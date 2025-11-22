ETV Bharat / technology

Gmail बवाल पर Google का जवाब: कहा- "एक भी ईमेल Gemini AI ट्रेनिंग में नहीं यूज़ हुआ"

सोशल मीडिया पर फैली गलतफहमी के बीच गूगल ने साफ कहा कि Gmail की ईमेल्स को Gemini AI ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता.

Google said that Gmail Smart Features improve your experience, but your emails are not used in any Gemini AI training.
Google ने कहा कि Gmail Smart Features से आपका अनुभव बेहतर होता है, लेकिन आपकी ईमेल्स किसी भी Gemini AI ट्रेनिंग में इस्तेमाल नहीं होतीं. (फोटो क्रेडिट: Getty Images)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 22, 2025 at 5:07 PM IST

हैदराबाद: एक्स (पुराना नाम ट्विटर) समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पिछले कुछ दिनों से एक अज़ीब सा डर फैल रहा है,जिसके बारे में दुनियाभर के लोग चर्चा कर रहे हैं. दरअसल, सोशल मीडिया पर किए गए कुछ पोस्ट में ऐसा दावा किया जा रहा है कि गूगल अब जीमेल में आने वाले यूज़र्स के ईमेल्स और अटैचमेंट्स को अपनी Gemini AI ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है. गूगल ने अब इस ख़बर पर सफाई दी है और दावे को गलत बताया है. आइए हम इस ख़बर को बारे में बात करते हैं.

Malwarebytes नाम की वेबसाइट में छपी रिपोर्ट और कई सोशल मीडिया पोस्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि अगर आपने Gmail के “Smart Features” ऑन रखे हैं, तो आपकी मेल्स AI ट्रेनिंग में चली जाएंगी. इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपने जीमेल सेटिंग्स में स्मार्ट फीचर को ऑफ कर दें. हालांकि, अब द वर्ज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, गूगल ने उन्हें बिल्कुल साफतौर पर कहा है कि सोशल मीडिया पर फैल रही ये बातें आधी-अधूरी और मिसलीडिंग हैं.

गूगल के प्रवक्ता जेनी थॉमसन (Jenny Thomson) ने बात करते हुए बोला, “हमने किसी की भी सेटिंग्स चेंज नहीं की है, Smart Features कई सालों से हैं और हम Gmail कंटेंट को Gemini के ट्रेनिंग डेटा के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते.” इसका मतलब है कि लोगों को जीमेल और उसमें मौजूद स्मार्ट फीचर्स को ऑन-ऑफ करने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है.

Smart Features क्या करते हैं?

अगर आपने Gmail में Smart features ऑन रखे हैं, तो आपको ये सुविधाएं मिलती हैं:

  • Spell Check टाइपिंग में गलती पकड़ता है
  • Order Tracking आपके ईमेल्स से ऑर्डर अपडेट दिखा देता है
  • Flight Info Adding फ्लाइट टिकट ईमेल से Calendar में ऑटो-एड
  • Smart Reply / Suggestions छोटे-छोटे रिप्लाई सजेशन

ये सब Gmail को उपयोग करने के दौरान आपके मेल को प्रोसेस करने की अनुमति देता है, लेकिन गूगल का कहना है कि इसका मतलब AI ट्रेनिंग के लिए डेटा देना नहीं है.

कुछ यूज़र्स की सेटिंग्स ऑटो-ऑन कैसे हो गईं?

इस रिपोर्ट में एक स्टाफ ने बताया कि उनका Smart Features ऑफ था, लेकिन कुछ सेटिंग्स फिर से ऑन मिलीं. गूगल ने इसपर कहा कि, जनवरी में उन्होंने पर्सनलाइजेशन सेटिंग्स को दो हिस्सों में बांटा था:

  • Google Workspace के लिए अलग सेटिंग
  • Google Apps (जैसे Maps, Wallet) के लिए अलग सेटिंग

गूगल का कहना है कि कुछ लोगों को इस बदलाव की वजह से कन्फ्यूजन हुआ होगा, जिसके कारण उन्हें स्मार्ट फीचर्स को लेकर चिंता हुई होगी.

Google का क्लियर स्टैंड

  • Gmail कंटेंट Gemini AI ट्रेनिंग में नहीं जाता
  • किसी का भी Smart Features सेटिंग चेंज नहीं किया गया
  • Smart Features सिर्फ Gmail अनुभव पर्सनलाइज़ करने के लिए हैं

आजकल एआई यानी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का दौर है. इस दौर में एआई टेक्नोलॉजी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है. ऐसे में किस यूज़र का कौनसा पर्सनल डेटा सेफ है या नहीं, इस चीज़ को समझना काफी मुश्किल हो चुका है. ऐसे में एआई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों को अपने-अपने यूज़र्स को बिल्कुल साफतौर पर बताना चाहिए कि उनकी प्राइवेसी सुरक्षित है या नहीं और अगर है कितनी है. अगर कंपनियां एआई जैसी टेक्नोलॉजी को अपनी सर्विस में जोड़ती है तो उससे यूज़र्स की प्राइवेसी और पर्सनल डेटा पर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं और अगर पड़ेगा तो कितना, इसकी पूरी जानकारी यूज़र्स को देनी चाहिए.

