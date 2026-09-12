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Fitbit ऐप से अब Google Health में नहीं होगा लॉगिन, डिलीट हो जाएगा पुराना डेटा

Google Health ऐप का नया वर्ज़न एंड्रॉइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो चुका है जिसमें सिर्फ गूगल अकाउंट से ही लॉगिन हो पाएगा. ( Image Credit: Google )

हैदराबाद: गूगल ने 2021 में Fitbit को खरीद लिया था. उस टाइम से कंपनी यूज़र्स को बार-बार बता रही थी कि आगे चलकर Fitbit ऐप में लॉगिन करने के लिए गूगल अकाउंट जरूरी होगा. अब फिटबिट ऐप का नाम गूगल हेल्थ हो गया है. कंपनी ने यूज़र्स को अपना डेटा माइग्रेट करने के लिए काफी लंबा समय दिया था. इस साल की शुरुआत में डेडलाइन भी आगे बढ़ा दी गई थी, लेकिन मई में वो बढ़ी हुई तारीख भी निकल गई है. अब गूगल ने पुराने फिटबिट अकाउंट से लॉगिन करने का ऑप्शन भी पूरी तरह हटा दिया है. यह ख़बर गूगल हेल्थ ऐप के वर्ज़न 5.08 के अपडेट नोट्स में आई है. इस अपडेट के साथ गूगल ने इस ऐप के कुछ बग्स भी बताए हैं, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब सिर्फ गूगल अकाउंट से ही लॉगिन हो सकता है. पुराने फिटबिट अकाउंट की क्रेडेंशियल्स अब काम नहीं करेंगी. कंपनी ने साफ कहा है कि जो डेटा पुराने फिटबिट अकाउंट से नए गूगल अकाउंट में माइग्रेट नहीं हुआ है, उसे डिलीट कर दिया जाएगा. यूज़र्स के लिए एक और जरूरी सुधार