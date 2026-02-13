ETV Bharat / technology

Google Docs में आया Gemini बेस्ड ऑडियो समरी फीचर, अब सुनकर समझ पाएंगे डॉक्यूमेंट

Google Docs में अब आप Gemini से बने ऑडियो समरी सुन सकते हैं, जिससे लंबे-लंबे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी. ( Image Credit: Google )

हैदराबाद: गूगल ने अपने यूज़र्स के लिए एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई फीचर लॉन्च किया है, जो सीधे Google Docs में काम करेगा. इस नए फीचर का नाम Audio Summaries है, जो जेमिनी टेक्नोलॉजी पर आधारित है. इस नए फीचर की मदद से यूज़र किसी भी लंबे डॉक्यूमेंट का छोटा ऑडियो समरी सुन सकते हैं. इसका मतलब है कि इस फीचर की मदद से यूज़र्स को गूगल डॉक्यूमेंट में मौजूद लंबे-लंबे डॉक्यूमेंट को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी. ऑडियो समरी फीचर उस डॉक्यूमेंट का समरी करके ऑडियो के रूप में आपको सुना देगा यानी आप पढ़ने के बजाय सिर्फ समरी सुनकर भी पूरा डॉक्यूमेंट समझ सकते हैं. कंपनी ने इस अपडेट की जानकारी अपने Google Workspace ब्लॉग के जरिए दी है. दरअसल, गूगल पहले ही अपने वर्कस्पेस ऐप्स में जेमिनी के कई फीचर्स को जोड़ चुका है, लेकिन ऑडियो समरीज़ को खास तौर पर समय बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह फीचर किसी भी डॉक्यूमेंट को छोटा और साफ-सुथरे समरी में बदल सकता है और उसे एकदम इंसानी आवाज़ में सुना सकता है, जो यूज़र्स को सुनने में बिल्कुल नैचुरल लगेगी. गूगल डॉक ऑडियो समरी के खास फीचर्स