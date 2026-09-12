Fitbit ऐप से अब Google Health में नहीं होगा लॉगिन, डिलीट हो जाएगा पुराना डेटा
पुराने Fitbit अकाउंट से जुड़े सभी यूजर्स को तुरंत अपना हेल्थ डेटा नए गूगल अकाउंट में ट्रांसफर कर लेना चाहिए.
Published : September 12, 2026 at 11:42 AM IST
हैदराबाद: गूगल ने 2021 में Fitbit को खरीद लिया था. उस टाइम से कंपनी यूज़र्स को बार-बार बता रही थी कि आगे चलकर Fitbit ऐप में लॉगिन करने के लिए गूगल अकाउंट जरूरी होगा. अब फिटबिट ऐप का नाम गूगल हेल्थ हो गया है. कंपनी ने यूज़र्स को अपना डेटा माइग्रेट करने के लिए काफी लंबा समय दिया था. इस साल की शुरुआत में डेडलाइन भी आगे बढ़ा दी गई थी, लेकिन मई में वो बढ़ी हुई तारीख भी निकल गई है. अब गूगल ने पुराने फिटबिट अकाउंट से लॉगिन करने का ऑप्शन भी पूरी तरह हटा दिया है.
यह ख़बर गूगल हेल्थ ऐप के वर्ज़न 5.08 के अपडेट नोट्स में आई है. इस अपडेट के साथ गूगल ने इस ऐप के कुछ बग्स भी बताए हैं, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब सिर्फ गूगल अकाउंट से ही लॉगिन हो सकता है. पुराने फिटबिट अकाउंट की क्रेडेंशियल्स अब काम नहीं करेंगी. कंपनी ने साफ कहा है कि जो डेटा पुराने फिटबिट अकाउंट से नए गूगल अकाउंट में माइग्रेट नहीं हुआ है, उसे डिलीट कर दिया जाएगा.
यूज़र्स के लिए एक और जरूरी सुधार
नए वर्ज़न में एक और समस्या भी ठीक की गई है. कुछ यूज़र्स पुराने फिटबिट अकाउंट से जुड़े ईमेल से नया अकाउंट नहीं बना पा रहे थे. अब यह दिक्कत दूर हो गई है, क्योंकि पुराने तरीके से लॉगिन अब संभव नहीं रहा, इसलिए यह सुधार बहुत काम का है.
यह बदलाव लगभग पांच साल से बताया जा रहा था, फिर भी लगता है कि जैसे एक पुराना अध्याय खत्म हो गया. कम से कम फिटबिट का नाम डिवाइसों में जिंदा है, जैसे Fitbit Air. गूगल हेल्थ ऐप का नया वर्ज़न 5.08 अब Android और iOS दोनों पर उपलब्ध है. इसके अलावा जो लोग अभी भी पुराने अकाउंट से जुड़े हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द अपना डेटा सेव करके नया गूगल अकाउंट बना लेना चाहिए, वरना उनका हेल्थ डेटा हमेसा के लिए खो सकता है.