Venezuela Earthquake: वेनेज़ुएला में भीषण भूकंप से पहले ही गूगल ने भेजी चेतावनी, जानें कैसे
वेनेज़ुएला में आए भूकंप से पहले गूगल ने एंड्रॉयड फोन के सेंसर के ज़रिए लोगों को सेकंडों पहले अलर्ट भेजकर सुरक्षित रहने का मौका दिया.
Published : June 25, 2026 at 3:17 PM IST
हैदराबाद: 24 जून 2026 यानी बीते बुधवार को वेनेज़ुएला में लगातार दो जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिनकी तीव्रता 7.1 और 7.5 मापी गई. इन झटकों ने कई इमारतों को तबाह कर दिया, सड़कों पर दरार आ गई और पूरे देश में भारी नुकसान पहुंचा.
बताया जा रहा है कि यह पिछले 126 सालों में वेनेज़ुएला में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप था. जानकारों का मानना है कि इस भूकंप में 10,000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने संभावना करीब 44% है और 1,00,000 लोगों के मारे जाने की संभावना 30% है.
A Massive 7.2 and 7.5 magnitude earthquakes hits Venezuela💀🙏— Ambassador (@Natureambasador) June 25, 2026
While the earthquakes measuring 7.5 in Venezuela, 6.9 in Japan, and 7.8 in Indonesia terrified millions
Everyone fled outside in a panic for their lives.
But this woman, with limited mobility, was left alone at… pic.twitter.com/sWJTapjFpv
हालांकि, इस भयंकर भूकंप हादसे के बीच एक बात ने सबका ध्यान आकर्षित किया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई यूज़र्स ने दावा किया कि गूगल ने उन्हें भूकंप के झटके महसूस होने से कुछ सेकंड पहले ही चेतावनी भेज दी थी. गूगल के इस अलर्ट के बारे में एक यूज़र ने अपने फोन पर आया अलर्ट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, जिसमें बताया गया था कि करीब 341 किलोमीटर दूर 6.2 तीव्रता का भूकंप आने की आशंका है. अब सवाल यह है कि गूगल को यह जानकारी इतनी जल्दी कैसे मिल गई.
Recibí mi primera alerta de sismo en el móvil. Magnitud 6.2.— Jesús Morán | AI Infra (@jamoran1356) June 24, 2026
Lo interesante: la alerta llegó porque mi teléfono forma parte de un sismógrafo distribuido global.
Android Earthquake Alerts usa el acelerómetro como sensor sísmico de bajo costo. pic.twitter.com/p8Xq4VNtup
गूगल ने कैसे भेजा अलर्ट?
इस सवाल का जवाब आपके स्मार्टफोन में ही छुपा है. दरअसल, स्मार्टफोन के अंदर एक छोटा सा सेंसर होता है, जिसका नाम एक्सेलेरोमीटर है. यह वही सेंसर है जो फोन को लैंडस्केप मोड में घुमाने पर स्क्रीन को ऑटोमैटिक रोटेट कर देता है. दुनियाभर के ज्यादातर लोग इस सेंसर का काम फोन को ऑटोमैटिक रोटेट करने के लिए ही करते हैं, लेकिन इसका एक और बड़ा काम है. इसकी खासियत है कि यह ज़मीन के हल्के से कंपन को भी पकड़ सकता है, जो इंसानों को महसूस नहीं होते.
जब कोई एंड्रॉयड फोन ऐसी कंपन यानी वाइब्रेशन डिटेक्ट करता है जो भूकंप जैसी लग सकती है, तो वो तुरंत एक सिग्नल गूगल के एंड्रॉयड अर्थक्वेक अलर्ट्स सिस्टम को भेज देता है और साथ ही उस लोकेशन की मोटी-मोटी जानकारी भी शेयर करता है. इसके बाद गूगल के सर्वर आसपास के इलाके के बाकी फोन्स से मिलने वाले डेटा को मिलाकर देखते हैं. अगर कई फोन एक जैसी वाइब्रेशन रिपोर्ट करते हैं, तो सिस्टम कंफर्म कर देता कि सच में भूकंप आ रहा है और गूगल उस क्षेत्र में मौजूद लोगों के एंड्रॉयड फोन पर अलर्ट भेज देता है. गूगल के पास इस वक्त दुनियाभर में दो अरब से ज्यादा एंड्रॉयड डिवाइस इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से यह दुनिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिब्यूटेड सीस्मोग्राफ नेटवर्क बन गया है.
Leyendo sobre como Google " predijo" segundos antes el terremoto de venezuela, realmente lo que hace es detectar que ya ha empezado en otro punto.— Antonio Ortiz (@antonello) June 25, 2026
los acelerómetros de móviles android (los mismos que notan si giramos la pantalla) quietos pueden notar las onbdas sísmicas p… pic.twitter.com/7rQXHCvvmI
लाइट की स्पीड ने की मदद
अब असली काम की बात यह है कि आपका फोन भूकंप से भी तेजी से चेतावनी कैसे भेज देता है. इसे समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि भूकंप एक झटके में नहीं आता, बल्कि किसी समुंद्र की लहरों के रूप में फैलता है.
- इसमें सबसे पहले प्राइमरी वेव यानी पी-वेव (P-Wave) आती है, जो लगभग 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है, लेकिन कमजोर होती है.
- इसके बाद सेकेंडरी वेव यानी एस-वेव (S-Wave) आती है, जो असली नुकसान करती है, मगर इसकी स्पीड सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है.
फोन का सेंसर पी-वेव को डिटेक्ट करते ही इसका सिग्नल सर्वर तक भेज देता है और यह सिग्नल लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है यानी सिग्नल की स्पीड करीब यानी करीब 2 लाख 99 हज़ार 792 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है.
Necesito que Twitter Tecnología me explique como Google sabía que iba a temblar segundos antes de que empezara el temblor. pic.twitter.com/vuPVj8JE5l— Dan (@Danpeviv) June 24, 2026
गूगल इसे बहुत दिलचस्प अंदाज़ में बताता है कि उनका सिस्टम असल में लाइट की स्पीड को भूकंप की स्पीड के खिलाफ रेस करा रहा है और सौभाग्य से लाइट की स्पीड भूकंप की स्पीड से कहीं ज्यादा तेज होती है. इसी वजह से वेनेज़ुएला जैसे मामलों में, जहां एपिसेंटर 341 किलोमीटर दूर था, वहां धीमी और खतरनाक एस-वेव पहुंचने से पहले ही अलर्ट लोगों तक पहुंच गया.
गूगल का यह सिस्टम दो तरह के अलर्ट भेजता है. भूकंप के हल्के झटकों के लिए गूगल बी-अवेयर (सावधान रहने) का अलर्ट भेजता है और तेज़ झटकों के लिए टेक एक्शन (एक्शन लेने) का अलर्ट भेजता है. इस टेक अक्शन वाले अलर्ट में फोन की स्क्रीन पर पूरी जानकारी आ जाती है, जिसमें सेफ्टी स्टेप्स भी लिखे होते हैं.
Earthquake in Venezuela, @Google @Android alarms arrived 3 seconds before we felt it. pic.twitter.com/ZHERngQ5Vp— Robert Marcano (@robmv) June 24, 2026
भारत में भी चालू सिस्टम
भारत में गूगल का यह सिस्टम 2023 से Android 5 और उससे ऊपर वाले एंड्रॉयड ओएस वर्ज़न वाले फोन्स पर एक्टिव है. इसके लिए सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन जरूरी होता है, चाहे वो मोबाइल कनेक्टिविटी के जरिए हो या फिर वाई-फाई के जरिए.
अब तक यह सिस्टम लगभग 100 देशों में 18 हज़ार से ज्यादा भूकंप डिटेक्ट कर चुका है और करोड़ों लोगों को समय रहते अलर्ट भेज चुका है, जिससे साफ है कि यह टेक्नोलॉजी आपदा के समय कितनी जान बचाने वाली साबित हो रही है.
हालांकि, भूकंप आने से पहले एक्शन लेने के लिए 3 सकेंड का समय काफी कम होता है, ऐसे में अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बन जाए, जो लोगों को कुछ मिनट पहले अलर्ट भेज सके तो यह वाकई में करोड़ों लोगों को इस भीषण आपदा से बचाने में मदद कर सकता है.