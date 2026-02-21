ETV Bharat / technology

Google का बड़ा ऐलान, Pixel फोन्स में कॉल रिकॉर्डिंग फीचर का ग्लोबल रोलआउट शुरू

पिक्सल यूजर्स के लिए बड़ी अपडेट, गूगल ने कई यूरोपीय देशों में Call Recording फीचर को शुरू कर दिया है. ( Google Store )

हैदराबाद: गूगल अपने पिक्सल स्मार्टफोन्स के लिए कॉल रिकॉर्डिंग फीचर को अब और भी ज्यादा देशों में रोलआउट कर रहा है. इस फीचर को पिछले साल कुछ चुनिंदा मार्केट्स में दोबारा लॉन्च किया गया था, लेकिन अब इस फीचर की सुविधा अमेरिका से बाहर के भी कई देशों के यूज़र्स तक पहुंचने लगी है. हाल ही में आई एक रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूरोप के कई हिस्सों में पिक्सल यूज़र्स को अब कॉल रिकॉर्डिंग करने का ऑप्शन ऐप में दिखाई देगा. गूगल ने कंफर्म किया है कि फरवरी के आखिर तक कॉल रिकॉर्डिंग फीचर सभी सपोर्टेड मार्केट्स में उपलब्ध करा दिया जाएगा. हालांकि, इसकी उपलब्धता पूरी तरह लोकल कानूनों पर निर्भर करेगी. कई देशों में कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर सख्त नियम हैं, जबकि कुछ जगहों पर कॉल में शामिल सभी लोगों की सहमति लेनी जरूरी होती है. टेक वेबसाइट 9to5Google की रिपोर्ट के अनुसार, जर्मनी, इटली, स्पेन, रोमानिया और फ्रांस जैसे देशों में यूजर्स ने कॉल रिकॉर्डिंग फीचर एक्टिल होने की पुष्टि भी की है. इससे साफ है कि गूगल अब इस फीचर को ग्लोबली रोलआउट करना शुरू कर चुका है. इससे पहले नवंबर तक यह सुविधा ज्यादातर अमेरिका तक में ही सीमित थी, जबकि यूरोप के कई यूज़र्स को इस फीचर का बेसब्री से इंतजार था. गूगल ने सितंबर में कॉल रिकॉर्डिंग फीचर की वापसी होने का ऐलान किया था. हाल ही में Google Pixel 10a के लॉन्च के बाद कंपनी ने दोहराया कि यह फीचर डिवाइस की बड़े स्तर पर बिक्री शुरू होने से पहले सभी एलिजिबल देशों में पहुंच जाएगा. किन पिक्सल फोन्स में मिलेगा फीचर?