Gmail बवाल पर Google का जवाब: कहा- “एक भी ईमेल Gemini AI ट्रेनिंग में नहीं यूज़ हुआ”

Google ने कहा कि Gmail Smart Features से आपका अनुभव बेहतर होता है, लेकिन आपकी ईमेल्स किसी भी Gemini AI ट्रेनिंग में इस्तेमाल नहीं होतीं. ( फोटो क्रेडिट: Getty Images )

हैदराबाद: एक्स (पुराना नाम ट्विटर) समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पिछले कुछ दिनों से एक अज़ीब सा डर फैल रहा है,जिसके बारे में दुनियाभर के लोग चर्चा कर रहे हैं. दरअसल, सोशल मीडिया पर किए गए कुछ पोस्ट में ऐसा दावा किया जा रहा है कि गूगल अब जीमेल में आने वाले यूज़र्स के ईमेल्स और अटैचमेंट्स को अपनी Gemini AI ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है. गूगल ने अब इस ख़बर पर सफाई दी है और दावे को गलत बताया है. आइए हम इस ख़बर को बारे में बात करते हैं. Malwarebytes नाम की वेबसाइट में छपी रिपोर्ट और कई सोशल मीडिया पोस्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि अगर आपने Gmail के “Smart Features” ऑन रखे हैं, तो आपकी मेल्स AI ट्रेनिंग में चली जाएंगी. इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपने जीमेल सेटिंग्स में स्मार्ट फीचर को ऑफ कर दें. हालांकि, अब द वर्ज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, गूगल ने उन्हें बिल्कुल साफतौर पर कहा है कि सोशल मीडिया पर फैल रही ये बातें आधी-अधूरी और मिसलीडिंग हैं. गूगल के प्रवक्ता जेनी थॉमसन (Jenny Thomson) ने बात करते हुए बोला, “हमने किसी की भी सेटिंग्स चेंज नहीं की है, Smart Features कई सालों से हैं और हम Gmail कंटेंट को Gemini के ट्रेनिंग डेटा के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते.” इसका मतलब है कि लोगों को जीमेल और उसमें मौजूद स्मार्ट फीचर्स को ऑन-ऑफ करने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. Smart Features क्या करते हैं? अगर आपने Gmail में Smart features ऑन रखे हैं, तो आपको ये सुविधाएं मिलती हैं: