लिए उपलब्ध नहीं है. आपको थोड़ा इंतजार करना होगा. जब फीचर उपलब्ध हो जाए तो आगे के स्टेप्स इस प्रकार हैं:
स्टेप 5: अपना नया यूजरनेम टाइप करें. ध्यान रखें कि जो नाम आप चुन रहे हैं वह उपलब्ध होना चाहिए और किसी और के पास पहले से नहीं होना चाहिए.
स्टेप 6: Change email पर टैप करें और फिर Yes, change email पर क्लिक करके कन्फर्म करें.
स्टेप 6: स्क्रीन पर आने वाले अंतिम स्टेप्स को पूरा करें.
प्रोसेस पूरा होने के बाद आपका नया गूगल अकाउंट ईमेल एक्टिव हो जाएगा और पुराना ईमेल एल्टरनेट ईमेल के रूप में दिखाई देगा. गूगल ने साफ कर दिया है कि आप साल में सिर्फ एक बार ही अपना ईमेल पता बदल सकते हैं और कुल मिलाकर तीन बार से ज्यादा नहीं. इस कारण नया यूजरनेम चुनते समय बहुत सोच-समझकर फैसला लें.
यह बदलाव उन यूजर्स के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा जो अपनी पुरानी जीमेल आईडी से तंग आ चुके हैं या कोई बेहतर नाम चाहते हैं. गूगल की इस नई सुविधा से लाखों यूजर्स को फायदा पहुंचने वाला है.