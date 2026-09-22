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मेटा के बाद गूगल ने भी बदला रुख, अब सीधा भारत की साइबर क्राइम एजेंसी को भेजेगा चाइल्ड एब्यूज रिपोर्ट

पुराने सिस्टम में रिपोर्ट पहले अमेरिका की संस्था जाती थी फिर भारत आती थी इसलिए खतरे में पड़े बच्चे को मदद मिलने में बहुत समय लगता था. ( Image Credit: IANS )

हैदराबाद: गूगल ने एक बड़ा फैसला लिया है. अब कंपनी चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज मटेरियल यानी बच्चों के खिलाफ अश्लील और गलत कंटेंट की रिपोर्ट सीधे भारत सरकार और भारतीय साइबर क्राइम विभाग को भेजेगा. इससे पहले तक इस रिपोर्ट को पहले अमेरिका की एक संस्था में भेजा जाता था और उसके बाद वो रिपोर्ट भारत आती थी, जिससे कारण कार्रवाई करने में काफी देरी होती थी. ये फैसला मेटा के बाद आया है. मेटा ने पिछले हफ्ते ही ऐसा कदम उठाया था और चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज मटेरियल की रिपोर्ट सीधा भारत को सौंपने का ऐलान किया था. अब गूगल ने भी इसकी घोषणा कर दी है. रॉयटर्स की ख़बर के मुताबिक, भारतीय सरकार के दो अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने हाल के हफ्तों में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों से बात की थी. उन्होंने कहा कि पुराना तरीका बहुत देरी करता है. जब कोई बच्चा खतरे में हो तो हर घंटा मायने रखता है. रिपोर्ट पहले अमेरिका जाती है और फिर भारत आती है. इस वजह से पुलिस जल्दी कार्रवाई नहीं कर पाती. गूगल के प्रवक्ता ने बिल्कुल साफ कहा, "कंपनी बच्चों के खिलाफ अश्लील कंटेंट को ढूंढने, रोकने, हटाने और रिपोर्ट करने में बहुत ज्यादा निवेश करती है." उन्होंने बताया कि ये कदम भारत सरकार के साथ चल रही बातचीत का हिस्सा है.