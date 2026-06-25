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Venezuela Earthquake: वेनेज़ुएला में भीषण भूकंप से पहले ही गूगल ने भेजी चेतावनी, जानें कैसे

गूगल का यह सिस्टम पी-वेव को पकड़कर लाइट की स्पीड से सिग्नल भेजता है, जो भूकंप की लहरों से कहीं तेज़ होती है. ( Image Credit: AP )

हैदराबाद: 24 जून 2026 यानी बीते बुधवार को वेनेज़ुएला में लगातार दो जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिनकी तीव्रता 7.1 और 7.5 मापी गई. इन झटकों ने कई इमारतों को तबाह कर दिया, सड़कों पर दरार आ गई और पूरे देश में भारी नुकसान पहुंचा. बताया जा रहा है कि यह पिछले 126 सालों में वेनेज़ुएला में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप था. जानकारों का मानना है कि इस भूकंप में 10,000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने संभावना करीब 44% है और 1,00,000 लोगों के मारे जाने की संभावना 30% है. हालांकि, इस भयंकर भूकंप हादसे के बीच एक बात ने सबका ध्यान आकर्षित किया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई यूज़र्स ने दावा किया कि गूगल ने उन्हें भूकंप के झटके महसूस होने से कुछ सेकंड पहले ही चेतावनी भेज दी थी. गूगल के इस अलर्ट के बारे में एक यूज़र ने अपने फोन पर आया अलर्ट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, जिसमें बताया गया था कि करीब 341 किलोमीटर दूर 6.2 तीव्रता का भूकंप आने की आशंका है. अब सवाल यह है कि गूगल को यह जानकारी इतनी जल्दी कैसे मिल गई. गूगल ने कैसे भेजा अलर्ट? इस सवाल का जवाब आपके स्मार्टफोन में ही छुपा है. दरअसल, स्मार्टफोन के अंदर एक छोटा सा सेंसर होता है, जिसका नाम एक्सेलेरोमीटर है. यह वही सेंसर है जो फोन को लैंडस्केप मोड में घुमाने पर स्क्रीन को ऑटोमैटिक रोटेट कर देता है. दुनियाभर के ज्यादातर लोग इस सेंसर का काम फोन को ऑटोमैटिक रोटेट करने के लिए ही करते हैं, लेकिन इसका एक और बड़ा काम है. इसकी खासियत है कि यह ज़मीन के हल्के से कंपन को भी पकड़ सकता है, जो इंसानों को महसूस नहीं होते. जब कोई एंड्रॉयड फोन ऐसी कंपन यानी वाइब्रेशन डिटेक्ट करता है जो भूकंप जैसी लग सकती है, तो वो तुरंत एक सिग्नल गूगल के एंड्रॉयड अर्थक्वेक अलर्ट्स सिस्टम को भेज देता है और साथ ही उस लोकेशन की मोटी-मोटी जानकारी भी शेयर करता है. इसके बाद गूगल के सर्वर आसपास के इलाके के बाकी फोन्स से मिलने वाले डेटा को मिलाकर देखते हैं. अगर कई फोन एक जैसी वाइब्रेशन रिपोर्ट करते हैं, तो सिस्टम कंफर्म कर देता कि सच में भूकंप आ रहा है और गूगल उस क्षेत्र में मौजूद लोगों के एंड्रॉयड फोन पर अलर्ट भेज देता है. गूगल के पास इस वक्त दुनियाभर में दो अरब से ज्यादा एंड्रॉयड डिवाइस इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से यह दुनिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिब्यूटेड सीस्मोग्राफ नेटवर्क बन गया है.