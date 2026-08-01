गूगल ने वापस लिया गूगल अर्थ का एआई इमेज फीचर, लेकिन क्यों?
गूगल ने भारी विरोध के बाद गूगल अर्थ से एआई इमेज फीचर हटा दिया, क्योंकि इससे नकली सैटेलाइट तस्वीरें आसानी से बनाई जा सकती थीं.
Published : August 1, 2026 at 10:23 AM IST
हैदराबाद: गूगल ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अपने एआई इमेज जनरेशन फीचर को गूगल अर्थ से हटा दिया है. गूगल ने यह फैसला एक भारी विरोध के बाद लिया है, क्योंकि इस फीचर से नकली सैटेलाइट पिक्चर्स बनाई जा सकती थीं. आइए इस पूरी बात को आसान भाषा में समझते हैं.
गूगल ने कुछ दिन पहले ही गूगल अर्थ में एक नया फीचर लॉन्च किया था, जिसका नाम क्रिएट इमेज था. इस फीचर में गूगल की Nano Banana 2 नाम की एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था. इसकी मदद से यूज़र किसी भी जगह पर ज़ूम करके, वहां की सैटेलाइट, हवाई और 3D मैपिंग पिक्चर्स के आधार पर सेंकड्स में नई पिक्चर्स बना सकते थे.
गूगल ने इसे इतिहास दिखाने और प्रॉपर्टी प्लानिंग जैसे कामों के लिए फायदेमंद बताया था, लेकिन जल्द ही यह बात सामने आई कि इस फीचर का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है. लोग नकली और भरोसेमंद दिखने वाली सैटेलाइट पिक्चर्स बना सकते थे, जैसे किसी शहर में बम ब्लास्ट दिखाना, न्यूक्लियर साइट की नकली पिक्चर्स बनाना या फिर किसी जगह पर सैन्य ठिकाना यानी मिलिट्री बेस दिखाना.
Tonight I typed just one sentence into Google Earth and put refugees near the Mexican border. Then I planted a nuclear plant in Iran. What on earth is Google doing? Check my latest post here: https://t.co/N0h6CVECqS pic.twitter.com/WSjdcEXWJx— 𝚑𝚎𝚗𝚔 𝚟𝚊𝚗 𝚎𝚜𝚜 (@henkvaness) July 30, 2026
एक्सपर्ट्स ने जताई गहरी चिंता
गूगल के इस नए टूल पर जांचकर्ताओं और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स ने गहरी चिंता जताई, क्योंकि गूगल अर्थ को दुनियाभर में सच जानने और फैक्ट्स की जांच करने के लिए एक भरोसेमंद जरिए माना जाता रहा है. डिजिटल टेस्ट के जानकार हेंक वैन एस ने भी इस पर कड़ा एतराज़ जताते हुए रिएक्शन दिया और कहा कि गूगल ने पिछले कई वर्षों की मेहनत से जो भरोसा लोगों के दिल और दिमाग में बनाया है, उसे इस फीचर ने एक झटके में खतरे में डाल दिया है.
गूगल के इस फीचर के विरोध में जैसे-जैसे आवाज़ बढ़ती गई, वैसे-वैसे गूगल ने एक्शन लेना भी शुरू किया. पहले गूगल ने सफाई दी कि इस फीचर से बनी हर पिक्चर में एक खास डिजिटल निशान यानी वाटरमार्क छिपा होता है, ताकि असली और नकली पिक्चर में फर्क किया जा सके. हालांकि, गूगल की इस सफाई को काफी नहीं माना गया.
We take misinformation seriously – every image created with Nano Banana in Google Earth includes the SynthID digital watermark, so if someone is unsure about an image, they can ask the Gemini app or use Lens in Search to see if the image was AI-generated. In addition, we prevent…— News from Google (@NewsFromGoogle) July 31, 2026
दुनिया की बड़ी न्यूज़ एजेंसी एएफपी ने खुद इस फीचर को टेस्ट किया और पेरिस में धमाका, ईरान में परमाणु ठिकाना, रूस में बम गिरने जैसी कई डरावनी दिखने वाली नकली पिक्चर्स बना दी. इसके अलावा बांग्लादेश में बाढ़ और अमेरिका-मेक्सिको बॉर्डर पर प्रवासियों की भीड़ जैसी झूठी तस्वीरें भी गूगल के इस फीचर की मदद से बनाई गई, जो कि नकली थीं.
गूगल ने वापस लिया फीचर
लंदन की एक संस्था के प्रमुख रॉस बर्ली ने कहा कि सैटेलाइट तस्वीरों पर भरोसा बनने में दशकों लगते हैं, लेकिन यह भरोसा एक ही रात में टूट सकता है. दुनियाभर से लगातार बढ़ने वाले भारी दबाव के बाद आखिरकार गूगल ने शुक्रवार को इस फीचर को गूगल अर्थ से पूरी तरह हटा दिया. कंपनी ने कहा कि वो इस फीचर के लिए स्ट्रॉग सिक्योरिटी रूल्स बनाएंगे और उसके बाद ही इसे दोबारा ला सकते हैं.
Re: our statement on Image Generation in Google Earth:— News from Google (@NewsFromGoogle) July 31, 2026
“We know that people uniquely trust Google Earth for a reliable view of the world. We’ve seen geospatial professionals using this feature for a range of useful purposes, however we’ve also seen people sharing screenshots of…
गूगल अर्थ के नए एआई टूल की वजह से दुनियाभर में हुए इस विवाद से एक बात तो बिल्कुल साफ समझ आती है कि एआई टेक्नोलॉजी जितनी उपयोगी है, उतनी ही खतरनाक भी साबित हो सकती है, अगर उसका सही इस्तेमाल न किया जाए तो.