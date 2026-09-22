मेटा के बाद गूगल ने भी बदला रुख, अब सीधा भारत की साइबर क्राइम एजेंसी को भेजेगा चाइल्ड एब्यूज रिपोर्ट
गूगल अब बच्चों के खिलाफ अश्लील कंटेंट की रिपोर्ट सीधे भारतीय साइबर क्राइम को भेजेगा जिससे बचाव के काम में देरी नहीं होगी.
Published : September 22, 2026 at 11:27 AM IST
हैदराबाद: गूगल ने एक बड़ा फैसला लिया है. अब कंपनी चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज मटेरियल यानी बच्चों के खिलाफ अश्लील और गलत कंटेंट की रिपोर्ट सीधे भारत सरकार और भारतीय साइबर क्राइम विभाग को भेजेगा. इससे पहले तक इस रिपोर्ट को पहले अमेरिका की एक संस्था में भेजा जाता था और उसके बाद वो रिपोर्ट भारत आती थी, जिससे कारण कार्रवाई करने में काफी देरी होती थी.
ये फैसला मेटा के बाद आया है. मेटा ने पिछले हफ्ते ही ऐसा कदम उठाया था और चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज मटेरियल की रिपोर्ट सीधा भारत को सौंपने का ऐलान किया था. अब गूगल ने भी इसकी घोषणा कर दी है. रॉयटर्स की ख़बर के मुताबिक, भारतीय सरकार के दो अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने हाल के हफ्तों में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों से बात की थी. उन्होंने कहा कि पुराना तरीका बहुत देरी करता है. जब कोई बच्चा खतरे में हो तो हर घंटा मायने रखता है. रिपोर्ट पहले अमेरिका जाती है और फिर भारत आती है. इस वजह से पुलिस जल्दी कार्रवाई नहीं कर पाती.
गूगल के प्रवक्ता ने बिल्कुल साफ कहा, "कंपनी बच्चों के खिलाफ अश्लील कंटेंट को ढूंढने, रोकने, हटाने और रिपोर्ट करने में बहुत ज्यादा निवेश करती है." उन्होंने बताया कि ये कदम भारत सरकार के साथ चल रही बातचीत का हिस्सा है.
पुराने सिस्टम कैसे काम करता था?
पिछले कई सालों से मेटा और गूगल जैसी बड़ी टेक कंपनियां बच्चों के खिलाफ अश्लील या गलत कंटेंट की रिपोर्ट नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन को भेजती थीं, जो अमेरिका की ही एक गैर-सरकारी संस्था है. वहां से रिपोर्ट उस देश की पुलिस के पास पहुंचती थी, जहां घटना घटी है. भारत के अधिकारियों का कहना है कि ये अतिरिक्त कदम कीमती समय बर्बाद करता है.
भारत फेसबुक और यूट्यूब दोनों के लिए यूज़र्स की संख्या में सबसे बड़ा मार्केट है. मेटा को भारत सरकार से कई हफ्तों तक तनाव झेलना पड़ा था और उसके बाद पिछले हफ्ते ही मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को बच्चों के खिलाफ कंटेंट फैलने के लिए माफी भी मांगनी पड़ी थी.
चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ मटेरियल दुनिया भर में बहुत बड़ी और बढ़ती समस्या है. साल 2025 में साइबरटिपलाइन को दुनिया भर से 2 करोड़ 13 लाख से ज्यादा रिपोर्ट मिलीं. अमेरिका, यूरोपीय संघ और कई देशों ने कंपनियों से तेज कार्रवाई की मांग की है, लेकिन ज्यादातर देश अभी भी अमेरिका की उसी संस्था के जरिए रिपोर्ट भेजते हैं. अब भारत का ये बदलाव उस ग्लोबल सिस्टम से अलग हो गया है.